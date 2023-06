Cuáles son los 4 países latinoamericanos que ya no necesitan visa para entrar a Canadá por 6 meses

Getty Images

Hasta esta semana solo había dos países latioamericanos que estaba exentos de visa para entrar a Canadá: Chile y México.

Canadá le está abriendo la puerta de entrada a los ciudadanos de 13 países que a partir de esta semana no ya no necesitan visa para viajar al país norteamericano.Eso sí, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.Entre los nuevos países beneficiados se encuentran cuatro latinoamericanos -Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay- que podrán pasar en territorio canadiense hasta seis meses ya sea de turismo, para visitar amigos y familiares o hacer negocios.

La medida solo es válida para las personas que lleguen, hayan sido titulares de un visado canadiense en los últimos 10 años o que posean de un visado válido de no inmigrante de Estados Unidos.De reunir esas condiciones podrán solicitar una autorización electrónica de viaje (eTA) en lugar de una visa.Las personas que no puedan optar a una eTA o que viajen a Canadá por medios distintos del avión (por ejemplo, en coche, autobús, tren y barco, incluidos los cruceros).El objetivo de Canadá con esta medida es impulsar el crecimiento de la economía canadiense al facilitar más viajes, turismo y negocios internacionales, así como reforzar las relaciones de Canadá con estos países.Hasta esta semana Chile y México eran los únicos países latinoamericanos exentos de visas para entrar en Canadá.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.