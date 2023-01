Chuiquitita: cómo uno de los grandes éxitos de Abba financia la educación de las niñas en Centroamérica

Getty Images

Muchos seguidores acérrimos de Abba no lo saben. Pero a pesar de vender millones de discos durante más de cuatro décadas, su gran éxito de 1979 "Chiquitita", nunca ha reportado un centavo al supergrupo sueco."Le dimos los derechos de autor a Unicef", dijo a la BBC su compositor y miembro fundador de Abba, Bjorn Ulvaeus."Esto ha hecho que a lo largo de los años llegue mucho dinero porque 'Chiquitita' ha sonado, se ha tocado muchas veces, y se han vendido muchos discos. Así que estoy muy feliz por eso".Escrita para el Año del Niño de Unicef, "Chiquitita" -que significa "niña pequeña" en español- también fue la primera canción que Abba grabó en español, convirtiéndose en un gran éxito en América Latina.Desde el principio, Bjorn Ulvaeus dice que la banda tenía claro para qué querían que se usaran las regalías.

PA Media

Abba, con Bjorn Ulvaeus a la izquierda, ha vendido unos 400 millones de discos a lo largo de los años.

"Creo que lo más urgente que se puede hacer en este mundo es empoderar a las mujeres jóvenes y las niñas. Eso cambiaría nuestro mundo", dijo."Es muy triste que haya culturas y religiones en todo el mundo que simplemente no les dan a las niñas las mismas oportunidades. Entonces, desde el principio le dijimos a Unicef, ahí es donde queremos que vaya nuestro dinero".

El proyecto

BBC Las ganancias de "Chiquitita" van a Unicef, que usan el dinero para pagar la educación en salud en escuelas como esta en Guatemala.

BBC El ADP brinda consejería y educación en salud sexual.

BBC Para Leslie Pau Soto el machismo es causa de muchos males.

Sumisión a los hombres

BBC Alta Verapaz es la región más pobre de Guatemala.

BBC Doña Lidia dice que los hombres están empezando a respetar los derechos de las mujeres.

En un salón lleno de eco en el pueblo de La Tinta en Alta Verapaz, la región más pobre de Guatemala, un grupo de niñas indígenas interpretan su propia versión de'.Las niñas en edad de primaria asisten a talleres de salud y autoestima de la Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz (ADP), una de las ONG más antiguas de Guatemala,En la nación centroamericana, hay unaespecialmente en las comunidades indígenas empobrecidas.El año pasado,en Alta Verapaz.Muchas otras menores de 16 años también tenían hijos.Una de ellas era Emma, aunque ese no es su verdadero nombre.Mientras acuna a su bebé de seis meses, Emma practica ejercicios de respiración con uno de los psicólogos de ADP., ha recibido apoyo en prevención de violencia y autonomía corporal del ADP, así como ayuda para la lactancia.Hablando conmigo en q'eqchi a través de un traductor, Emma me cuenta quela han ayudado a sobrellevar un comienzo violento y forzado de la maternidad."He aprendido mucho sobre el control emocional", explicó."Me siento. Y estoy aprendiendo a cuidar a mi bebé", dijo, con el rostro del niño cubierto por el chal de su madre.La historia de Emma es común en Alta Verapaz.Tan común, de hecho, quepor abuso sexual."El machismo está entretejido en la cultura maya", dijo Leslie Pau Soto, una de las"Aquí se producey se valora mucho la fuerza física de los hombres mientras que las mujeres son minimizadas y restringidas al hogar".Por lo general,contó Soto, y aquellas mujeres que lo intentan son estigmatizadas.Las mujeres están "siempre controladas y", agregó, hasta que los hombres logran el dominio total sobre ellas.La administración del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha sido acusada por sus críticos deLa impunidad es generalizada: solo uno o dos casos de cada cien dan como resultado que el perpetrador sea procesado o sentenciado con éxito.En Alta Verapaz, el estado ha designadode personas.Su nombre es Annie Juárez."Tenemos deficiencias constantes", dijo, hablando en su vieja oficina en La Tinta.Insistió en que estaban haciendo lo que podían conen la que las víctimas pueden denunciar el abuso.Sin embargo, en las regiones montañosas de Guatemala, a menudo no hay cobertura de internet yPor eso, la ADP ha construido espacios de información pública en q'eqchi' y otros idiomas mayas para la radio local.Tambiénmás remotas para ofrecer apoyo a los niños abusados y a sus familias.En la comunidad de Salac Uno, han estado trabajando con Marta (no es su nombre real),por un niño mayor.Algunas familias rechazan el enfoque de la organización, especialmente cuando el agresor vive dentro de la casa.Sin embargo, la madre de Marta,luego de que la escuela de la niña identificara el abuso."Los hombres nos han tratado tan mal. Pero las cosas están cambiando", dijo."Tienen que respetarnos. Sabemos queEn los 43 años transcurridos desde su lanzamiento, las regalías de "Chiquitita" se han utilizado para abordar algunos de losDesde la pobreza extrema y una cultura generacional de machismo hasta la violencia doméstica y la violación.Incluso el abuso del alcohol entre las comunidades indígenas marginadas.En el camino, también ha beneficiado a innumerables "chiquititas", como Marta y Emma, con un apoyo significativo en su lengua materna.Antes de viajar a Guatemala, le pregunté a Bjorn Ulvaeus si esperaba quecuando la escribió."¡Nunca pensamos en la longevidad!", rió."Pensamos 'Bueno,"Ni en mis sueños más locos podría haber esperado que el éxito fuera tan duradero y generara tanto dinero"."Esque cualquiera podría dejar".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.