Donald Trump: los 4 grandes problemas legales que debe enfrentar el expresidente

Donald Trump se convirtió este jueves en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales por supuestos pagos de dinero secreto realizados a una estrella porno justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.Pero también enfrenta numerosas demandas, por lo que puede ser difícil hacer un seguimiento de las investigaciones en su contra.Aquí te contamos cuatro procesos que podrían tener el mayor impacto en él tanto personal como políticamente.

1. Los pagos a Stormy Daniels y la Organización Trump

2. Los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago

3. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021

4. Intentos de cambiar resultados electorales en Georgia

Un gran jurado votó a favor de imputar al expresidente luego de que los fiscales de Nueva York investigaran un pago de US$130.000 a la exestrella de cine para adultos Stormy Daniels.Los cargos aún no se han hecho públicos. Daniels afirma que ella y el mandatario tuvieron relaciones sexuales y que aceptó el dinero ofrecido por Michael Cohen, quien era abogado de Trump, antes de las elecciones de 2016 a cambio de su silencio sobre el encuentro.Trump siempre ha negado que hayan tenido relaciones sexuales.En cualquier caso,. En Nueva York falsificar información relativa a los negocios es ilegal.Mientras tanto, las prácticas comerciales de la Organización Trump también están siendo examinadas por los fiscales.Letitia James, la fiscal general de Nueva York, está dirigiendo una investigación civil (que no puede dar lugar a cargos penales) y ha pasado años analizando si la empresa cometió varios actos de fraude durante décadas.El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está dirigiendo una investigación criminal y está analizando problemas similares.Trumpy dijo que no espera un juicio justo.Se prevé que comparezca ante el tribunal el martes, donde se le notificarán los cargos.Por separado, el expresidente y sus abogados han insistido en que las acusaciones contra la Organización Trump tienen motivaciones políticas.Trump ha criticado repetidamente tanto a James como a Bragg.Aunque aún no se han dado a conocer los detalles de los cargos en el caso de Stormy Daniels, será el primer caso penal que se presente contra un expresidente de Estados Unidos.. La empresa fue declarada culpable en diciembre de fraude y falsificación de registros comerciales y multada con US$1,6 millones. Allen Weisselberg, director financiero de la organización, fue condenado a cinco meses de cárcel en enero.En el caso civil, James presentó una demanda contra Trump y tres de sus hijos, acusándolos de fraude y engaño.y busca US$250 millones que supuestamente se obtuvieron a través de medios fraudulentos. También quiere prohibir que Trump y sus hijos desempeñen un papel de liderazgo en cualquier empresa de Nueva York.Un juez de Manhattan ha negado el intento de Trump de retrasar el juicio, diciendo que la fecha prevista para el 2 de octubre está "escrita en piedra".El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) está investigando el hallazgo de documentos gubernamentales de la Casa Blanca en Mar-a-Lago, la propiedad y residencia de Trump en Florida. Los investigadores están evaluando cómo se almacenaron estos documentos y quién pudo haber tenido acceso a ellos.La propiedad junto a la playa del expresidente fue registrada en agosto de 2022 y.Hasta ahora, se sabe muy poco sobre lo que hay en los documentos encontrados. Pero el material clasificado generalmente contiene información que los funcionarios creen que podría dañar la seguridad nacional si se hace pública.Trump negó haber cometido ningún delito y criticó la investigación del Departamento de Justicia, diciendo que tenía una "motivación política" y calificándola como "cacería de brujas".El exmandatario ha echado mano de distintas explicaciones para defenderse que se han basado principalmente en el argumento de que desclasificó el material. Todavía no se ha proporcionado evidencia de que esto sea cierto., un concepto legal que impediría que se utilicen en futuros procedimientos. Un experto independiente está revisando el material incautado para determinar si este es el caso y si ese proceso continúa.Pero Trump no ha respondido directamente la pregunta clave de por qué los documentos estaban en Mar-a-Lago en primer lugar.Esta es una investigación criminal activa y podría resultar en la presentación de cargos.Entre otras normas,al conservar información de seguridad nacional que "podría usarse en perjuicio de Estados Unidos".Además de los cargos relacionados con los documentos clasificados en sí, los fiscales también están considerando la obstrucción a la justicia como otro posible delito.El equipo de Trump ahora está enfrascado en una batalla legal con el Departamento de Justicia por esta investigación.El DOJ ha nombrado a Jack Smith, un abogado independiente o asesor especial, para supervisar todas sus investigaciones criminales sobre Trump. Smith finalmente decidirá si presenta cargos.Varios organismos del gobierno federal indagan sobre el presunto papel de Trump en el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus partidarios irrumpió en la sede del Congreso en un esfuerzo por detener la confirmación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.La investigación más visible hasta ahora fue la de un comité del Congreso, que pasó 18 meses investigando las acciones de Trump. En ese lapso, celebraron una serie de audiencias televisadas en las que expusieron el argumento de que las denuncias no sustanciadas de Trump sobre fraude electoral condujeron directamente al motín.Después de estas audiencias,.Por separado, el DOJ está llevando a cabo una investigación criminal sobre el 6 de enero y sobre otros esfuerzos más amplios para anular la elección de 2020, pero no se han revelado muchos detalles al respecto. Es la investigación policial más grande en la historia de Estados Unidos, pero no está claro hasta qué punto Trump es un objetivo de la misma.El exmandatarioy criticó al comité del Congreso.También ha seguido repitiendo sus acusaciones sin fundamento de fraude electoral generalizado.El comité del Congreso, compuesto por siete demócratas y dos republicanos,que luego remitió al Departamento de Justicia.La medida fue en gran parte simbólica, ya que depende del DOJ decidir si presentar cargos penales. No hay indicios de que esto sea inminente.Sin embargo, la investigación criminal del Departamento de Justicia ya ha llevado a que cientos de personas que asaltaron el Capitolio sean acusadas.El expresidente no ha sido llamado a interrogatorio en esa indagatoria, pero sigue siendo una posibilidad. También podría, en teoría, ser acusado si los investigadores creen que hay pruebas suficientes en su contra.Los fiscales pasaron ocho meses investigando supuestos intentos para anular la estrecha derrota de Trump en el estado de Georgia en las elecciones presidenciales de 2020.La investigación penal se abrió después de la divulgación de una llamada telefónica de una hora entre el expresidente y el principal funcionario electoral del estado el 2 de enero de 2021., una referencia a la cantidad de votos necesarios para darle la victoria en ese estado, donde la diferencia entre los dos candidatos era relativamente pequeña.Un gran jurado que investigaba el caso se disolvió a principios de este año después de presentar un informe final que permanece sellado.El exmandatario ha descrito la investigación, como ha hecho muchas otras, como una.También ha atacado al funcionario que dirige la investigación, la fiscal jefe del condado de Fulton, Fani Willis, como una "demócrata de izquierda radical, joven y ambiciosa... que encabeza uno de los lugares más corruptos y plagados de delitos"."Las acusaciones son muy graves.", dijo Willis al diario TheWashington Post el mes pasado.El gran jurado de 26 miembros no tenía poderes de acusación, pero puede haber recomendado cargos. Entre los delitos potenciales que investigó estaban la solicitud de cometer un fraude electoral, hacer declaraciones falsas a funcionarios gubernamentales y extorsión.No se sabe si el expresidente está siendo investigado directamente, pero se sabe que algunos de sus aliados son parte de la pesquisa.Sin embargo, para una condena penal, los fiscales en última instancia tendrían que demostrar más allá de toda duda razonable que los involucrados sabían que sus acciones eran fraudulentas.En enero, un fiscal que trabaja en nombre del condado de Fulton dijo que la oficina del fiscal de distrito cree que el informe solo debe publicarse después de que los fiscales determinen si presentar cargos o no.