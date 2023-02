China se niega a condenar la invasión de Rusia a Ucrania e impide el consenso durante cumbre del G20

Reuters

Los delegados camino al lugar de reunión de los funcionarios financieros del G20 cerca de Bangalore, India.

Los ministros de finanzas de las economías más grandes del mundo no lograron ponerse de acuerdo sobre una declaración de clausura en una cumbre en India, tras la negación de China a condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia.Beijing se negó a aceptar partes de una declaración del G20que condenaba la invasión de Rusia "en términos muy enérgicos".Moscú, por su parte, dijo que los países occidentales "antirrusos" habían "desestabilizado" el G20.La negativa se produce luego de que China publicara esta semana un plan para poner fin al conflicto y de que algunos consideraran dicho plan como prorruso.

¿Qué pasó en India?

Getty Images Wang Yi, jede de diplomacia de China.

Reuters Un delegado ruso en una mesa de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en una reunión en Bangalore, India.

Getty Images Christian Lindner, ministro de Finanzas de Alemania.

India, que fue anfitriona de las conversaciones del G20 esta semana en la ciudad sureña de Bangalore, emitió un amplio "resumen del presidente" de la reunión, señalando que hubo "diferentes evaluaciones de la situación" en Ucrania y sobre las sanciones impuestas a Rusia.Una nota al pie decía que dos párrafos que resumen la guerra fueron "acordados por todos los países miembros excepto Rusia y China". Los párrafos fueron adaptados de la Declaración de Líderes de Bali del G20 en noviembre y criticaron "en los términos más enérgicos la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania".Beijing ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos en torno al conflicto en las últimas semanas. Su principal diplomático, Wang Yi, realizó una gira por Europa esta semana, que culminó con una cálida bienvenida del presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.China también publicó esta semana un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, en el que pidió conversaciones de paz y respeto por la soberanía nacional. Sin embargo, el documento no dice específicamente que Rusia debe retirar sus tropas de Ucrania y tampoco condena la invasión rusa.El documento chino fue bien recibido por Rusia, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a comentar: "[El presidente] Putin lo está aplaudiendo, entonces, ¿cómo podría ser bueno?".Después de la reunión del G20, Ajay Seth, un alto funcionario indio, dijo en una conferencia de prensa que los representantes rusos y chinos no estaban de acuerdo con la redacción sobre Ucrania porque "su mandato es tratar asuntos económicos y financieros"."Por otro lado, los otros 18 países sintieron que la guerra tiene implicaciones para la economía global" y era necesario mencionarla, agregó.El resumen de 17 párrafos de la cumbre también hizo referencia al reciente terremoto en Turquía, la deuda en los países de bajos y medianos ingresos, la política fiscal mundial y la inseguridad alimentaria.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que lamentaba el hecho de que "las actividades del G20 continúan siendo desestabilizadas por el colectivo occidental y utilizadas de manera antirrusa...".Acusó a Estados Unidos, la Unión Europea y las naciones del G7 de "chantaje evidente", instándolos a "reconocer las realidades objetivas de un mundo multipolar".Pero el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, dijo: "Esta es una guerra. Y esta guerra tiene una causa, tiene una causa, y es Rusia y Vladimir Putin. Eso debe expresarse claramente en esta reunión de finanzas del G20".Las reuniones anteriores de los miembros del G20 tampoco lograron producir una declaración conjunta desde que Rusia invadió Ucrania en febrero del año pasado.El jueves, la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, respaldó abrumadoramente una resolución que condena la invasión rusa de Ucrania. La moción fue respaldada por 141 países, 32 se abstuvieron y siete, incluida Rusia, votaron en contra.