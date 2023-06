Desaparece la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood: ¿qué pasará con los Globos de Oro que entregaba esta organización?

Getty Images

Steven Spielberg se llevó 2 premios en la edición de 2023 de los Globos de Oro.

Es el fin de una de las organizaciones que más poder ha tenido en la industria del cine en Estados Unidos en las últimas décadas.Este lunes se anunció que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que desde 1944 entregaba los prestigiosos Globos de Oro, será disuelta.La HFPA no ha podido recuperarse del escándalo que se desató en 2021 a raíz de un artículo publicado en el diario Los Angeles Times que reveló que la organización no tenía periodistas negros en sus filas y que algunos de sus miembros habían realizado comentarios sexistas y racistas, y habían solicitado favores a celebridades y estudios de cine.La polémica hizo que la cadena NBC decidiera no emitir la ceremonia de los Globos de Oro de 2022, al tiempo que la organización inició una serie de reformas para diversificar el origen de sus miembros y sus votantes.Pero no fue suficiente.

Getty Images

Venden los premios

Getty Images Austin Butler logró el premio al mejor actor de drama por "Elvis" en enero de 2023.

Este lunes se anunció que los Globos de Oro fueron vendidos a un nuevo propietario que cerrará la HFPA.Según informa la agencia Reuters, Eldridge Industries compró los activos de los Globos de Oro junto con Dick Clark Productions, que continuará administrando la transmisión de los premios y se enfocará en "expandir la audiencia de los Globos en todo el mundo".Los nuevos propietarios utilizarán los activos y el efectivo disponible de la HFPA para establecer la, que continuará con la tradición de donaciones benéficas de la HFPA, según informa la revistaVariety.La actual presidenta de HFPA, Helen Hoehne, dijo que el acuerdo había sido aprobado por los 95 miembros de tiempo completo de la asociación. Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados.A principios de este año, la HFPA anunció que el grupo de votación para los Globos de Oro de 2024 sería de 310 periodistas de fuera de EE.UU. Ese grupo, que incluye a los 95 miembros actuales de la HFPA, permanecerá activo para los premios que deben entregarse el próximo año.AúnSegún informa el New York Times, una vez desaparezca la HFPA, los 95 miembros de la organización recibirán US$75.000 anuales durante cinco años para que se encarguen de ver películas y programas de televisión que puedan ser candidatos a los Globos de Oro, así como para que produzcan materiales promocionales para el sitio web de los premios. Desde hace décadas los Globos de Oro han marcado el inicio de la temporada de premios de Hollywood, un camino que culmina con los Oscar a fines de febrero o principios de marzo.