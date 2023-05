Condenan al expresidente de El Salvador Mauricio Funes a 14 años de prisión por negociar con las pandillas

Getty Images

Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión.

La justicia de El Salvador sentenció al expresidente Mauricio Funes a 14 años de cárcel tras hallarlo culpable de negociar con las pandillas, informó la Fiscalía del país centroamericano.Funes, quien gobernó El Salvador entre 2009 y 2014, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas y a seis años por incumplimiento de deberes, indicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. La justicia salvadoreñatambiéncondenó a David Munguía, quien fue ministro de Justicia y Seguridad Pública de Funes, a 18 años de cárcel por sus conexiones con las pandillas."Logramos comprobar que estos 2 exfuncionarios, quienes tenían la obligación de proteger a los salvadoreños, negociaron sus vidas a cambio de favores electorales, actuando como pandilleros", dijo el fiscal general Rodolfo Delgado en Twitter."Seguimos luchando para que sus muertes no queden impunes", añadió.Durante su mandato, Funes inició negociaciones secretas con las pandillas que derivaron en una tregua para pacificar el país. Esta estrategia incluso fue reconocida por la Organización de Estados Americanos, que fungió como garante del proceso. En su cuenta de Twitter, el exmandatario aseguró que "las condenas son injustas e ilegales" y que la Fiscalía "nunca pudo demostrar que los delitos que nos imputan fueron cometidos".

Funes en Nicaragua

Getty Images El presidente Nayib Bukele encabeza una estrategia de persecución a las pandillas.

Desde 2016, Funes vive en Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega le concedió asilo político, luego de que los tribunales salvadoreños iniciaran un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito.Un año después, en noviembre de 2017, una corte civil de El Salvador halló a Funes culpable y lo condenó a "restituir al Estado" alrededor de US$206.660.y la Constitución del país centroamericano establece que ningún ciudadano puede ser extraditado. Por su parte, Munguía fue arrestado por primera vez en 2020 por sospecha de asociación y otros delitos vinculados al supuesto arreglo de una tregua entre pandillas para reducir los homicidios, a cambio de dar beneficios a las organizaciones criminales que no han sido revelados.El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien encabeza una ofensiva implacable contra las pandillas, no ha hecho declaraciones sobre la sentencia contra Funes.Sin embargo, funcionarios de su gabinete han respaldado la decisión de los tribunales."Aquellos comprometidos en tratos de trastienda a expensas de la sangre de salvadoreños han sido condenados a pagar en prisión por la daños causados a la sociedad", dijo el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, en Twitter.La medida, que ha propiciado la detención de más de 68.000 presuntos pandilleros, goza de amplia popularidad entre los salvadoreños. Sin embargo, es criticada por grupos de derechos humanos, que han alertado contra los arrestos arbitrarios, las torturas y la muerte de prisioneros en custodia.Los datos oficiales indican que al menos 5.000 personas fueron liberadas luego de que las autoridades descartaran vínculos con grupos criminales.