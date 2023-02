Cómo la Interpol se prepara para investigar los delitos en el metaverso

Getty Images

El secretario general de Interpol, Jurgen Stock, afirmó que la agencia policial mundial está investigando cómo podría la organización vigilar la delincuencia en el metaverso.El metaverso es el concepto ampliamente debatido, pero aún no hecho realidad, de que en el futuro las personas estarán representadas por avatares tridimensionales en su vida en línea.Interpol ha construido su propio espacio de realidad virtual (RV), donde los usuarios pueden realizar cursos de formación y asistir a reuniones virtuales.Stock aseguró que es importante que la agencia no se quede atrás."Los delincuentes son muy sofisticados y profesionales a la hora de adaptarsecon rápidez a cualquier nueva herramienta tecnológica disponible para cometer delitos", aseveró."Tenemos que responder a ello. A veces los legisladores, la policía y nuestras sociedades van un poco por detrás"."Hemos visto que si lo hacemos demasiado tarde, ya repercute en la confianza en las herramientas que estamos utilizando y, por tanto, en el metaverso. En plataformas similares que ya existen, los delincuentes lo están aprovechando".El entorno, al que solo se puede acceder a través de servidores seguros, permite a los agentes de policía experimentar lo que podría ser el metaverso, lo que les da una idea de los delitos que podrían producirse y cómo podrían vigilarse.

¿Qué es el metaverso?

Getty Images En lugar de estar en un ordenador, en el metaverso podrías utilizar unos lentes para entrar en un mundo virtual que conecte todo tipo de entornos digitales.

¿Qué es un delito metaversal?

Getty Images Los expertos consideran que las normas que rigen en el mundo físico también deberían aplicar para el mundo virtual.

Regular e investigar en el metaverso

Hay quien piensa que el metaverso podría ser el futuro de internet.Se cree que la realidad virtual podría ser lo que elsmartphonemoderno es a los primeros y toscos teléfonos móviles de los años ochenta. En lugar de estar en un ordenador,Pero como aún no es más que una idea, no existe una única definición consensuada del metaverso.En otras palabras, llamar metaverso a un mundo de realidad virtual es un poco como llamar internet a Google.Entonces,Aquí es donde entrarían en juego los mundos virtuales.Pero dentro de estos mundos virtuales ha habido problemas en la vida real.En 2022,, que un periodista calificó de "inquietantes".Ese mismo año, unos activistas afirmaron que el avatar de una investigadora de 21 años había sido agredido sexualmente en Horizon Worlds, la plataforma de realidad virtual de Meta.Madan Oberoi, Director Ejecutivo de Tecnología e Innovación de Interpol, afirmó que. "Hay delitos que no sé si se pueden calificar de delitos o no", afirma. "Por ejemplo, se han denunciado casos de acoso sexual. Si nos fijamos en las definiciones de estos delitos en el espacio físico e intentamos aplicarlas en el metaverso, surge una dificultad. No sabemos si podemos calificarlos de delito o no, pero esas amenazas están ahí, así que esas cuestiones están aún por resolver".Según él,"El ejemplo que suelo utilizar es que si tienes que salvar a una persona que se está ahogando, necesitas saber nadar", dijo."Del mismo modo, si las fuerzas del orden están interesadas en ayudar a las personas que han resultado heridas en el metaverso, necesitan conocer el metaverso. Y ese es uno de nuestros objetivos:"En ese sentido, es muy importante".En cuanto a la regulación, Nina Jane Patel, cofundadora y directora de la organización de investigación del metaverso Kabuni, afirma: ""."En este ámbito de convergencia, nos encontraremos en una situación muy difícil si podemos tratarnos de una determinada manera en el mundo virtual, pero no en el mundo físico"."Y estaremos provocando mucha desconexión y falta de comunicación entre lo que es un comportamiento humano aceptable en nuestro mundo digital y nuestro mundo físico".Stock dijo que"Con un clic, las pruebas están en otro continente", afirmó. ""."Por eso Interpol es tan importante, porque no solo existe la ciberdelincuencia nacional: casi todos los casos tienen una dimensión internacional"."Esto hace que el papel de Interpol, casi 100 años después de su creación, sea tan importante en el mundo actual, porque ningún país puede luchar contra este tipo de delitos de forma aislada"."En eso consiste Interpol con 195 países miembros. Todos son necesarios para hacer frente a este tipo de delitos".