Coronavirus | Investigación de la BBC : el continente que no cuenta a sus muertos por covid-19 (y el enorme costo de no hacerlo)

No contar los muertos por covid-19 tiene un alto costo sanitario y económico.

Solo ocho países entre más de 50 tienen un sistema adecuado para contar a los muertos por coronavirus en África, según reveló una investigación de la BBC. No se trata solo del fracaso de un Estado para reconocer tragedias individuales. Este hecho también tiene implicaciones enormes para la elaboración de políticas gubernamentales. En Europa, todos los países salvo Albania y Mónaco tienen sistemas universales de registro de muertes. En Asia, lo tienen más de la mitad, de acuerdo a un análisis de la Organización de Naciones de Unidas (ONU). Pero en África, solo Egipto, Túnez, Sudáfrica, Argelia, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y Mauricio tienen registros de muertes civiles considerados funcionales, obligatorios y universales (conocidos por sus siglas en inglés como CRVS).Todos los países examinados por la BBC e investigadores de la Comisión Económica para África de la ONU (CEPA) cuentan con algún tipo de certificación de muertes.Sin embargo, con frecuencia se registran sobre papel y los datos no están disponibles en formato digital. Puede que la información sea válida para una zona local, pero no puede calcular la tasa de mortalidad a nivel nacional.

"Para ayudar a los vivos tenemos que contar a los muertos"

AFP Según cifras oficiales, Sudáfrica tiene la peor tasa de mortalidad por coronavirus del continente.

El caso sudafricano

El exceso de muertes en Egipto

Getty Images Se ha reportado que África tiene una tasa de muertes más bajas que otros continentes, pero los científicos de datos advierten que se debe en parte a la falta de registro adecuado de los fallecimientos.

¿Qué se está haciendo para corregirlo?

Getty Images Normalmente, los que se quedan fuera de registro son las personas de menos recursos o en riesgo de exclusión social.

"Autopsias verbales"

Getty Images Varios países africanos realizan esfuerzos para mejorar sus sistemas de conteo de muertes.

Tras la epidemia de ébola y ahora la pandemia de coronavirus, contar con una noción precisa sobre quién muere, por qué y dónde ha demostrado serTambién tiene implicaciones para rastrear la mortalidad infantil y maternal, ya que hay niños cuyos nacimientos y muertes se quedan sin registrar. Este hecho no solo les priva del "derecho a la identidad", como dice William Muhwava, jefe de la CEPA en Adís Abeba, sino que también demuestra que hay lecciones que todavía no se han aprendido. "", dijo a la BBC Romesh Silva, demógrafo del Fondo de Población de la ONU. Aquellos que no aparecen en los registros son con frecuencia. La ausencia de información sobre sus muertes implica que luego no se tomen medidas para tratar las causas, agrega el experto. "A pesar de las inversiones, los CRVS siguen siendo disfuncionales, forzando a los gobiernos a depender de encuestas... que", dice Irina Dincu, del Centro de Excelencia de sistemas CRVS.Ahora, con el coronavirus, preocupa que la situación real de algunos países no esté completamente comprendida. Durante meses, se ha reportado que la tasa de muertes por covid-19 en África es mucho más baja que en otras partes del mundo. Entre las causas, se cuenta el historial experto en control de epidemias, la rápida respuesta de algunos países, la relativa población joven y la inmunidad cruzada adquirida por otros coronavirus. Pero los científicos de datos argumentan que un indicador clave de la mortalidad de la pandemia, conocido como "", es imposible de cuantificar en la mayoría de países africanos por la falta de sistemas CRVS.El exceso de muertes recoge las muertes actuales durante un período de tiempo y las compara con las muertes esperadas. Estas muertes esperadas se basan en el número de muertes registradas durante el mismo período de tiempo en años anteriores. Pero para poder calcularlo bien, hace falta registrar los fallecimientos de la forma más completa posible. Al mirar el exceso de muertes, es posible obtenerEste cálculo también muestra las muertes que causa la pandemia de forma indirecta, por factores como la saturación de los servicios de salud, el miedo a acudir al hospital o el agravio económico. Un estudio de la revista médica británica The Lancet en 118 países de medios y bajos ingresos estimó que la desorganización continuada de los sistemas de salud por la pandemia resultaron ende registro de muertes, por lo que calcular el exceso de muertes ha sido posible y los resultados son reveladores.A comienzos de febrero, Sudáfrica registró un exceso de casi 138.000 muertes desde que comenzó la pandemia. Eso esde la estadística oficial de muertes por coronavirus. De esa cifra, solo 46.200 personas fueron registradas como muertas a causas de covid-19 y existen certificados forenses que lo prueban. Esto significa que hubo otras 91.500 muertes que, o no se diagnosticaron o murieron como consecuencia indirecta de la pandemia, ya fuese por un retraso en tratamientos de cáncer o miedo a acudir al hospital. Durante el pico de la pandemia a fines de julio, Sudáfrica experimentó un 54% más de muertes de las esperadas en ese período de tiempo. Aunque al imponerse el primer confinamiento se registraron menos muertes de lo normal, esto se atribuye presumiblemente a menos casos de violencia vinculados al alcohol y accidentes de tráfico.Gracias al sistema de registro egipcio, fue posible calcular que hubo unEn junio, el número de muertes registradas casi duplicó el conteo esperado. De media, los decesos oficiales por coronavirus supusieron un 10% más sobre esas pérdidas esperadas. Pero para la mayoría de países de este continente no hay forma de alcanzar conclusiones como estas porque los datos son muy dispersos. En 14 países solo se recoge un máximo de una de cada 10 muertes, incluyendo Nigeria, Etiopía, la República Democrática del Congo y Camerún. Y alrededor de la mitad de países de África subsahariana solo conservanAlgunos Estados, como Eritrea y Burundi, ni siquiera cuentan con requerimientos legales para certificar muertes.Eritrea solo ha contado siete muertes por coronavirus hasta la fecha y Burundi tres, aunque existe cierta especulación de que el virus contribuyó a la muerte inesperada el año pasado del expresidente de Burundi, Pierre Nkurunziza.Nigeria, el país más poblado del continente, solo registró el 10% de su total de muertes en 2017. La pandemia "paralizó todas las actividades de registro civil" de la nación, que no eran de por sí consideradas como un servicio esencial, de acuerdo a un reporte de la ONU de abril de 2020. Esto podría explicar por qué el número de muertes de covid-19 por millón de habitantes sigue siendo relativamente bajo allí.Nigeria tiene nueve muertes por covid-19 por cada millón de personas, comparado conMientras,, las dos cifras más altas de África. No obstante, es importante insistir en que estos países cuentan con buenos registros para certificar los decesos, entre el 92% y 95% de la población, respectivamente.Muchos países progresan para corregir la brecha de datos. La República Centroafricana es uno de los peores países para contar muertos del continente debido a un conflicto vigente durante años.En 2017,Se anotó el doble de muertes de hombres que de mujeres, y solo en la capital Bangui y sus alrededores.Elvis Franck Matkoss, jefe del departamento de estadísticas del ministerio de Economía, Planificación y Cooperación, dijo a la BBC que "el gobierno otorgaba una particular importancia a los CRVS y su papel fundamental para promover una buena gobernabilidad."Añadió que la República Centroafricana realizaba grandes esfuerzos para mejorar su cobertura del 2% a través de la modernización de centros de registros y la creación de más sistemas centralizados. Matkoss también aseguró que el gobierno estaba suministraba fondos para ayudar a comunidades a certificar sus muertos, a la vez que promovíapara todos los niños. Senegal y Ruanda están trabajando con una organización sin ánimo de lucro estadounidense, Vital Strategies, para cotejar datos de mortalidad históricos que puedan compararse a las muertes durante la pandemia, usando un método llamado "vigilancia rápida de mortalidad".Otros cinco países, como Togo, Burkina Faso, Sierra Leona, Liberia y Ghana trabajan en una misión similar con el African Field Epidemiology Network (Red Africana de Epidemiología sobre el Terreno). Chad y Liberia están pidiendo al personal de salud de comunidades que notifiquen a las autoridades sobre las muertes fuera de los hospitales.Para ello realizan "autopsias verbales", entrevistando a los familiares de los fallecidos. Se trata de una solución de bajo costo para entender las causas principales de muertes en una región específica. Algunos paísesEn Ruanda y Mozambique, las personas pueden usar los teléfonos inteligentes para registrar fallecidos en un sistema electrónico, permitiendo que los familiares reporten sus pérdidas mientras practican el distanciamiento social. En Uganda, la Oficina de Registro Civil ha creado el Sistema Móvil de Registros Vitales para apuntar nacimientos y muertes en centros de salud y espacios comunitarios. En la próxima década, los científicos de datos esperan que este tipo de innovaciones ayuden a más países del continente aLa investigación de la BBC ha destacado algunos de los problemas y Muhwava, jefe de la CEPA, afirma que este reporte ha traído "a la agenda los desafíos de los sistemas CRVS en África para documentar sus muertos".CRÉDITOSPeriodista de datos: Krystina ShvedaPeriodista: Kevyah CardosoProductora sénior de investigacones: Louise AdamouProductores ejecutivos: Jacky Martens and Nick EricssonInvestigadores: Maxime Koami Domegni (Senegal) Saikou Jabai Suware (Gambia), Boubacar Diallo (Guinea), Yasine Mohabeuth (Comoras), Carlos Tobias (Togo), Vincent Niebede (Chad), Alberto Dabo (Guinea-Bisáu), Serge Tomondji (Burkina Faso), Crispin Dembasse (República Centroafricana), Curtis Slimar (Zambia), Gregory Gondwe (Malawi), Awedni Daweja (Túnez), Abdelrahman Abutaleb (Egipto) 