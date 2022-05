Cómo el rublo se volvió la divisa con mejor desempeño del mundo pese a las sanciones (pero aún así las previsiones son funestas)

Getty Images

Contra todo pronóstico, la divisa rusa se ha convertido en la moneda con mejor desempeño del mundo frente al dólar en lo que va de año, superando incluso al real brasileño. Ni siquiera han podido frenar su ascenso las sanciones económicas más rápidas y duras de la historia moderna impuestas por Occidente en respuesta a la invasión de Ucrania. Solo dos meses después de que el valor del rublo cayera de forma brusca a menos de un centavo estadounidense, la monedadio un giro sorprendente.Si el 7 de marzo tocó mínimos históricos en 0,007 rublos por dólar, en lo que va de año la divisa de Rusia se revalorizó aproximadamente un 15% frente a la moneda estadounidense y cotiza en torno a 0,016.

BBC

La clave, dicen los expertos, han sido los férreos controles de capitalimpuestos por el Kremlinque dejaron, cuando empezó la guerra con Ucrania, imágenes de la población haciendo cola en los cajeros.La prohibición de que sus ciudadanos vendieran rublos para comprar monedas extranjeras fue calificada por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, como manipulación monetaria.Estos controles sirvieron para congelar gran parte de las reservas de divisas de Rusia en el momento en el que más necesita estos recursos, tanto para compensar el éxodo de inversionesy capitales como para financiar la invasión militar a Ucrania, más prolongada de lo que esperaba.

Getty Images El 3 de diciembre de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa restringió en Argentina el retiro de dinero en los bancos.

El caso de Turquía o Argentina

Getty Images Las largas filas frente a los cajeros se han convertido en una imagen habitual en Rusia.

Represalia estratégica contra Europa

Getty Images

Soluciones a corto plazo

Lo inesperado de esta recuperación es que otros países, como Turquía o Argentina, que se vieron obligados a imponer medidas similares, no solo no lograron los mismos resultados que Rusia, sino que tanto.Ambas monedas tocaron mínimos históricos y aún. En su actuación de emergencia inmediatamente después de conocer el castigo internacional, el Kremlin empezó a adoptar medidas desconocidas para las generaciones que no vivieron la época de la Unión Soviética."El banco central ruso se vio obligado ay aumentar los controles de capital en respuesta a las sanciones occidentales", afirma a BBC Mundo Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión eToro."Las tasas de interés. Los exportadores rusos se vieron obligados a convertir en rublos el 80% de sus ingresos extranjeros, y las personas estaban limitadas en términos de cuánto podían transferir al extranjero", añade.Y es que una de las sanciones más grandes y de mayor impacto sobre Rusia fue.Otra de las medidas parafue exigir a los países de la Unión Europea que le compran gas natural que paguen sus facturas en rublos, en lugar de dólares o euros.Los países europeos dependen en gran medida del gas ruso y, a pesar de los planes para buscar fuentes alternativas de energía, el proyecto de la Unión Europea para dejar de abastecerse en Rusia llevará años en completarse. Alemania, uno de los mayores clientes de la estatal gasista rusa Gazprom, ya accedió a pagar en rublos junto con otros grandes compradores europeos."La decisión de Rusia es una represalia estratégica contra la UE,. El Viejo Continente recibía alrededor del 40% de su gas de Rusia antes de la guerra de Ucrania", explica Levon Kameryan, analista senior de Scope Ratings.Por último, lostambién han ayudado mucho.Un petróleo más caro significa que los clientes de Rusia ahora tendrán quey, por lo tanto, necesitarán más rublos.Sin embargo, los expertos apuntan que los tres factores -estrictos controles de capital, tasas de interés más altas y precios más altos de las materias primas- solo han conseguido ralentizar lo que."El rápido ascenso del rubloy algunos productores nacionales, lo que se suma a la presión de las sanciones. También significa menos ingresos para el presupuesto", dice Scott Johnson, economista que cubre Rusia para Bloomberg Economics.PeroPara Johnson "desde fuera de Rusia es tentador ver el repunte del rublo como una señal de que las sanciones no están teniendo el efecto deseado. Pero eso no es del todo correcto". "La apreciación ha sido impulsada en gran medida por la conversión obligatoria de los ingresos de exportación y otros controles de capital, lo que limita el flujo de efectivo desde el extranjero", explica."El rublo pinta una imagen precisa de la balanza de pagos, pero no de", afirma.En la misma línea piensa Laidler."El repunte del rublo ahora puede haber terminado. La fortaleza de la moneda hizo quey las sanciones estadounidenses más estrictas han aumentado las posibilidades de un incumplimiento de la deuda".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. https://www.youtube.com/watch?v=dVR9HB4arCs