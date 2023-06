Colombia: Wilson, el perro rescatista que al parecer encontró y acompañó a los niños en la selva pero ahora está perdido

Twitter Ejército Nacional de Colombia

Wilson es halagado como un héroe en Colombia.

"La búsqueda no ha finalizado", dijo el Ejército Nacional de Colombia este domingo. Mientras este país sigue celebrando el rescate con vida de los cuatro niños desaparecidos durante 40 días en la selva tras siniestrarse la avioneta en que viajaban, los militares intentan encontrar al último de los perdidos: el perro rescatista Wilson.Este pastor belga de seis años fue clave para encontrar varias de las pistas que indicaron que los niños estaban vivos y solos en medio de la jungla. Incluso varios recuentos indican que en algún momento elperro encontróa los niños por su cuenta y pasó iempo con ellos. Pero ahora no aparece, previsiblemente perdido en una selva peligrosa y de clima adverso, hábitat de muchos depredadores.Bajo la premisa de que "ninguno se queda atrás", el Ejército busca al perro Wilson como "uno más del comando".Esto es lo que se sabe sobre sus hazañas y paradero.

"Desorientado" en la selva

Facebook Fuerzas Militares de Colombia Perro Wilson durante las labores de búsqueda de los menores.

"Amigo de cuatro patas"

Facebook Fuerzas Militares de Colombia Wilson lleva siendo miembro de los comandos de búsqueda desde que era un cachorro.

Wilson se perdió en medio de la selva amazónica colombiana durante el rescate de los cuatro niños indígenas Lesly, Soleiny, Tien y Cristin. Estos fueron finalmente encontrados el pasado 9 de junio gracias al esfuerzo de militares y un grupo de indígenas. Ahora se recuperan en un hospital de Bogotá, la capital del país.En el accidente de la aeronave murieron todos los tripulantes excepto los niños, incluyendo su madre, un dirigente indígena y el piloto. El perroy ayudó a mantener viva la esperanza de que los menores seguían vivos cuando encontró un biberón rosado en medio de la vegetación.El ejercitó reportó el extravío del animal el pasado jueves. "Debido a la complejidad del terreno, la humedad y las adversas condiciones climáticas", dijeron los militares en un comunicado. Sin embargo, antes de perderse, varias pistas apuntan a que Wilson pudo haber llegado primero que nadie a los niños, acompañándoles durante un tiempo.La primera de estas pistas viene directamente de los menores. Según Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que vela por los derechos de los niños,en la selva, sin especificar si éste era Wilson.Cáceres añadió que los niños hablaron "del perrito que se les perdió, que no saben dónde quedó y que los acompañó un rato".A esta pista se suma que los militares aseguran haber "".Durante una visita a los niños en el hospital del comandante de las fuerzas armadas, Helder Fernán Giraldo Bonilla, las niñas Lesly y Soleiny le entregaron unos dibujos que parecen ser del perro Wilson. Un recordatorio del "inmenso esfuerzo de nuestros soldados y de" al que no "dejarán atrás", reafirma el Ejército.