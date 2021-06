Derrumbe en Miami | Tengo la esperanza de que mi madre esté viva, o que al menos no haya sentido dolor: el drama de los familiares de los desaparecidos en el edificio colapsado

BBC

La madre de Magaly Ramsey es una de las desaparecidas.

Los familiares de quienes que estaban en el edificio que colapsó en Miami batallan contra largas horas de dolor, desesperación e incertidumbre."Lo más difícil esno saber nada", le dice a BBC Mundo Betsy González, quien desde la mañana del jueves espera alguna noticia de su sobrina Anaeli Rodríguez y su esposo Marcos Guara, y de las dos hijas de la pareja.Los familiares de González están entre las decenas de desaparecidos tras el derrumbe en la madrugada del jueves de una parte del edificio residencial Champlain Towers, un condominio de 12 plantas y más de 130 apartamentos frente al mar, en el norte del condado de Miami -Dade.Tras enterarse de la tragedia, González y cientos de personas pasaron el jueves reunidas en el Centro Comunitario de Surfside, a pocas cuadras del edificio colapsado.El punto de encuentro les ha servido para acompañarse, intercambiar información y esperar anuncios de las autoridades.

Cortesía Los esposos Anaeli Rodríguez y Marcos Guara están entra las decenas de desaparecidos.

EPA Los familiares se reúnen en el centro comunitario para darse apoyo.

Devastación

BBC Soraya Cohen espera por noticias de su esposo.

Esperanza

Reuters Los familiares no pierden la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos.

"Inverosímil"

BBC Varias organizaciones enviaron donaciones a las familias en el centro comunitario

"La llamo mañana"

Getty El edificio se derrumbó en la madrugada del jueves 24 de junio.

BBC En el centro comunitario hubo escenas de dolor.

Ahí han llegado voluntarios, policías, equipos de rescate, amigos, creyentes que se reúnen a rezar y vecinos del sector.Todos ayudan como pueden, perode sus familiares."Yo entiendo que no se sabe nada, que no se pueda dar información, pero estamos desesperados", dice González, mientras consuela a su madre.Hasta la noche del jueves, las autoridades habían reportado al menos un muerto yEn el Centro Comunitario de Surfside, un lugar para recrearse, con una piscina central y salida directa al mar, el jueves solo se vioAlgunos lloraban inconsolables, otros recorrían el centro de un lado a otro buscando información, y otros más permanecían sentados, inmóviles, sollozando con la mirada perdidaOtros yacían acostados, sin aliento. "Lo más duro ha sido ver la, ella es muy cercana a su padre", le dice a BBC Mundo Soraya Cohen, quien cuenta que su esposo, Brad Cohen, de 51 años, estaba en el edificio junto a su cuñado al momento del derrumbe.Cohen cuenta que a su hija le hicieron unaen caso de que su padre haya muerto y sea necesario identificar el cuerpo."Mi hijacuando le tomaron la prueba", cuenta Cohen.Adentro del centro comunitario, los equipos de rescate instalaron camillas para atender a personas que sucumben ante la extenuante jornada.Por todas partes hay cajas de pizza, emparedados, agua, almohadas y frazadas, que son parte de las donaciones que han recogido organizaciones de la zona para que los familiares estén más cómodos.Hay de todo,"Tengo la esperanza de que estén con vida. Nadie te da esperanza, pero la", le dice a BBC Mundo Yuby Cartes, que tenía a su sobrino, su esposa y sus hijos de tres, siete y nueve años en el edificio.La familia había llegado la noche del miércoles desde Paraguay a pasar unos días en la ciudad.Cartes contiene las lágrimas y solo pregunta:Muchos de los familiares prefieren no hablar, otros lo intentan y no lo logran, otros manejan su dolor con una actitud pragmática"Aquí lo importante es establecer qué fue lo", dice un hombre colombiano quien cuenta que el esposo de su nieta y su primo estaban en el edificio al momento de derrumbe."Uno puedo imaginarse un accidente de auto, un incendio, un infarto, ¿pero un colapso de un edificio? Eso esen esta era, ¿cómo así que se cae un edificio?", se pregunta."Confío en que cuando las autoridades tengan algo que decir, nos lo van a decir", continúa."Hay gente que está molesta porque no les dicen nada, pero es que no tienenMagaly Ramsey cuenta que no pudo hablar conla noche antes del colapso.Su madre, Magaly Delgado, de 80 años y de origen cubano, es una de las residentes del edificio que están"Mi mamá me llamó como a las 10 de la noche del miércoles, pero yo estaba en una conferencia y no pude contestarle", cuenta Ramsey a BBC Mundo., pensó.Desde entonces no sabe nada de ella."Lo más difícil es no tener información", dice.A Ramsey, en medio de todo, se le ve calmada, y sonríe cuando habla de su madre,"Mi mamá me enseñó a tener, así que en eso estoy", dice con una mezcla de resignación y valentía."Tengo la esperanza de que mi madre esté viva, o que al menos no haya".Las autoridades aún no saben por qué se derrumbó el edificio, y los familiares no saben nada de sus seres queridos.Esperan que, con el paso de los días, lleguen las respuestas que tantoAhora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarganuestraapp y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.