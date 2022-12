Cristiano Ronaldo: el astro portugués ficha por el Al Nassr de Arabia Saudita

Al Nassr

Cristiano Ronaldo mantendrá el dorsal 7 en su nueva etapa en la liga saudita.

La estrella del fútbol Cristiano Ronaldo ha fichado por el Al Nassr de la liga de Arabia Saudita hasta 2025, según se confirmó este viernes. El capitán de la selección de Portugal era agente libre desde que salió del Manchester United tras una controvertida entrevista en que criticó duramente al club.Los reportes indican que Ronaldo recibirá el mayor salario en la historia del fútbol, percibiendo alrededor de US$200 millones anuales."Con ganas de experimentar una nueva liga de fútbol en un país diferente", dijo Ronaldo, de 37 años. "Tengo la suerte de haber ganado todo lo propuesto en el fútbol europeo y siento que ahora es el momento adecuado para compartir mi experiencia en Asia", añadió.El Al Nassr ha ganado nueve veces la Liga Pro Saudita. El club dijo estar "haciendo historia" con este fichaje."Inspirará nuestra liga, nación y futuras generaciones, a niños y niñas para ser la mejor versión de sí mismos", agregó la entidad.

Salida controvertida del Manchester United

En el verano, Ronaldo rechazó un acuerdo de alrededor de US$345 millones para unirse a otro equipo saudita, Al Hilal, porque se encontraba feliz en el Manchester United.Pero a comienzos de noviembre, el ariete concedióal periodista Piers Morgan en TalkTV. En esta dijo sentirse "traicionado" por el United, no respetar a su entrenador Erik ten Hag y ser forzado a abandonar el club.Ronaldo, quien marcó 145 goles en 346 partidos con el United, había llegado desde la Juventus en agosto de 2021. Antes jugó durante nueve años en el Real Madrid de España.En Mánchester le quedaban alrededor de siete meses de un contrato en que ganaba, pero su salida inmediata fue de "mutuo acuerdo".Un día después de dejar el club, fue vetado por dos partidos domésticos tras arrojar el teléfono de un aficionado del Everton después de que el United cayera derrotado ante este equipo en el pasado mes de abril.Ronaldo cumplirá su sanción con cualquier otro nuevo club, en Inglaterra o el extranjero, aunque no aplica en competiciones continentales como la Liga de Campeones. Recientemente, el portugués participó con su equipo nacional en la Copa Mundial de Qatar, donde hizo historia al convertirse endistintos con su gol ante Ghana en su primer partido.Ronaldo es consideradoy ha ganado cinco balones de oro, el mayor trofeo individual del mundo del fútbol.Tambiénde la historia del deporte, especialmente cuando fichó por la Juventus italiana tras nueve años en Madrid por