Derrumbe en Miami: de qué advertía un informe de 2018 que observó “daños estructurales” en el edificio colapsado

Reuters

Las labores de rescate continúan sin descanso tras el colapso parcial de un edificio en Surfside, Florida.

Mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso en la búsqueda de sobrevivientes tras el colapso de un edificio de apartamentos en Miami el pasado jueves, se multiplican las preguntas y teorías sobre las posibles causas del derrumbe.En su comparecencia diaria, las autoridades locales dijeron este sábado que el balance sigue siendo de cuatro víctimas mortales y 159 personas a las que no se ha podido localizar.La alcaldesa del condado de Miam-Dade, Daniella Levine Cava, subrayó que el operativo es de "búsqueda y rescate" y que los equipos que trabajan entre los escombros del edificio mantienen la esperanza de encontrar personas con vida.Las labores de búsqueda se han visto dificultadas por la aparición devarios incendios en la base del edificio que los bomberos intentan apagar.

Getty Images

Los vecinos de Surfside siguen conmocionados por el colapso de uno de tantos edificios en la línea de mar.

En este contexto, surgen cada vez más voces que se preguntan cómo pudo suceder algo así y si otros edificios similares de la zona son seguros para vivir.

"Daños estructurales"

Getty Images Varios incendios y el humo correspondiente dificultan las labores de rescate.

BBC

¿Y los otros edificios?

Getty Images Las autoridades locales y regionales ofrecen ruedas de prensa diarias sobre el estado de los trabajos de rescate.

Proceso de recertificación

Getty Images El gobierno del condado de Miami-Dade llevará a cabo una auditoría de todos los edificios de 40 o más años de antigüedad situados frente al mar.

Reuters Los rescatistas confían en encontrar personas con vida.

Se ha sabido, por ejemplo, que una inspección de 2018 reveló "un error importante" en el diseño original del bloque de apartamentos.El informe de la, que se conoció a última hora del viernes, alertó de un fallo debajo de la plataforma de la piscina que impedía el drenaje de agua en la base del Champlain Towers.El estudio se hizo público junto a una serie de documentos difundidos por la ciudad de Surfside, donde está localizado el edificio.El ingeniero que lideró la investigación, Frank Morabito, dijo que la falta de un sistema de drenaje adecuado era un "asunto sistémico" que partía de un error "en el desarrollo de los documentos contractuales originales".Según el informe,, lo que impedía el drenaje del agua."La impermeabilización fallida está causando un daño estructural importante a la losa de concreto debajo de estas áreas.", advirtió el informe.Morabito también mencionó "abundantes grietas de las columnas, vigas y paredes" del garaje.Su informe, pero Morabito urgió a que las reparaciones para solucionar el problema se realizaran "oportunamente". No hay indicios claros en los registros públicos de si las reparaciones se llevaron a cabo o si los problemas apuntados contribuyeron al fallo estructural.El gobernador de Florida, Ron DeSantis, prometió que las autoridades averiguarán qué pasó."Necesitamos una explicación definitiva sobre cómo pudo pasar esto. Creo que todo el que se ha visto afectado directamente quiere esa respuesta, pero también necesitamos saber si es algo mayor o es solo algo único de ese edificio", indicó DeSantis en rueda de prensa desde el lugar del derrumbe.Por su parte, la alcaldesa Levine Cava, anunció en la misma rueda de prensa que en los próximos 30 días se llevará a cabo una inspección de todos los edificios de 40 años de antigüedad o más situados al borde del mar en el condado para determinar su seguridad.Champlain Towers tiene un edificio gemelo en la misma zona de la ciudad de Surfside y la preocupación se ha extendido a sus residentes que, como dijo el alcalde de la localidad, Charles Burkett, se preguntan: "". El alcalde habló este sábado de la necesidad de responder a esa pregunta y se mostró partidario de una evacuación preventiva del edificio gemelo para que los ingenieros puedan hacer una revisión exhaustiva."Ese edificio tiene el mismo diseño y el mismo constructor, y probablemente también los mismos materiales", señaló Burkett.El complejo Champlain Towers, construido en 1981, debía someterse a una renovación de millones de dólares para superar la inspección de los 40 años, obligatoria en Surfside y muchas otras ciudades del condado de Miami-Dade, y obtener la ansiada recertificación.La abogada de la asociación de Champlain Towers South, Donna Berger, dijo al portal especializado en bienes raíces The Real Deal que, como parte de ese proceso, habían encargado obras de restauración en el concreto del edificio.Esas obras se iban a financiar con una línea de crédito de US$12 millones y los propietarios iban a pagar una cantidad extraordinaria de unos US$8.000 por apartamento.Berger descartó que las obras que se estaban realizando en el techo del edificio pudieran haber causado el desplome."Todos estos edificios en la costa se ven afectados por el clima. Es como es", expresó.Los expertos que se han pronunciado sobre el derrumbe del edificio coinciden en que es improbable que se pueda señalar un solo factor como causa del colapso y auguran queRecuerdaquepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.