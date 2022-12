China: las compras de pánico disparan el desabastecimiento tras el fin de las restricciones por la covid

Getty Images

En varias farmacias chinas, las estanterías se ven como esta.

China se enfrenta a problemas de abastecimiento después de haber dado un respiro a sus políticas anticovid más estrictas esta semana.Las personas están abasteciéndose de ibuprofeno, medicinas para resfriados y tests de covid luego de que se reportaran casos de desabastecimiento.Varios productos que se usan en remedios caseros escasean en la red, incluyendo limones y duraznos en almíbar ricos en vitamina C, además de agua con electrolitos.El acaparamiento ha sido un problema global común pero esta puede ser la primera instancia en la que se presenta después de que se pusiera fin a los encierros.En China, al igual que en otras partes del mundo, ha sido común ver a personas compartiendo fotos en redes de estanterías vacías en los supermercados de las grandes ciudades previo a que se impusieran las órdenes de mantenerse en casa.Pero ahora que el país está relajando sus reglas de seguimiento de casos, y le está permitiendo a las personas que se aislen y que se hagan pruebas ellos mismos, las personas parecieran estar comprando por pánico medicinas, intentando adelantarse a una oleada de invierno.Se le ha pedido a los gobiernos locales que actualicen sus unidades de cuidados intensivos y que abran clínicas de fiebre antes de fin de mes "a manera de preparación para olas de infecciones".Y ya hay señales de que el sistema de salud está rápidamente alcanzando sus límites.Esta semana circularon videos en los que se veía a pacientes conectados a soluciones salinas en sus autos, dado que "las clínicas están llenas".

ChinaDaily ha reportado un "crecimiento explosivo en la demanda" por medicamentos contra el dolor, vitaminas y drogas contra resfriados e influenza.Algunos medios han mostrado fotos de estanterías vacías en las farmacias, y otros han estado publicando historias en la semana sobre cómo las líneas de producción en diferentes compañías farmacéuticas están a "capacidad completa" para poder cumplir con la demanda.El periódico China Daily argumentó que las compras por pánico habían sido tan generalizadas, que el gobierno en la ciudad de Guangzhou había llamado a hacer "compras sensatas"."No hay necesidad de acaparar en grandes cantidades", decía en un comunicado. Guangzhou es la ciudad que ha visto los números más altos de casos del virus en semanas recientes.La semana pasada, el periódico Global Times también recalcó que las ventas de kits para la detección de covid había incrementado más del 300%, siguiendo los nuevos lineamientos anti covid en China. Dijo que los kits se habían acabado rápidamente en las plataformas principales como JD Health.

El sitio web The Paperdijo que "la demanda de los consumidores por vitamina C se ha disparado".Agrega que los limones se han acabado en las plataformas de venta, lo mismo que "tés con sabor de limón, dulces con sabor a limón y agua con gas con sabor a limón". China Dailyve una tendencia parecida con los duraznos enlatados. Dice que como los productos son "ricos en vitamina C" y tienen "una mayor vida útil", se han vuelto muy apetecibles, tanto en línea como en tiendas físicas."En algunas plataformas en línea, la demanda por duraznos amarillos enlatados está aumentando de manera tan alta, que en muchas ocasiones se marcan como 'sin existencias'", dice el periódico.Sina News, por su lado, dice que se han esparcido rumores en línea de que pueden "aliviar síntomas" de covid-19.Sin embargo, los médicos han disputado esto. Algunos de ellos han aparecido en la cadena principal de televisión CCTV, advirtiéndole a las personas que no "consuman vitamina C en exceso". Algunos incluso han llegado a decir que consumir duraznos de manera excesiva podría "agravar una tos".Otro tipo de terapias también se han visto agotadas en internet.Pear Video publicó un video en el que se ve una ola de personas comprando agua con electrolitos, luego de que se hubiera presentado como "útil para la hidratación después de sudar o de una fiebre". The Global Times también agrega que han circulado rumores en internet diciendo que "bebiendo altas cantidades de alcohol" puede "prevenir" o "matar el virus", y recalcó los peligros que eso implica. Los periódicos están saturados de advertencias de doctores para que lmezclándolos o consumiendo más de lo necesario.La administración china de comidas y bebidas ha llamado a las compañías farmacéuticas a que "aseguren la calidad, seguridad y suministro" de terapias contra covid. Además prometió fortalecer la supervisión de la producción y circulación de tales productos.Autoridades reguladoras advierten a los consumidores para que no compren terapias contra la covid en línea, a menos de que los internautas tengan calificaciones médicas. se le está dando consejo a las personas para que compren productos a través de canales acreditados, para que no compren "drogas de contrabando"Los medios también aseguran que se están preparando "kits de salud" para asegurarse que los pacientes particularmente vulnerables no queden aún más vulnerables. China Daily reportó que residentes mayores y aquellos con enfermedades crónicos reciben paquetes con medicinas, pruebas de antígenos y jarabes para la garganta en la ciudad de Wuhan, el epicentro original de la covid-19.