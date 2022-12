Covid en China: EEUU y otros países endurecen las reglas para los viajeros del país asiático ante el aumento de casos

Getty Images

Estados Unidos se ha convertido en el último país en imponer pruebas obligatorias de covid a los viajeros procedentes de China, después de que Pekín anunciara que reabrirá sus fronteras en los próximos días.Italia, Japón, Malasia, Taiwán e India también han establecido medidas más estrictas.Después de casi tres años de restricciones, China permitirá que las personas viajen más fácilmente a partir del 8 de enero.Al mismo tiempo, el país enfrenta un aumento en los casos de covid.Eso ha llevado a la prevención en varios países, pero Pekín dijo que las reglas del coronavirus deberían incorporarse sobre una base "científica" y acusó a algunos países y medios de comunicación de "exagerar" la situación.

Tensión internacional

Respuesta de otros países

En Japón , a partir del viernes todos los viajeros de China y aquellos que hayan estado de visita en los últimos siete días serán examinados para detectar covid a su llegada, dijo el primer ministro, Fumio Kishida. Aquellos que den positivo deberán permanecer en cuarentena durante siete días si tienen síntomas, o cinco días si son asintomáticos. También se restringirá el número de vuelos desde y hacia China.

, a partir del viernes todos los viajeros de China y aquellos que hayan estado de visita en los últimos siete días serán examinados para detectar covid a su llegada, dijo el primer ministro, Fumio Kishida. Aquellos que den positivo deberán permanecer en cuarentena durante siete días si tienen síntomas, o cinco días si son asintomáticos. También se restringirá el número de vuelos desde y hacia China. En India , las personas que viajan desde China y otros cuatro países asiáticos deben presentar una prueba de covid negativa antes de llegar. Los pasajeros serán puestos en cuarentena si tienen síntomas o dan positivo.

, las personas que viajan desde China y otros cuatro países asiáticos deben presentar una prueba de covid negativa antes de llegar. Los pasajeros serán puestos en cuarentena si tienen síntomas o dan positivo. Taiwán dice que las personas que lleguen en vuelos desde China, así como en barco a dos islas, deberán realizarse pruebas de covid a su llegada del 1 al 31 de enero. Aquellos que den positivo podrán aislarse en casa, dijo el Centro de Comando Central de Epidemias de Taiwán.

dice que las personas que lleguen en vuelos desde China, así como en barco a dos islas, deberán realizarse pruebas de covid a su llegada del 1 al 31 de enero. Aquellos que den positivo podrán aislarse en casa, dijo el Centro de Comando Central de Epidemias de Taiwán. Malasia también ha implementado medidas adicionales de seguimiento y vigilancia.

Falta de claridad

Esta semana, China anunció que flexibilizará sus restricciones de viaje hacia y desde el país.A partir del 8 de enero, terminará la cuarentena para los viajeros que lleguen a China y, informaron las autoridades.Las páginas de viajes reportaron un aumento en el tráfico luego de los anuncios, al tiempo que algunos países revisaron sus normas de viaje.Estados Unidos informó que todos los pasajeros que viajen desde China, Hong Kong y Macaocon el fin de "ralentizar la propagación" del virus.En un comunicado, el Departamento de Salud de EE.UU. dijo que los pasajeros aéreos deberán hacerse las pruebas de covid no más de dos días antes de la salida.También"adecuados y transparentes", que son "cruciales" para monitorear los aumentos repentinos de infecciones "efectivamente", así como para disminuir las posibilidades de que surjan nuevas variantes.Más temprano, Wang Wenbin, portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China,y "distorsionar los ajustes de la política de covid de China".Dijo que China cree que las respuestas de todos los países frente a la covid deberían ser "proporcionadas y basadas en la ciencia", y "no deberían afectar el intercambio normal de persona a persona".Wang pidió "esfuerzos conjuntos para garantizar un viaje transfronterizo seguro, mantener la estabilidad de las cadenas de suministro industriales mundiales y promover la recuperación y el crecimiento económicos".Italia, que alguna vez fue el epicentro mundial del virus después de que se propagó desde China a fines de 2019 y en 2020, también dijo que implementará pruebas obligatorias de covid para todos los pasajeros que vengan de ese país.El ministro de Salud italiano, Orazio Schillaci, dijo que esto es "esencial para garantizar la vigilancia e identificación" de cualquier nueva variante del virus y para "proteger a la población italiana".Antes de su anuncio, los vuelos que llegaban a Milán ya estaban haciendo pruebas de covid a pasajeros que volaban desde China.En un vuelo,que aterrizó en el aeropuerto de Malpensa el 26 de diciembre se encontró que el 52% de los pasajeros dieron positivo por covid, según informó el medio La Repubblica.Varios países ya habían impuesto algunas restricciones a los viajeros procedentes de China:dijeron que están monitoreando la situación de cerca, pero que no están considerando nuevas restricciones para los viajeros procedentes de China.En, el alcalde del centro turístico de Brujas pidió a los visitantes chinos que se sometan a pruebas de covid o requisitos obligatorios de vacunación.Se desconoce el número real de casos y muertes diarios en China porque los funcionarios han dejado de publicar los datos.y que las personas mayores están muriendo.La semana pasada,de covid cada día y pocas muertes.A pesar del aumento de infecciones, China ha continuado con su programa de flexibilización de sus estrictas medidas contra la covid.Mientras tanto, Hong Kong anunció que eliminará las restricciones que persistían, salvo el uso de máscaras faciales, que sigue siendo obligatorio.