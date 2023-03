Dónde y cómo podrá verse el espectáculo de la conjunción de Venus y Júpiter en el cielo

Getty Images

El firmamento sigue brindando grandes espectáculos en 2023.Tras el paso del cometa verde C/2022 E3 hace solo unas semanas, los aficionados a la astronomía podrán presenciar otro evento único: Venus y Júpiter parecerán encontrarse en el cielo y casi colisionar, pese a estar separados por millones de kilómetros.El fenómeno conocido como conjunción planetaria, que sucede cuando un planeta aparenta estar cerca de una luna, estrella u otro planeta, es algo que ocurre cada año, pero este será particular. El resplandor de Júpiter, el planeta más grande; y Venus, el más brillante del sistema solar, creará un brillo espectacular, aseguraron desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés).

Cuándo y por cuánto tiempo se podrá apreciar

Getty Images La conjunción entre Júpiter y Venus se verá en todo su esplendor este miércoles, aunque desde hace días se viene apreciando como los dos planetas parecen estarse acercando.

Desde dónde y qué se necesita

Getty Images Desde el atardecer el fenómeno se podrá ver sin necesidad de binoculares o un telescopio, aunque se requerirá que los cielos estén despejados.

Getty Images Pese a estar separados por más de 300 millones de kilómetros, Venus y Júpiter se alinearán dando la sensación desde la Tierra de que están cerca.

El premio de consolación

Desde mediados de febrero Júpiter y Venus parecen haber ido acercándose más y más. Esto, a pesar de estar separados 321.000 millones de kilómetros el uno del otro.Sin embargo, el mejor momento para apreciar esta particular conjunción será el anochecer de este 1 de marzo, cuando ambos planetas se podrán ver en la bóveda celeste con apenas a medio grado de separación, según la NASA.y parecerán desfilar juntos hacia el oeste hasta ocultarse en el horizonte luego de un par de horas."La mínima separación entre Júpiter y Venus ocurrirá este 1 de marzo. Durante el día estarán en el punto más cercano, aunque indistinguibles por la luz del Sol, pero se verá en la noche y el atardecer", explicó César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile y PhD en Astrofísica de la Universidad de Harvard (EE.UU.).La Luna complementará el espectáculode lo habitual debido a la luz que se refleja desde la Tierra, explicaron en la revista National Geographic."El fenómeno se podrá ver en toda América y el mundo", aseguró a BBC Mundo la astrónoma de la Universidad de Chile, Francisca Contreras.La experta explicó que los interesados en ver el espectáculo solo tendrán que aguardar al atardecer, elevar la vista hacia el horizonte y esperar la aparición de los dos puntos brillantes, los cuales comenzarán a separarse progresivamente.. "Como en Chile hemos tenido muchos incendios forestales el cielo no siempre está despejado", apuntó Contreras.Sin embargo, el uso de binoculares o un telescopio permitirá captar más detalles de cada planeta y en especial permitirá apreciar.¿Por qué los planetas brillan? En el caso de Júpiter se debe principalmente a su tamaño. Este es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Con un radio de 69.911 kilómetros, es 11 veces más ancho que la Tierra. Por su parte, Venus, el cual tiene casi el mismo tamaño y densidad de la Tierra, está cubierto de nubes muy reflectantes que rebotan los rayos solares al espacio.Quienes no puedan apreciar el fenómeno esta noche podrán intentarlo en la noche de mañana, aunque los planetas estarán más separados. Sin embargo, Venus continuará fungiendo comohasta agosto de este año, mientras que Júpiter seguirá brillando hasta bien entrado este mes.La NASA ha pedido a los aficionados de la astronomía que fotografíen la conjunción y que le hagan llegar sus imágenes.