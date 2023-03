Deseo que Colombia logre bajar los índices de homicidios como los salvadoreños: el enfrentamiento entre Petro y Bukele por la megacárcel de El Salvador

Reuters

Petro comparó la magacárcel en El Salvador con un campo de concentración.

Aparentemente tienen un objetivo similar, pero sus enfoques son radicalmente opuestos. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de El Salvador, Nayib Bukele, se enfrentaron con en Twitter a raíz de unas críticas que hizo el primero contra la megacárcel de alta seguridad que construyó el segundo para alojar a los pandilleros detenidos en El Salvador. A inicios de febrero, Bukele inauguró la prisión conocida como "Centro de Confinamiento del Terrorismo", cuya capacidad -según dijo- permite albergar hasta 40.000 internos. Tres semanas más tarde, el gobierno de El Salvador publicó un video que mostraba el traslado de los primeros 2.000 presos a esta cárcel. En las imágenesse ve a los presos enropa interior, sin zapatos ni camisa, con la cabeza rapada, esposados y encadenados de manos y pies. Este miércoles, durante un acto público en Colombia, Petro hizo referencia a esas imágenes. "Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles —no me puedo meter en otros países— del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente a la que le gusta eso, indudablemente. Ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente. Lo vivimos también en Colombia", dijo Petro. Más adelante agregó: "El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles -en mi opinión- dantescas". Petro aseguró que en Colombia se había hecho lo mismo, pero con una estrategia distinta. "Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre", dijo.

Más tarde, en un mensaje en Twitter que llevaba anexo un video con extractos del discurso de Petro, Bukele escribió un post dirigido al mandatario colombiano. "Señor @petrogustavo, Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga". El gobierno de Bukele gobierna bajo un estado de excepción impuesto desde marzo de 2022, que ha permitido detener a más de 60.000 presuntos pandilleros, según cifras oficiales, pero que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos que han alertado de posibles detenciones arbitrarias, entre otras posbles violaciones.

Experiencia bogotana

En respuesta a Bukele, Petro publicó otro tuit en el que afirmaba que en Bogotá habían pasado de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. ". Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional", agregó. Pero Bukele cuestionó la responsabilidad de Petro en ese descenso, así como el hecho de que no se trate de estadísticas de toda Colombia. "¿Desde 1993? 30 años… ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia?", escribió. Tras ese mensaje, Petro publicó entonces un mensaje que llevaba adjunto un cuadro que aparentemente muestra la evolución de la tasa de la tasas de homicidios y que demostraría que las cifras de 2020 eran las más bajas en los últimos 59 años. "Para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana, que se debe en primer lugar al alcalde Mockus, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente", tuiteó Petro. El mandatario salvadoreño no respondió directamente a ese mensaje, pero este jueves por la mañana publicó un nuevo tuit en el que afirmaba: "Finalizamos el primer día de marzo del 2023 con 0 homicidios a nivel nacional.".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.