Detienen en Rusia a periodista estadounidense, el primero en ser acusado de espionaje en el país desde la Guerra Fría

Reuters

Evan Gershkovich trabaja para el Wall Street Journal.

Un periodista estadounidense que trabaja para el diario estadounidense The Wall Street Journalfue detenido en Rusia, acusado de espionaje.Evan Gershkovich, un experimentado reportero basado en Rusia, estaba trabajando en Ekaterinburgo cuando fue detenido.ElWall Street Journal dijo que estaba "profundamente preocupado" porla seguridad del reportero y negó contundentemente las acusaciones en su contra.El Kremlin aseguró que el reportero había sido detenido "en flagrancia".La última vez que en Rusiaseacusó a un periodista estadounidense de espionaje fue en 1986, cuando aún existía la Unión Soviética. En ese entonces, el KGB arrestó a Nicholas Daniloff, corresponsal de U.S. News and World Report, pero lo liberó veinte días después en un intercambio de prisioneros con Washington.

AFP

Evan Gershkovich también ha trabajado para el Moscow Times y la agencia francesa de prensa AFP.

Los detalles

Reuters La furgoneta en la que transportaron al periodista detenido.

Reportería en Rusia

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, por sus siglas en ruso) confirmó en un comunicado que Evan Gersovich tenía acreditación del Ministerio de Exteriores para trabajar en Ekaterinburgo, a unos 1,800km al este de Moscú.Su último reportaje en el Wall Street Journal trataba sobre las dificultades de la economía rusa, y de cómo el Kremlin estaba teniendo que lidiar con "crecientes gastos militares" a la vez que intenta mantener el gasto social.Pero el FSB dij que, y que había "recolectado información que representaba un secreto de Estado sobre las actividades de un esfuerzo defensivo militar". El departamento de investigación del FSB abrió un caso de espionaje criminal, añadió el comunicado.El Wall Street Journaltambién emitió un comunicado expresando su solidaridad con el reportero y su familia: "El Wall Street Journal niega contundentemente los alegatos del FSB y busca la liberación inmediata de nuestro dedicado colega en el que siempre confiamos, Evan Gershkovich".El Kremlin también hizo referencia a la detención del periodista estadounidense: "Esto es responsabilidad del FSB, ya han emitido un comunicado", dijo el portavoz Dmitry Peskov. "En Rusia, las penas por espionaje pueden alcanzar hasta 20 años de prisión.Incluso desde antes de que comenzara la invasión de Ucrania, hacer reportería en Rusia se había vuelto cada vez más difícil.y expulsaron a la corresponsal de la BBC en Rusia, Sarah Rainsford. Cuando comenzó la guerra, publicar "noticias falsas" o información que "desacredite al ejército" ruso se convirtió en un delito penal en Rusia, lo que ha llevado a la condena de decenas de ciudadanos rusos que criticaban la invasión en las redes sociales., incluídas grandes cadenas como TV Rain, Echo of Moscow y el periódicoNovaya Gazeta. Muchos medios occidentales han decidido salir de Rusia desde entonces.Evan Gershkovich cubre Rusia para el Wall Street Journal desde hace más de un año. Anteriormente, había trabajado en el país para la agencia francesa de noticias AFP, y el diario Moscow Times. La experta en política rusa Tatyana Stanovaya dijo que recibía la detención con sorpresa.Aseguró que bajo el concepto que tiene de espionaje el FSB, labores típicas del periodismo como recabar comentarios de expertos podrían ser interpretadas como "recolección de información", mientras que seguir instrucciones de EE.UU. podría simplemente referirse a sus editores en el Wall Street Journal.La portavoz del Minsterio de Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que lo que estaba haciendo el periodista del Wall Street Journal en Ekatrinburgo no tenía "nada que ver con el periodismo". Dijo que no era la primera vez que se usaba el cargo de "corresponsal extranjero" para "cubrir actividades que no son periodismo".