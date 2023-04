Dimite el presidente de la BBC por un conflicto de intereses vinculado al exprimer ministro Boris Johnson

BBC

Richard Sharp, un banquero multimillonario, fue asesor financiero de Boris Johnson cuando este era alcalde de Londres.

El presidente de la BBC, Richard Sharp, dimitió este viernes tras difundirse una irregularidad vinculada a su relación con el exprimer ministro británico Boris Johnson.Sharp no reveló detalles de sus conocimientos de las finanzas personales de Johnson antes de asumir en 2021 el mando del medio público, lo que supuso un conflicto de intereses, según un informe. Mientras aspiraba a la presidencia de la BBC, intentó concertar una reunión gubernamental de alto nivel entre un alto cargo de Londres y un banquero que se prestaba a ofrecer una garantía de préstamo a Boris Johnson. La reunión nunca se produjo.Sharp defendió haber obrado correctamente y argumentó, para justificar su renuncia, que no quería ser una distracción.Alegó haber dimitido para "priorizar los intereses de la BBC" pese a no haber desempeñado "ningún papel en la facilitación, el arreglo o la financiación de un préstamo para el exprimer ministro".

¿Conflicto de intereses?

PA Images Richard Sharp compareció en el Parlamento por este caso.

El viernes se publicó un informe dirigido por el abogado Adam Heppinstall tras meses de especulaciones sobre el puesto de Sharp y una disputa sobre la independencia de la BBC.La investigación comenzó después de que el diario Sunday Times revelara que Sharp, colaborador cercano de Johnson,mientras optaba a la presidencia de la BBC, cargo que asumió en febrero de 2021.A finales de 2020, Sharp trató de concertar una reunión entre el secretario del gabinete, Simon Case, y Sam Blyth, un banquero que se había ofrecido a prestar apoyo financiero al exprimer ministro tras leer en la prensa que este tenía problemas para llegar a fin de mes.Richard Sharp, exbanquero de inversiones de Goldman Sachs y donante del Partido Conservador que lideró Boris Johnson,cuando contactó con Case.Según el informe, Sharp omitió revelar dos posibles conflictos de intereses: primero, comunicarle a Johnson que quería postularse al cargo en la BBC antes de hacerlo; y segundo, decirle al primer ministro que planeaba organizar una reunión entre Case y Blyth.El documento señala que Sharp no está de acuerdo con la primera conclusión, aunque se disculpó por la segunda.El informe halló que "existe el riesgo de" por haber intentado ayudar al primer ministro en un asunto financiero privado "y/o que influyera en el ex primer ministro para que lo recomendara, informándole de su aspiración antes de hacerla efectiva".La participación del hasta hoy presidente de la BBC en los asuntos financieros privados de Johnson fue "muy limitada" aunque debería haberse declarado de todos modos, según el documento.Este no contiene un juicio "sobre si Sharp tenía intención alguna de tratar de influir en el ex primer ministro de esta manera".Richard Sharp, por su parte, admitió que debería haber revelado que intentó organizar la reunión durante el proceso de escrutinio antes de asumir la presidencia de la BBC, y se disculpó por el "descuido".