Cómo es la green card con la que Alemania facilitará la entrada al país y la búsqueda de empleo a ciudadanos no europeos

Trabajar de manera legal en Alemania para cualquier latinoamericano está un poco más cerca.El país, que padece desde hace años una acuciante falta de trabajadores, siempre trató de pescar en países de la Unión Europea la mano de obra que le falta.Pero un giro en sus políticas migratorias flexibilizará ahora la llegada de ciudadanos no europeos.A principios de septiembre, el ministro Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Hubertus Heil, reveló los planes para crear una "tarjeta de oportunidades" (Chancenkarte en alemán) con un sistema basado en puntos.Se trata de una especie de "Green Card" como la de Estados Unidos cuyo objetivo es atraer profesionales especializados.

En qué consiste

Título universitario.

Conocimiento del idioma alemán o haber vivido en Alemania.

Tres años de experiencia laboral.

Ser menor de 35 años.

¿A qué se debe el cambio en la ley?

Implicaciones en la economía

Qué sectores ofrecen oportunidades

Idioma y burocracia

Red de empresas

Una de las cosas más llamativas de la propuesta esta vez es queEs decir, no necesitan tener apalabrado una oferta para poder optar a la visa, tal y como sucede en muchos países.Estola solicitud desde el extranjero.La nueva tarjeta,permitirá mudarse a Alemania y buscar trabajo a cualquier persona que cumpla tres estos cuatro requisitos:Tambiéndurante el tiempo que estarán en Alemania antes de encontrar un trabajo.El llamado "motor de Europa" es un país de inmigración.Casi uny al menos un 25% tiene antecedentes familiares migratorios.El país es bien conocido por acoger inmigrantes durante la década de los 70, a principios de la década de 1990 cuando colapsó el bloque de los países del este de Europa y más recientemente en la crisis de refugiados procedentes de Siria, por citar tres ejemplos de momentos históricos en los que"En parte, else debió a aquella afluencia de trabajadores", le explica a BBC Mundo Ulf Rinne, investigador senior del Instituto de Economía Laboral (IZA) de Alemania.El principal problema que sufre el país ahora mismo es el envejecimiento, que provocará que hayaen los próximos años de las que ingresen en él, como sucede en varios países europeos."La escasez de mano de obra afecta a casi todos los sectores del mercado laboral alemán. Sin embargo, la situación es", afirma Wido Geis-Thöne, economista sénior en política familiar y temas migratorios del Instituto Económico Alemán (IW).De no corregir el problema, las consecuencias para la economía alemana pueden ser catastróficas."Si los puestos de trabajo no se pueden cubrir a gran escala, esto significa que las empresas no alcanzan todo su potencial económico"."En la industria, esto puede conducir a lay a un deterioro de la situación de los suministros en Alemania", añade Geis-Thöne.Rinne coincide en esto."La escasez de trabajadores cualificados y la disminución de la población joven en Alemania, queantes de la crisis, se ha convertido ahora en escasez de mano de obra"."Esta falta".La falta de empleados afecta a muchas empresas y sectores.Según la última encuesta económica de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK) un total depor la escasez de trabajadores calificados."La industria de laasí como los proveedores de servicios tecnológicos son los más afectados", dice Thomas Renner, vocero de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK)."La ventaja de un sistema de este tipo es que los criterios que faltan pueden ser compensados en cierta medida por otros", dice Renner.Otros medios locales también citan a losSegún señaló el ministro Hubertus Heil, el, y dependerá de las necesidades del mercado laboral."Aún no está claro si Alemania tendrá éxito en atraer mano de obra joven", dice Geis-Thöne."La ley de inmigración alemana ya es liberal en lugar de restrictiva con respecto a la migración laboral y la migración educativa. Sin embargo,y las vías de acceso a veces resultan difíciles de entender para las personas en el extranjero", añade.Pero en lo que muchos expertos coinciden es que el país se enfrenta aque van más allá de las intenciones de esta propuesta.El primero es la dificultad del idioma.El segundo son las trabas administrativas para convalidar"Ely una desventaja en la competencia internacional", cuente Rinne."Esto no se puede compensar por completo, pero se puede reducir, por ejemplo, a través de actividades cotidianas, culturales y de ocio en lengua extranjera y, sobre todo, en inglés", dice."Además, Alemaniaadquiridas en el extranjero""Es necesario que los procedimientos se aceleren y digitalicen, y los obstáculos formales deberían reducirse porque los estándares alemanes simplemente no pueden exigirse a todas partes del mundo", afirma el experto. Otro de los problemas con los que se encontrará Alemania en su plan es la"El número de trabajadores calificados bien educados en terceros países es limitado y. Los países anglosajones tienen la ventaja de que la mayoría de las personas altamente calificadas en todo el mundo hablan bien inglés de todos modos", dice el economista Geis-Thöne."Por encima de todo, debe elaborarse un paquete global coherente deEsto debe centrarse no solo en la entrada, sino también en la fase anterior y posterior", cree Rinne.Alemania es especialmente fuerte en empresas que tienen unas 100 o 200 personas y que a pesar de su tamaño medio,El tejido empresarial del país se compone sobre todo de las Mittelstand (empresas pequeñas y medianas) que, según los especialistas,Suelen ser estructuras familiares con planes a largo plazo,alto sentido de la responsabilidad social y gran presencia regional.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.