Coronavirus en EE.UU.:3 claves que explican el vertiginoso ritmo de vacunación contra la covid-19 en el país más golpeado por la pandemia

Getty Images

Estados Unidos espera que para final de mayo haya vacunas para todos los adultos del país.

Estados Unidos está superando sus previsiones más optimistas de vacunación.Este martes, el gobierno anunció que a partir del 19 de abril los adultos de cualquier edad podrán recibir la vacuna, mucho antes de lo previsto por el presidente Joe Biden, quien desde que asumió la presidencia el 20 de enero hizo de la vacunación su prioridad.Esto supone un adelanto respecto a la fecha del 1 de mayo que Biden había anunciado hace varias semanas. Cualquier adulto, sin importar la edad, condición médica o su ocupación, podrá acceder a la inmunización, algo que ya ocurre de manera informal.Eso no significa, sin embargo, que cualquiera la vaya a obtener con facilidad puesto que aún persisten ciertos problemas de distribución.La causa de este adelanto es el elevado ritmo de vacunación que está alcanzando el país. En la última semana se han superado de media los tres millones de vacunas al día y el fin de semana se registró un récord con más de cuatro millones.En enero se ponían medio millón de dosis diarias.Este ritmo, sin embargo, no quiere decir que la pandemia esté controlada. De hecho, las autoridades federales alertan sobre la relajación de medidas en algunos estados e insisten en recordar el uso de mascarillas y en mantener la distancia social.

Getty Images Joe Biden estuvo este martes en uno de los múltiples centros de vacunación que hay en todo el país.

1. Acuerdos previos con 3 vacunas "made in USA"

Getty Images A partir del 19 de abril todos los adultos podrán solicitar una vacuna.

2. El efecto Biden

Getty Images Joe Biden hizo que el gobierno federal tomara las riendas del proceso de vacunación masiva.

Getty Images Hasta el Ejército está colaborando en tareas de vacunación.

3. Más vacunas y cada vez en más sitios

Getty Images Pfizer y Moderna cada vez producen dosis con mayor velocidad.

Getty Images Hay megacentros de vacunación masiva que tras una espera inmunizan de forma rápida.

"Vemos que esto ocurre sobre todo ente adultos jóvenes", dijo, directora de los, el lunes, día en el que se registraron más de 79.000 casos y más de 600 muertes, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.Hasta este martes, cerca de 556.000 personas habían muerto por coronavirus en Estados Unidos, el país que más ha sufrido la pandemia.Cuantos más casos, más posibilidades del desarrollo de variantes, de ahí que la vacunación sea fundamental.Aquí repasamos algunas de las claves de este veloz ritmo de vacunación en el país.Estados Unidos cuenta con la ventaja de haber aprobado tres vacunas que se producen en el país. En diciembre, se dio luz verde a las de, que requieren dos dosis, y en febrero la de dosis única de.Y eso facilitó también los acuerdos con el gobierno. La administración de, entonces presidente, compró a final del año pasado millones de dosis antes incluso de que las vacunas de Moderna y Pfizer fueran aprobadas.Ese adelanto hizo que una vez que recibieron la aprobación de las autoridades sanitarias, se aceleraran los procesos de distribución y que las farmacéuticas se dedicaran casi por entero a la producción de viales para su uso en Estados Unidos.Moderna y Pfizer empezaron a fabricarlas antes de que terminaran los ensayos clínicos.Con lo que se llamó "Operación Warp Speed", el gobierno de Trump trabajó de forma conjunta con diversas compañías para desarrollar vacunas que aún estaban en proceso de ensayo con el fin de acortar tiempos de producción y distribución si finalmente funcionaban., que dirigió la operación, reclamó el crédito para el anterior gobierno de Trump."El 90% de lo que está pasando ahora es el plan que hicimos nosotros", reivindicó Slaoui en televisión recientemente."Logramos 100 millones de dosis de la vacuna y las opciones en los contratos para adquirir más una vez que fueran efectivas".Pero Estados Unidos no se queda ahí y aún se espera autorización para las vacunas de. De obtener el visto bueno, habría más vacunas disponibles y aumentaría el ritmo de vacunación.Además, las vacunas disponibles no están autorizadas para menores de 16 años, pero Pfizer ya mostró resultados prometedores en una vacuna para niños.Aunque el líder demócrata aprovechó en parte lo hecho por el gobierno de Trump, puso la vacunación masiva del país como meta principal en su agenda.La idea era frenar lo más rápido posible los casos y las muertes, y poder así reactivar la economía.Este martes, el gobierno de Biden anunció que el país puso ya 150 millones de vacunas en sus primeros 75 días de gobierno. Su meta inicial habían sido 100 millones en 100 días, ahora revisada al alza con 200 millones, número que podría superarse también si este ritmo se mantiene o se acelera.Según los datos de los CDC, hasta el lunes 5 de abril,, incluyendo a 62,4 millones con la inyección única de Johnson& Johnson y las dos de Pfizer-BioNTech o de Moderna.El 26 de enero, cuando Biden llevaba apenas seis días en el cargo, 20 millones de personas habían recibido la primera dosis y 3,5 la segunda, según los datos de los CDC.A comienzos de marzo, Biden logró un triunfo político al anunciar el acuerdo entre, el segundo productor de vacunas del mundo que ahora fabrica la de su contrincante tras fracasar en su intento de tener su propio vial.Originalmente el contrato de Johnson&Johnson por US$1.000 millones negociado el año pasado por el gobierno de Trump decía que la firma suministraría suficientes dosis para 87 millones de estadounidenses para final de mayo, lo que unido a las otras dos vacunas supondría para entonces que habría vacunas para todos los adultos del país.Pero Johnson&Johnson no cumplió con las expectativas, lo que llevó a la Casa Blanca a intervenir. De ahí el acuerdo con Merck, que por ello recibirá financiación del gobierno."Este es el tipo de colaboración entre empresas que vimos en la Segunda Guerra Mundial", comparó Biden.El gobierno empezó a trabajar con Johnson&Johnson poniendo a disposición de la compañía un equipo de expertos para monitorear la producción y el apoyo logístico del Departamento de Defensa.Además, el presidente invocó una ley de la era de la Guerra de Corea para dar a la compañía acceso a los suministros necesarios para hacer y empaquetar vacunas. Mientras Trump confió el plan a los estados, Biden tomó el control desde Washington para que la vacunación fuera realmente masiva, y se centró en la compra de suficientes dosis no sólo para centros de atención, los primeros en recibir las vacunas, sino para que llegaran cuanto antes a toda la población.Una de las claves es que las vacunas están disponibles en muchas partes.Para ello hay dos aspectos básicos: la producción y la distribución.En cuanto a, los fabricantes de vacunas ponen cada vez más dosis a disposición de las autoridades.Tras un inicio lento, Pfizer y Moderna han ganado experiencia y aumentado la producción haciendo incluso ellos mismos productos que necesitaban. Pfizer, por ejemplo, recicla un filtro especial que requería en el proceso de producción, y Moderna recortó el tiempo de inspección y de empaquetado de los viales.Según dijo Moderna al diario The Wall Street Journal, la firma necesitó tres meses para producir los primeros 20 millones de dosis y ahora está logrando 40 millones en un solo mes para Estados Unidos.Pfizer pasó de producir cinco millones de vacunas semanales a 13 ahora.Y Johnson&Johnson está cooperando con Merck para incrementar su producción.En marzo, la firma de análisis Evercore estimó que los tres fabricantes alcanzaron los 132 millones de vacunas, el triple respecto a febrero y menos de lo que se estima en abril. El gobierno espera que para final de mayo haya vacunas suficientes para todos los adultos del país.En cuanto a la, el gobierno federal tiene casi 30 megacentros de vacunación masiva en todo el país gestionados por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), además de los que gestiona cada estado. Miles de soldados están dando apoyo adicional en este tipo de instalaciones.Pero también se puede acudir a centros médicos, farmacias y hasta supermercados para recibir la dosis.La Casa Blanca dijo el martes a los gobernadores de los estados que esta semana se les distribuirán en total más de 28 millones de dosis. Más allá de mantener esas localizaciones, donde se espera que haya cada vez más vacunas disponibles y sea más fácil conseguir una cita, el gobierno busca ampliar y llegar a las comunidades más pobres, tradicionalmente las de población negra y latina."La gente de color está siendo vacunada a menor ritmo que la población general", admitió recientemente la doctora, responsable de igualdad en el equipo de trabajo contra el coronavirus del gobierno de Biden. "Eso puede cambiar y debe cambiar".Una mayor falta de acceso a la información y a internet para pedir una cita es una de las causas, así como una mayor reticencia a la vacunación por parte de estas comunidades tras ensayos clínicos fallidos en el pasado.Por eso una de las tareas pendientes de la distribución es acercar las vacunas a estas áreas y remarcar la relevancia de recibir la inyección.