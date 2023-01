Cuáles son los signos más y menos comunes que delatan la falta de hierro en tu cuerpo (y dónde encontrarlo)

Getty Images

"Fe" es el símbolo del elemento químico, del latín ferrum.

¿A menudo te sientes cansado, te falta el aliento o puedes sentir los latidos de tu corazón? ¿O te han comentado tus amigos que te ves inusualmente pálido?Si es así, es posible que sufras de anemia por deficiencia de hierro o ferropénica, el trastorno nutricional más común del planeta.Más del 30% de la población mundial está anémica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).Se trata de una afección en la que el cuerpo carece del mineral en los glóbulos rojos, lo que significa que menos oxígeno llega a las células.Ahora, la anemia por deficiencia de hierro no debe ser autodiagnosticada o tratada; no sólo los síntomas pueden indicar otra dolencia sino que sobrecargar el cuerpo con hierro puede ser peligroso pues la acumulación excesiva de este elemento puede dañar el hígado y causar otras complicaciones.Así que debes consultar al médico si sientes...

fatiga extrema y falta de energía

falta de aliento

latidos cardíacos perceptibles (palpitaciones del corazón)

piel pálida

dolores de cabeza, mareos o vértigo

Inflamación o dolor en la lengua

pérdida de cabello: nota que sale más cabello al cepillarlo o lavarlo

antojos de comer sustancias que no son alimentos, como papel o hielo, una condición conocida como pica

llagas abiertas dolorosas (úlceras) en las comisuras de la boca

uñas en forma de cuchara o quebradizas

Síndrome de piernas inquietas, un trastorno que provoca una fuerte necesidad de mover las piernas

Hemo o no

la carne roja

el hígado

los huevos

el pescado

Espera antes de tomar café

Verde oscuro

La espinaca es distinta.

Esos son los síntomas más comunes, según el NHS británico y la Clínica Mayo, aunque hay otros menos usuales, entre ellos:Hay varios factores diferentes que pueden conducir a la anemia ferropénica, entre ellos...Como ves, uno de ellos es falta de hierro en la dieta; nuestros cuerpos no pueden producir el mineral.Pero si quieres asegurarte de incluirlo, ya sea consumiendo alimentos que lo contienen naturalmente o fortificados, ten en cuenta que no todo ese hierro está en una forma que realmente puedas absorber.Hay dos tipos de hierro:El hierro hemo proviene de fuentes animales, que el cuerpo absorbe más fácilmente. Lo encuentras en...Y hay buenas fuentes de hierro en las verduras de hojas verde oscuro, como la col rizada y las espinacas, y legumbres como guisantes y lentejas., es decir que no absorbes tanto hierro de fuentes vegetales como lo haces con la carne roja.Luego, está el hierro que puede obtener del pan fortificado y los cereales para el desayuno, aunque, de nuevo, no siempre se encuentra en una forma muy absorbible.La forma en que preparas tu comida y lo que bebes con ella también puede cambiar la cantidad de hierro que absorbes.Para demostrar esto, la BBC le pidió al científico de nutrición Paul Sharp, del King's College London, que realizara algunos experimentos para imitar la digestión humana.Las pruebasy la reacción química que ocurre en las células intestinales humanas para mostrar cuánto hierro sería absorbido.Sharp demostró que si bebes jugo de naranja con tu cereal de desayuno fortificado,que cuando comes el cereal solo, porque el jugo de naranja contiene vitamina C, lo que facilita la absorción del hierro de los alimentos.Pero, lamentablemente, si bebes café con tu tazón de cereal matutino, eso significará que absorberá una cantidad significativamente menor de hierro.¿Por qué? Bueno, según Sharp, es porqueque son muy eficientes para unirse al hierro y hacer que el hierro sea menos soluble.Por lo tanto, si un cereal fortificado es su desayuno preferido, tomar un vaso pequeño de jugo de naranja o comer naranja ayudará a aumentar tu consumo de hierro. También lo harádespués de haber comido.Pero, ¿qué sucede si prefieres obtener tu hierro de fuentes más naturales?El repollo crudo es una buena fuente de hierro disponible, pero descubrimos que cocinarlo al vapor reducía la cantidad de hierro disponible mientras que hervirlo lo reducía aún más.Eso es porque, como las naranjas, el repollo es rico en vitamina C, y cuando lo hierves, la vitamina C se libera en el agua de cocción.Entonces, si deseas obtener el máximo de nutrientes de su repollo, cómetelo crudo o cocínalo al vapor.Lo mismo ocurre con otras verduras que contienen hierro y vitamina C, como la col rizada, el brócoli, la coliflor y el berro.Pero,. Sharp descubrió que al hervir la espinaca, liberó un 55 % más de hierro "biodisponible" que la cruda."La espinaca tiene compuestos, llamados oxalatos, y básicamente atrapan el hierro."Cuando cocinamos espinacas, el oxalato se libera en el agua de cocción y, por lo tanto, el hierro que queda estará más disponible para su absorción", explicó Sharp.Finalmente,El mejor pan para este cometido es el, pues el trigo contiene una sustancia química llamada ácido fítico que ralentiza la absorción de hierro por parte del cuerpo.Cuando se hace pan de masa fermentada, el proceso de fermentación descompone el ácido fítico para que el hierro que queda esté más disponible para su absorción.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.