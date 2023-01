Dani Alves: detienen al futbolista brasileño en Barcelona por una presunta agresión sexual en una discoteca

Getty Images

El defensa brasileño Dani Alves fue detenido este viernes por la policía en Barcelona como sospechoso de agresión sexual.El lateral derecho de Los Pumas de la UNAM en México, de 39 años, está acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una mujer el pasado 30 de diciembre en una discoteca de la ciudad española, informaron autoridades locales.

Piden prisión preventiva

Getty Images Dani Alves en el mundial de Qatar 2022.

La acusación

Getty Images Alves fue clave en los años dorados del Barcelona a principios de la pasada década.

La Fiscalía, a la que se suma la acusación particular de la presunta víctima,del exjugador del FC Barcelona.Alves, que niega la acusación, será interrogado por una jueza de instrucción, que decidirá si ingresa o no en prisión.La denuncianteeste viernes a la jueza y su abogada también solicitó prisión preventiva sin fianza para el acusado.El futbolista fue detenido por la policía catalana tras viajar a España desde México, el país donde reside en la actualidad.El proceso comenzó con una denuncia presentada por una joven que aseguró haber sido agredida por Alves en la discoteca Sutton de Barcelona durantede diciembre.En su demanda, la presunta víctima asegura que el jugadorpor debajo de la ropa interior.La joven, acompañada por sus amigos, informó de los hechos al personal de seguridad de la discoteca, que activó el protocolo correspondiente y dio aviso a la policía, según informan agencias locales.Agentes de la policía catalana acudieron al lugar para tomar declaración a la mujer, que tres días más tarde, el 2 de enero, presentó la denuncia por agresión sexual.Dani Alves jugó más de 400 partidos oficiales con el FC Barcelona y es internacional absoluto de la selección brasileña desde 2006.Es uno de los futbolistas con más triunfos de la historia con 42 títulos entre la selección y los clubes en los que jugó, que también incluyen el Sevilla, la Juventus, el Paris Saint-Germain y el São Paulo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.