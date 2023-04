Cómo un joven militar de 21 años y bajo rango tuvo acceso y filtró los documentos top secret del Pentágono

Reuters

Dibujo de la comparecencia de Teixeira en el juzgado este viernes.

Los cargos penales presentados este viernes contra Jack Teixeira, el presunto responsable de la filtración de documentos confidenciales de defensa de Estados Unidos, aportan nueva y valiosa información.Revelan, entre otras cosas, detalles importantes sobre el acceso de Teixeira a documentos clasificados, su carrera en el ejército y la cronología de los acontecimientos que acabaron en su detención el 13 de abril.El joven de 21 años, miembro de la Guardia Nacional Aérea en Massachusetts, se enfrenta a los cargos de "retención y transmisión no autorizadas de información de defensa nacional" y "sustracción y retención no autorizadas de documentos o material clasificados".Ambos cargos combinados conllevan una pena máxima de 15 años de prisión.Los documentos, que el sospechoso habría compartido en una sala de chat de juegos en línea, incluían detalles sobre operaciones de la guerra en Ucrania, e información de inteligencia estadounidense sobre aliados y adversarios en todo el mundo.Aunque las autoridades de EE.UU. no han ofrecido aún detalles sobre la investigación o el alcance de la filtración, los documentos judiciales presentados el viernes dan una idea de la vida de Teixeira y de cómo se produjo supuestamente la filtración.Analizamos lo que revela el documento de acusación.

Los primeros documentos se filtraron en diciembre

Reuters Así fue la detención de Teixeira.

Buscó la palabra "filtración"

Acusado bajo la Ley de Espionaje

La denuncia penal contra Teixeira incluyeespecializado en contrainteligencia y espionaje.En esta declaración, el agente afirma que un internauta -con un nombre de usuario que posteriormente se vinculó a Teixeira a través de registros de pago- comenzó a publicar en diciembre de 2022 lo que parecía ser "información clasificada".Los contenidos se publicaron en un servidor de chat de Discord dedicado al debate de asuntos geopolíticos, según la declaración jurada.En enero, continúa el texto, se publicaron fotografías de documentos que "contenían lo que parecían serdel gobierno de Estados Unidos".Un usuario anónimo de las redes sociales, identificado como Usuario 1, declaró al FBI que uno de los documentos publicados en la etapa inicial "describía la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania", incluidos los movimientos de las tropas en un día en específico. La declaración jurada indica que aquel documento estaba "basado en información confidencial de inteligencia estadounidense, obtenida a través de fuentes y métodos clasificados".Al estar clasificado como de "alto secreto" se suponía que su divulgación podría causar "daños excepcionalmente graves" a la seguridad nacional, recoge la declaración jurada.Usuario 1 también declaró al FBI que Teixeira "temía que le descubrieran transcribiendo textos en su lugar de trabajo, por lo que".Las fotografías de algunos de los documentos filtrados, revisadas por la BBC, parecen haber sido tomadas en una residencia particular. En varias se observa claramente la encimera de una cocina y las baldosas del suelo, y en otras se aprecian diversos objetos personales sobre un escritorio.Los documentos judiciales muestran que Teixeira se alistó en la Guardia Nacional Aérea en septiembre de 2019. Actualmente ostenta el rango-un nivel relativamente bajo- y en febrero figuraba como "oficial de operaciones de defensa cibernética".En 2021 se le concedió un permiso de seguridad "de alto secreto" y se le otorgó "acceso confidencial compartimentado" a otros programas clasificados del gobierno estadounidense.Para obtener esta autorización, se le habría exigido firmar un acuerdo de no divulgación vinculante de por vida "en el que habría tenido que aceptar que la divulgación no autorizada de información protegida podría acarrearle cargos penales".Mark Zaid, abogado especializado en seguridad nacional que trabaja con frecuencia en casos relacionados con información clasificada, declaró a la BBC que no es del todo inusual que alguien tan joven como Teixeira tuviera acceso a documentos clasificados como los que se filtraron en internet."Hay mucha gente de esa edad que posee acceso a información clasificada, sobre todo en la Guardia Nacional", aseguró Zaid. "La cuestión es, más bien, por qué pudo acceder a documentos que probablemente no tenía necesidad de conocer", agregó.Como aviador asignado a Sistemas de Transporte Cibernético, Teixeira era responsable de ayudar a operar la red global de comunicaciones de la Fuerza Aérea.Según Zaid, esta función le habría dado acceso a la Unión Mundial de Sistemas de Comunicaciones de Inteligencia (JWICS por sus siglas en inglés), que describió como una "biblioteca de información" sobre la inteligencia estadounidense.La denuncia penal también alega que Teixeirael 6 de abril, el mismo día en que se hizo pública la primera información sobre las filtraciones."En consecuencia, hay razones para pensar que Teixeira buscaba información clasificada relativa a los informes de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre la identidad del autor de las filtraciones", agrega el documento.Los cargos también indican que la imputación penal de Teixeira se acoge, en parte, a la Ley de Espionaje.Específicamente, su primer cargo responde a un estatuto que contempla, así como multas, para cualquier persona que "copie, sustraiga, cree u obtenga; o intente copiar, sustraer, crear u obtener" diversos documentos gubernamentales.Esta información, señala el estatuto, "podría usarse en perjuicio de Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación extranjera".Con información adicional de Aiden Johnson en Washington DC.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.