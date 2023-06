Documentos secretos hasta en la ducha: de qué está acusado Trump por su manejo de archivos clasificados

Fiscales federales en Estados Unidos revelaron este viernes una acusación de 37 cargos contra el expresidente Donald Trump por supuesto mal manejo de documentos clasificados.El documento de 49 páginas incluye 31 cargos separados de retención intencional de información de defensa nacional bajo la Ley de Espionaje.Estos cargos tienen su origen en los cientos de documentos que Trump guardó en su casa de Florida después de dejar la presidencia.Los archivos incluyen información sobre las capacidades armamentísticas de Estados Unidos y sus aliados.Los fiscales dicen que Trump llevó alrededor de 300 archivos clasificados a su propiedad en Florida, Mar-a-Lago, después de dejar la Casa Blanca.Alrededor de 100 de ellos, algunos etiquetados como ultrasecretos, fueron incautados cuando el FBI registró esa mansión ubicada en Palm Beach en agosto pasado.La acusación señala que Mar-a-Lago, un club de golf en Palm Beach, organizó eventos para decenas de miles de miembros e invitados.El texto señala: "Los documentos clasificados que Trump almacenó en sus cajas incluían información sobre las capacidades de defensa y armas tanto de Estados Unidos como de otros países; programas nucleares de Estados Unidos; vulnerabilidades potencialesa ataques militares de Estados Unidos ydesus aliados; y planes de posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero".El club Mar-a-Lago de Trump "no era un lugar autorizado" para el "almacenamiento, posesión, revisión, exhibición o discusión" de documentos clasificados, dice la acusación.Sin embargo, continúa, las cajas de documentos de Trump se almacenaron en lugares del club que incluyen "un salón de baile, un baño y una ducha, un espacio de oficina, su dormitorio y un depósito".

Acceso a personas no autorizadas

BBC Decenas de cajas con material traído de la Casa Blanca estaban apiladas en un cuarto de depósito en Mar-a-Lago.

En dos ocasiones en 2021, el expresidente mostró documentos clasificados a otras personas que no tenían autorización oficial para revisar este tipo de material, incluido un escritor y dos miembros del personal.En su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, mostró y describió un "plan de ataque" que, según dijo, había sido preparado para él por el Departamento de Defensa."Como presidente, podría haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto", supuestamente dijo Trump, según una grabación de audio.La segunda vez que la acusación establece que Trump mostró documentos clasificados a otros fue "en agosto o septiembre de 2021", en el club Bedminster.El expresidente estadounidense "mostró un mapa clasificado a un representante de su comité de acción política que no poseía una autorización de seguridad para ello".Este mapa "se relacionaba con una operación militar" y Trump le dijo al representante que "no debería mostrárselo" y que "no deberían acercarse demasiado".La acusación dice que Trump trató de obstruir la investigación del FBI al sugerir que su abogado "ocultara o destruyera" los documentos o les dijera falsamente a los investigadores que no los tenía.El asistente personal de Trump en Mar-a-Lago, Waltine Nauta, también está acusado. La acusación dice que el ex ayuda de cámara militar de la Casa Blanca trasladó los archivos para ocultarlos del FBI.