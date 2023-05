EEUU aprueba la primera vacuna del mundo contra el virus respiratorio sincitial, por el que mueren miles de niños al año

Getty Images

Imagen del Virus Respiratorio Sincitial o VRS. "Sincitial" se refiere a que el virus destruye membranas celulares por lo que se forman masas con numerosos núcleos celulares llamadas "sincicios".

Es la primera vacuna del mundo contra una enfermedad que mata a miles de niños al año.La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó este miércoles una vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS).La vacuna aún necesita la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC por sus siglas en inglés, sin la cual no puede ser distribuida al público. Las autoridades señalan que la vacuna podría estar disponible en pocos meses para personas mayores de 60 años.El fabricante de la vacuna, llamada Arexvy, es la empresa farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK)."La aprobación de la primera vacuna contra el VRS es un importante logro de salud pública para prevenir una enfermedad que puede poner en peligro la vida", afirmó el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.La vacuna tardó más de 60 años en fabricarse y es la primera en obtener aprobación para prevenir elVRS en cualquier parte del mundo. El VRS es una enfermedad respiratoria que generalmente produce síntomas similares a los del resfriado en los adultos. La mayoría de las personas se recupera en una o dos semanas, pero elVRS puede ser grave, especialmente en bebés y adultos mayores.

La vacuna podría estar disponible en pocos meses para mayores de 60 años.

En promedio, el VRS mata entre 100 y 300 niños menores de 5 años en EE. UU., según los CDC. Y cada año, cerca de 58.000 menores de 5 años son hospitalizados en ese país debido al virus.En el caso de adultos mayores, el VRS causa anualmente en EE.UU. la muerte de entre 6.000 y 10.000 personas de más 65 años y provoca entre 60.000 y 120.000 ingresos hospitalarios.A nivel global, un estudioen la revista The Lancet estimó que en 2019 más de 100.000 niños menores de cinco años fallecieron por infecciones respiratorias asociadas al virusVRS. El 97% de esas muertes tuvieron lugar en países de ingresos medios o bajos.El mismo estudio señala que en 2019, en niños de 0 a 60 meses, se registraron en el mundo 33 millones de infecciones respiratorias vinculadas al VRS, de las cuales 3,6 millones acabaron en ingresos hospitalarios.Un estudio europeo constató que en niños sanos no prematuros que sufren una infección con VRS, uno de cada 56 requiere ser hospitalizado.

La vacuna

Getty Images Un estudio en la revista The Lancet estimó que en 2019 más de 100.000 niños menores de cinco años fallecieron en el mundo por infecciones respiratorias asociadas al virus VRS.

Síntomas del VRS

Getty Images Es posible contagiarse por tocar una superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos sin haberse lavado las manos.

Arexvy contiene una "subunidad" o parte del virus para ayudar a entrenar el sistema inmunológico en caso de que se encuentre con el virus real.La vacuna de GSK fue aprobada en base a un estudio de 25.000 personas de 60 años o más. El estudio señala que una sola dosis tienecontra la enfermedad.Los investigadores continuarán el seguimiento de los voluntarios en el estudio para evaluar la duración de la protección, así como la seguridad y eficacia de más dosis.Los efectos secundarios más comunes terminaron en dos días e incluyeron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor muscular, dolores de cabeza y rigidez en las articulaciones.Arexvy fue recomendada para su aprobación la semana pasada por el organismo de control de medicamentos de la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos, según AFP.Pfizer y Moderna, entre otras farmacéuticas, esperan obtener aprobación para sus propias vacunas contra el VRS este año.El virus respiratorio sincitial se transmite de persona a persona a través de:• El aire al toser y estornudar• Contacto directo, como besar la cara de un niño con el virus• Tocar una superficie donde esté el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos sin haberse lavado las manosEl virus es tan contagioso que, a la edad de 2 años, prácticamente todos los niños se han infectado al menos una vez con el VRS.El VRS es la causa más común de(inflamación de las vías respiratorias pequeñas en los pulmones) y(infección de los pulmones) en niños menores de un año de edad en Estados Unidos, señalan los CDC.La infección por el VRS en niños podría no ser grave cuando comienza. Sin embargo, puede agravarse después de unos días. Los CDC señalan que los síntomas tempranos de la infección podrían incluir:• Moqueo• Apetito reducido• Tos, que puede evolucionar a sibilanciasLos bebés que contraen el virus respiratorio sincitial casi siempre tienen síntomas. Esto es diferente de lo que pasa con los adultos, que a veces pueden infectarse y no tener síntomas. En los bebés muy pequeños (de 6 meses o menos) los únicos síntomas de infección por el VRS podrían ser:• Irritabilidad• Menor actividad• Apetito reducido• Apnea (pausas en la respiración)Podría no producirse fiebre con todas las infecciones por el VRS.Si se produce bronquiolitis, los principales síntomas sonEn los adultos mayores, el virus también puede provocar el empeoramiento de afecciones graves, como asma, mal de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o insuficiencia cardíaca congestiva.La Organización Panamericana de la salud, OPS, alertó el año pasado de una triple amenaza de covid-19, gripe y virus VRS en el continente americano.Puedes encontrar más información sobre los síntomas del VRS en niños y adultos mayores en la página en español de los CDC.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.