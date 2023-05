Desaparecí Me morí en vida: la dura lucha contra un cáncer triple negativo de Claudia Conserva, popular presentadora de televisión chilena

TVN

La animadora Claudia Conserva fue diagnosticada con un cáncer de mama triple negativo.

La vida de la famosa presentadora de televisión chilena, Claudia Conserva, cambió dramáticamente el 17 de junio de 2022. Ese día, la animadora de 49 años se sometió a una mamografía (radiografía de mamas), al igual como lo hacía todos los años.Sin embargo, esta vez los resultados no fueron favorables. Los doctores le dijeron que tenía cáncer de mama triple negativo, que es uno de los cánceres más agresivos y más difíciles de tratar. Desde entonces, Conserva ha luchado contra la enfermedad a través de un intenso tratamiento que incluyó varias rondas de quimioterapia. Parte de ese difícil camino está relatado en un nuevo documental llamado "Brava", que se estrenó la semana pasada en Televisión Nacional de Chile (TVN). El registro audiovisual -que contempla 3 capítulos- es especialmente conmovedor, pues la mayoría de las tomas las hace ella con su celular, desde su casa o desde la clínica privada donde se atiende.

TVN

Claudia Conserva comenzó su carrera televisiva en Chile en 1990, cuando tenía solo 16 años.

TVN

Claudia Conserva junto a su marido, Juan Carlos Valdivia, quien también es un reconocido presentador chileno.

Este último arrojó que estaba circunscrito sólo a la mama derecha. Pero la biopsia confirmó que su cáncer era especialmente agresivo. Conserva recuerda que se le "cayó el mundo" en ese minuto."A pesar de que sabía que no había metástasis, sabía que era un cáncer agresivo y me volví loca. Desaparecí. Me morí en vida, yo me morí", dice la presentadora en el documental, visiblemente emocionada. Para ella, una de las cosas más difíciles de este proceso es ver a su familia acompañándola en la tristeza. "El dolor de ver a tus hijos sufriendo por ti es desgarrador. El dolor de ver a tu marido con impotencia...", señala en el filme. Su esposo, Juan Carlos Valdivia, quien también es un reconocido presentador chileno, la ha acompañado en todo el tratamiento, al igual que su hermana Francisca. A ellos les ha agradecido a través de su cuenta de Instagram. "Que importante son la contención emocional, la empatía, la confianza, la paciencia, la compañía, el cariño… El Cáncer es un drama que nos afecta a todos (...). Un abrazo apretado a los enfermos y sus familias, no es fácil esta enfermedad … Todos sufrimos, el entorno se ve afectado. No es fácil. Lo sé. Lo vivo, lo vivimos. Es Durísimo", posteó en octubre del año pasado.

Quimioterapia

TVN La presentadora ha tenido que someterse a intensos tratamientos contra el cáncer.

Desde julio de 2022 que la animadora ha tenido que someterse a varias rondas de quimioterapia, las cuales documentó en detalle a través de su celular. Así, en "Brava" se le ve en la clínica con el catéter venoso, rodeada de especialistas, o moviéndose de un lado a otro en camilla."Esta es la primera batalla de esta guerra donde voy a darlo absolutamente todo para, señala en una de las tomas donde está recibiendo las sustancias de la quimioterapia. "Hay una escritora norteamericana que se llama Anne Boyer y en su libro 'Desmorir' dice que aceptar someterse a una quimioterapia es como elegir saltar de un edificio cuando alguien te está apuntando a la cabeza con una pistola. Es frase me identificó. Es decir, no hay salida", reflexiona la presentadora.Tras la primera quimioterapia, Claudia Conserva dice que se sintió feliz y aliviada de saber que estaba haciéndole la pelea a la enfermedad. "Estoy contenta", repite en varias ocasiones. Más tarde, sin embargo, el panorama cambió pues empezó a sentir los efectos del tratamiento.Es invalidante. No podría manejar, no podría pararme", reconoce.