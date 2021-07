Derrumbe en Miami: contratan al ingeniero estructural que investigó los ataques de 11-S para buscar las causas del colapso del edificio.

Getty Images

Allyn Kilsheimer (en esta foto de archivo de 2002) es un ingeniero estructural especializado en investigaciones de colapsos estructurales.

La ciudad de Surfside, en el norte de Miami Beach, contrató a Allyn Kilsheimer, un reconocido ingeniero estructural que investigó los ataques de 11-S para buscar las causas del derrumbe del condominio Champlain Towers, el pasado 24 de junio.Una sección de 12 pisos del condominio que contenía 55 apartamentos se desplomó en cuestión de segundos, dejando numerosas víctimas y 145 personas desaparecidas. Hasta ahora se han recuperado 18 cuerpos, pero las autoridades aún guardan esperanzas de poder encontrar sobrevivientes.La empresa de Kilsheimer, KCE Structural Engineers de Washington DC, se ha encargado del estudio forense de más de 100 incidentes de colapsos estructurales y desastres naturales o causados por el hombre que requieren soporte, estabilización, demolición o reconstrucción de emergencia.Desde el momento de la tragedia en Surfside, se ha señalado la antigüedad del edificio -40 años- la subsidencia y porosidad del terreno donde fue construido, el deterioro de los cimientos por agua salina, además de las fallas de diseño y daños estructurales mencionados en un informe de 2018 como posibles causas del derrumbe.Basado en su experiencia, Kilsheimer no cree que una sola condición haya sido la causante del derrumbe y que cualquier opción de causalidad es posible. Lo que se trata de encontrar es un "gatillo", el detonante que desencadenó el derrumbe, explicó el ingeniero a la cadena de radio pública de EE.UU. (NPR)."Concibo unas 20 o 30 cosas que pienso que pudieron causar algo como eso", expresó Kelsheimer. "Generalmente generamos más ideas a medida que descubrimos cosas".

Reuters Los socorristas todavía tiene esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

Getty Images El proyecto más destacado de KCE fue la reconstrucción del Pentágono tras los ataque de 11-S.

Getty Images En 2018, la empresa de Allyn Kilsheim estuvo a cargo de investigar el colapso de un puente peatonal en Miami.

Con su equipo analizarán el concreto, el acero reforzado, los cimientos, la composición del suelo y el diseño del edificio. Este último paso incluye la."No ha habido un solo edificio en el que haya estado involucrado, que probablemente son unos 40, donde no haya errores que se hayan cometido durante la construcción", dijo a NPR. Sin embargo, señaló que a pesar de cualquiera de esos errores que se pudieron haber cometido, el edificio se sostuvo durante 40 años. Así que algo desencadenó el desastre."La idea es encontrar el gatillo o por lo menos reducirlo a dos o tres posibles gatillos y empezar a ver… si este solo error no hubiese sido la falla, todavía pudiese haber sido el gatillo que causó el problema", concluyó.Con sus 80 años de edad, Allyn Kilsheimer lleva trabajando en el campo de la ingeniería desde 1959. En 1968 fundó su empresa KCE Structural Engineers que se especializa, entre otras cosas, enHa realizado labores de investigaciones y estabilizaciones de emergencia en todo el mundo, incluyendo América Latina, pero el trabajo más destacado ha sido el llamado Proyecto Fénix,, después de los ataques de septiembre 11 de 2001.KCE fue contratada para el rescate y recuperación de emergencia de la parte del edificio destruido en el ataque, el cual reconstruyó en un año.A partir de entonces la empresa ha sido llamada a investigar y analizar fallas estructurales, de funcionamiento o deterioro de importantes construcciones, como los estadios Ford Field, en Detroit, Michigan, Miller Park, en Milwaukee, Wisconsin y Nationals Park en Washington DC.En septiembre de 2015, fue contratada para prestar servicios urgentes de.La comisión para analizar el derrumbe de la Champlain Towers en Surfside no es la única para la que ha sido contratada en Florida.En marzo de 2018, estuvo a cargo de investigar el. Un derrumbe que cobró seis vidas y dejó 10 heridos.Además de la investigación que realiza la firma de Allyn Kilsheim, hay otras dos que se llevan simultáneamente, un análisis a cargo del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología inició y otro por parte de la Fiscalía Estatal del condado Miami-Dade.También ha una serie de investigaciones privadas que se realizan con motivos de apoyar las esperadas.No se espera que haya resultados definitivos de ninguna de estas investigaciones antes de varios meses.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.