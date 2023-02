Cómo y dónde se podrá ver del cometa verde que hará su mayor acercamiento a la Tierra este miércoles

Dan Bartlett

El cometa C/2022 E3 (ZTF) se ve verde a través de un telescopio.

Un cometa recién descubierto hará su mayor acercamiento a nuestro planeta este miércoles y será visible desde el Hemisferio Norte.Los astrónomos indican que el viaje del objeto hacia la Tierra tomó unos 50.000 años.Las fotografías tomadas por los científicos muestran un distintivo color verdealrededor del cuerpo del cometa.Pero aquellos que espeean ver un brillante rayo esmeralda en el cielo quedarán desilusionados. Su resplandor está apenas en el umbral de lo que es visible para el ojo humano."Puedes haber leído estos reportajes que dicen que vamos a tener este brillante objeto verde iluminando el cielo", dice el doctor Robert Massey, subdirector ejecutivo de la Real Sociedad Astronómica británica."Tristemente, ese no será el caso ni nada que se le parezca".Sin embargo, lejos de la contaminación de la luz y bajo un cielo oscuro, tal vez podrás ver una borrosa nube en el firmamento, si sabes donde mirar.

Unos binoculares bastarán

Busca la estrella polar

Getty Images La estrella polar se puede encontrar a simple vista y parece estar asilada en el firmamento.

Los potenciales observadores tendrán una mejor oportunidad de detectarlo usando binoculares, con los que se verá como una ligera mancha blanca."Un pequeño par de binoculares ayudarán a encontrarlo", afirma Massey.Los comentas están compuestos en su mayoría de hielo y polvo. A medida que se acercan al Sol, el hielo se evapora y el polvo se suelta, creando su característica cola larga. "Si tienes suerte, verás un indicio de la cola saliendo, así que se verá como un comenta clásico", añadió Massey. Los astrónomos descubrieron el cometael pasado marzo en el Observatorio Palomar en California, EE.UU.Ha sido visible durante las últimas semanas en el Hemisferio Norte usando unos binoculares. Pero hará su aproximación más cercana a la Tierra a unoseste miércoles.El objeto originó en la nube Oort, una colección de cuerpos helados que se encuentra en el límite del Sistema Solar.Para encontrarlo, el doctor Massey sugiere primero buscar la estrella polar, que siempre se encuentra en el mismo lugar en el cielo.La estrella polar se puede identificar mirando directamente al norte y ubicando una estrella que se encuentra sola en el firmamento.Podrás usar onlinepara determinar dónde se está moviendo el cometa en relación a la estrella polar en la noche que lo estés buscando.El mejor momento para verlo en el Hemisferio Norte será en las tempranas horas de la madrugada del jueves, cuando la luna se haya puesto. A esas horas, el cometa debería aparecer justo a la derecha de la estrella polar. La apariencia verde de los cometas no inusual y frecuentemente se debe a la desintegración de una molécula reactiva llamadados átomos de carbono unidos por un enlace doble. Ese verde se puede captar mejor con cámaras digitales, que son más sensibles al color.El cometa no igualará el espectáculo del cometa NEOWISE de 2020, el comenta más brillante visible desde le Hemisferio Norte desde 1997.Pero la Sociedad Planetaria asegura que es