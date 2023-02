Cómo los medicamentos que las mujeres compran pueden ayudar a descubrir si tienen cáncer de ovario

Getty Images

El seguimiento de lo que compran las mujeres, a través de los datos de sus tarjetas, puede ayudar a detectar a aquellas que presentan signos tempranos de cáncer, indica un equipo de médicos del Imperial College de Londres.Los investigadores encontraron que las compras frecuentes de analgésicos de venta libre y tabletas para la indigestión revelan un mayor riesgo de cáncer de ovario.El cáncer de ovario a menudo se diagnostica tarde.No existe una prueba de detección confiable y los síntomas, como la hinchazón, pueden ser vagos y confundirse con otras afecciones comunes e inofensivas.Los síntomas incluyen:

Estómago hinchado o abotagado

Indigestión

Dolor pélvico o abdominal

Pérdida de apetito o sensación de saciedad muy rápida después de comer

Necesidad de orinar con más frecuencia

La historia de Fiona

El diagnóstico temprano mejoradeesta enfermedad.Fiona Murphy tenía 25 años cuando le diagnosticaron una forma rara cáncer de ovario y fue sometida a tratamiento.Durante un par de años, la joven había estado.En varias ocasiones otros médicos habían pensado que podría tratarse del síndrome del intestino irritable.Murphy le dijo a la BBC: "Viví con Gaviscon (la medicina para tratar la acidez estomacal y el reflujo) durante meses y meses antes de que me diagnosticaran un cáncer de ovario. Iba a todas partes con la medicina. No podía salir de casa sin ella"."Mis síntomas eran vagos pero eran frecuentes y continuos. Y eso es lo que debes tener en cuenta".Sus síntomas continuaron y un escáner reveló una masa grande.Ahora Fiona, de 39 años, ha estado ayudando al equipo del Imperial College con su investigación."Quería ayudar con el desarrollo de este estudio porque durante casi dos años me dieron un un diagnóstico equivocado", señala."Si hay una manera de obtener un diagnóstico más temprano, quiero ayudar a las personas que están"Tener un diagnóstico temprano es vital. Si mi cáncer se hubiera detectado antes, podría haber tenido muchas menos cirugías y mejores opciones de fertilidad".El doctor James Flanagan, autor principal del estudio financiado por la organización Cancer Research UK, señala: "Los síntomas de cáncer que estamos buscando son muy comunes, pero para algunas mujeres, podrían"Usando los datos de compras, nuestro estudio encontró un aumento notable en las compras de medicamentos para el dolor y la indigestión entre las mujeres con cáncer de ovario, hasta ocho meses antes del diagnóstico, en comparación con las mujeres sin cáncer de ovario"."Esto sugiere que mucho antes de que las mujeres reconozcan que sus síntomas son lo suficientemente alarmantes como para acudir al médico general, es posible que estén tratando esos síntomas en casa", agrega.Los investigadores trabajaron con dos tiendas grandes y 283 clientas, que acordaron compartir sus datos de compras durante más de seis años.Más de la mitad habían sidoSe necesitan más estudios para confirmar los hallazgos. Ahora el equipo planea comprobar si los datos de compras también pueden ayudar a detectar otros tipos de cáncer, como el cáncer de estómago, hígado y vejiga.El estudio fue publicado en la revistaJMIR Public Health and Surveillance.