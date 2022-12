Corea del Norte: ¿está el líder Kim Jong-un preparando a su hija para que sea su sucesora?

KCNA VIA REUTERS

Kim Jong-un y su hija participaron en una sesión de fotos con científicos, ingenieros y funcionarios en la prueba del nuevo misil balístico intercontinental.

Recientemente, y dos veces en el lapso de una semana, la hija del líder norcoreano Kim Jong-un apareció en público, dando lugar a numerosas especulaciones de que la niña podría estar siendo preparada para suceder a su padre. Los medios estatales del país no revelaron el nombre ni la edad de la niña, a quien solamente calificaron como la hija "más querida" del líder.La agencia de noticias estatal norcoreana KCNA informó a fines de noviembre que Kim y su hija se habían reunido con soldados, científicos y otras personas involucradas en el lanzamiento del misil Hwasong-17 ese mismo mes. Las últimas fotos de KCNA no tenían fecha, pero decían que Kim y su hija se encontraban frente a una multitud "llena de pasión y felicidad ilimitadas" que expresaba la "más alta gloria y una ardiente reverencia por él".La información sobre la joven es escasa. Por ejemplo, nunca se dio a conocer su nombre oficialmente, pero se cree que se llama Kim Ju-ae.¿Qué sabemos entonces sobre la hija de King Jong-un?

Mencionada por primera vez en 2013

2022, primera aparición

KCNA VIA REUTERS Kim Jong-un y su hija saludan a una multitud de soldados norcoreanos.

2022, segunda aparición

KCNA VIA REUTERS Kim Jong-un tomó de la mano a la niña y posó para las fotos frente a un misil balístico intercontinental. La foto fue publicada el 19 de noviembre por los medios estatales KCNA.

KCNA VIA REUTERS Esta fue otra de las fotografias divulgadas or KCNA.

Kim Yo-jong: la hermana poderosa

Getty Images Kim Jong-un y su hermana Kim Yo-jong.

Kim Jong-un lidera uno de los países que más se esfuerza por mantener en secreto todo lo que ocurre dentro de sus fronteras, y de su vida personal se sabe muy poco.En julio de 2012, Corea del Norte confirmó que, un mes después de que se la viera por primera vez en público con él.Desde entonces, los medios de Corea del Sur han especulado con que la pareja tiene(dos niñas y un niño) y que Ju-ae es la mayor.En septiembre de 2013, el jugador de baloncesto estadounidense retirado Dennis Rodman, quien estaba en Corea del Norte en una "gira diplomática de baloncesto", le dijo al periódico británico The Guardian que "Kim tenía una hija"."Sostuve a su bebé Ju-ae y también hablé con [la esposa de Kim]. Él es un buen padre y tiene una hermosa familia", le dijo Rodman al periódico.En ese momento, no hubo una respuesta o confirmación oficial de Corea del Norte a los comentarios de Rodman.Por primera vez, el, KCNA publicó varias fotos del padre y la hija, lo que confirma los rumores de larga data sobre su existencia.Los medios estatales informaron que habían estado hablando con funcionarios, inspeccionando misiles y observando el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde una plataforma de observación el día anterior.Sin embargo, los reportes no mencionaban más detalles.Michael Madden, experto en Corea del Norte del Centro Stimson en Washington, Estados Unidos, estima que la niña tiene entrede edad.Para Madden, la aparición pública de la joven puede ser un mensaje de Kim Jong-un de que "la cuarta generación de sucesión en el poder vendrá a través de mi línea (de sangre)"."La revelación de la hija de Kim Jong-un ha interesado a los analistas de Corea del Norte mucho más que la noticia de que el país ha lanzado con éxito su misil balístico intercontinental más potente", señaló la corresponsal de la BBC en Seúl, Jean Mackenzie."¿Significa esto que ella ha sido elegida como la sucesora de Kim Jong-un y algún día gobernará Corea del Norte?", se pregunta la periodista.Apenas una semana después de que se publicaran las primeras fotos del padre y la hija, KCNA publicó otra serie de fotos de los dos.Nuevamente, no se mencionó ni su edad ni su nombre. Pero, esta vez fue descrita como la hija "más querida" o "preciada" de Kim Jong-un."Esto es ciertamente impresionante. La fotografía de Kim Ju-ae de pie junto a su padre, mientras los técnicos y científicos involucrados en el último lanzamiento del misil balístico intercontinental la celebran, apoyaría la idea de que este es el comienzo de su posicionamiento como", le dijo a la emisora NBC Ankit Panda, experto del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.Sin embargo, algunos analistas advierten que es demasiado pronto para decir si ella será quien lo suceda en el poder.Chun Su-jin, autora surcoreana de un libro sobre mujeres líderes norcoreanas, señaló en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que esque las élites norcoreanas acepten a la hija de Kim como gobernante."El país no está preparado para un líder del otro género [una mujer]", aseguró. "[Kim] solo está tratando de demostrar que es un, no solo un dictador brutal que dispara misiles"."En Corea del Norte, el género sigue siendo importante para ser un líder", explica Hyun In-ae, un desertor norcoreano que ahora trabaja en el Instituto Ewha de Estudios de Unificación en Seúl, Corea del Sur.Hoy ya hay una mujer en el régimen norcoreano que lleva algunos años llamando la atención del mundo: Kim Yo-jong, la hermana de Kim.Cuando surgieron rumores y especulaciones en 2020 sobre la salud de Kim Jong-un, su hermana,, fue vista como unpara hacerse cargo de la dinastía familiar hasta que uno de los hijos de Kim tuviera la edad suficiente.Kim Yo-jong ha ocupado un alto cargo en el régimen durante algún tiempo. Recientemente, amenazó a Corea del Sur por las sanciones aplicadas contra Corea del Norte.Pero es obvio que la aparición de la hija de Kim Jong-un ha generado más interrogantes, dice Jean Mackenzie de la BBC."¿Por qué mostrarla ahora? Todavía es muy joven. Si él la está preparando para asumir el cargo, ¿podría eso significar que el líder de 38 años tiene problemas de salud?""Suporque parece ser el mayor riesgo para la estabilidad del régimen", dice Mackenzie.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.