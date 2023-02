Cómo el multimillonario Gautam Adani perdió casi US$50000 millones y dejó de ser el tercer hombre más rico del mundo

Getty Images

Gautam Adani era el tercer hombre más rico del mundo hace dos semanas, según la revista Forbes.

El multimillonario indio Gautam Adani ha tratado de tranquilizar a los inversionistas, después de que su empresa sorprendiera a los inversores al cancelar la venta de sus acciones.Adani Enterprises informó que devolverá a loscompradores los US$2.500 millones recaudados inicialmente con la venta.La decisión no afectará " nuestras operaciones existentes y planes futuros", dijo Adani.La medida pone fin a una semana que comenzó con la denuncia de fraude por parte de una empresa de inversión estadounidense contra las compañías del Grupo Adani.La corporación de Adani niega las acusaciones.Sin embargo, las empresas del grupo han visto cómo su valor en el mercadoperdíaUS$108.000 millonesen unos pocos días.El propio Adani ha perdidoUS$48.000 millones de su riqueza personal y ahora ocupa el puesto 16 en la lista de multimillonarios de la revista Forbes.

Getty Images Las acciones de Adani Enterprises salieron a la venta el 25 de enero en la oferta secundaria de acciones más grande jamás realizada en India.

Getty Images Los inversores minoristas se mantuvieron alejados de la venta de acciones de Adani Enterprises.

Hace menos de dos semanas,.Las acciones de Adani Enterprises, la empresa insignia de su conglomerado en el sector energético, debían salir a la venta el 25 de enero en la oferta secundaria de acciones más grande realizada en India.Sin embargo, un día antes la firma de inversiones Hindenburg Research, con sede en Estados Unidos, publicó un informe en el que acusaba al Grupo Adani de décadas de.Hindenburg se especializa en "ventas cortas": apostar contra el precio de las acciones de una empresa con la expectativa de que caiga.El Grupo Adani calificó el informe como "una combinación maliciosa de información errónea selectiva y acusaciones obsoletas, sin fundamento y desacreditadas". Sin embargo, esta respuesta no fue suficiente para calmar los temores de los inversores.El Grupo Adani maneja siete empresas que cotizan en bolsa y operan en una amplia gama de sectores, incluido el comercio de productos básicos, aeropuertos, servicios públicos, puertos y energía renovable. Numerosos bancos indios y compañías de seguros estatales han invertido o han prestado miles de millones de dólares a empresas vinculadas al grupo.No. A medida que continuaba la caída del mercado, el Grupo Adani emitió una refutación detallada, de más de 400 páginas, y definió el informe Hindenburg como un.Afirmó que había cumplido con todas las leyes locales y había cumplido las divulgaciones reglamentarias necesarias. También indicó que el informe tenía la intención de permitir que Hindenburg "obtuviera".Hindenburg, sin embargo, defendió el informe y dijo que el Grupo Adani "no respondió específicamente a 62 de nuestras 88 preguntas".La venta de acciones de Adani Enterprises el 25 de enero fue recibida con poco entusiasmo. Solo el 3% de sus acciones habían sido suscritas en el segundo día, ya que los inversores minoristas se mantuvieron alejados.Sin embargo, los inversores institucionales extranjeros y los fondos corporativos apoyaron al grupo: el 30 de enero, International Holding Company de Abu Dhabi, respaldada por un miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, invirtió US$400 millones en la venta de las acciones.En un impulso de último minuto, los magnates indios Sajjan Jindal y Sunil Mittal también se suscribieron a la venta de acciones a título personal, informó Bloomberg.El analista Ambareesh Baliga le dijo a Reuters después de la venta que el grupo no había podido cumplir su objetivo de "ampliar la participación accionarial".Las acciones de las distintas empresas del grupo también continuaron cayendo.Los informes de Reuters y Bloomberg señalan que.En su declaración a las bolsas de India, Adani dijo: "Nuestro balance es muy saludable con fuertes flujos de efectivo y activos seguros, y tenemos un historial impecable de servicio de nuestra deuda".Sin embargo, Edward Moya, analista de la agencia de corretaje OANDA, le dijo a Reuters que el retiro de la venta de acciones era "preocupante" porque "se suponía que mostraría que los inversores de alto patrimonio aún creen en la compañía".El brazo patrimonial del banco de inversión estadounidense Citigroup ha dejado de aceptar valores del Grupo Adani como garantía para préstamos de margen, mientras que Credit Suisse ha dejado de aceptar los bonos del grupo. La unidad ICRA de la agencia de calificación Moody's ha dicho queSin embargo, Vinayak Chatterjee, fundador y gerente de la Fundación Infravision, se mostró optimista y calificó la situación actual como "un problema pasajero a corto plazo"."He observado a este grupo durante un cuarto de siglo como experto en infraestructura. Veo proyectos operativos variados desde puertos, aeropuertos, cementos hasta renovables que son sólidos, estables y están generando un flujo de caja saludable.", dijo a la BBC.Sin embargo, Hemindra Hazari, analista de investigación independiente, aseguró que estaba sorprendido de que "hasta ahora no hayamos escuchado nada del regulador del mercado SEBI o del gobierno"."", dijo a la BBC.El tema también ha desatado una disputa política.Adani es percibido como cercano al primer ministro indio Narendra Modi y durante mucho tiempo ha enfrentado acusaciones de políticos de la oposición por presuntamente haberse beneficiado de sus vínculos políticos. Él niega estas afirmaciones.El jueves, los partidos de oposición exigieron una discusión en el Parlamento sobre el riesgo para los inversionistas indios de que caigan las acciones del Grupo Adani. También han pedido una investigación sobre las acusaciones de Hindenburg.Con información de Arunoday Mukharji.