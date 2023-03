China aumenta su presupuesto militar y advierte de crecientes amenazas

Getty Images

China aumentará el gasto militar en más de un 7% este año, al tiempo que advierte sobre amenazas "que no paran de crecer".El anuncio fue hecho en la Asamblea Popular Nacional (APN), un organismo que confirma las decisiones el Partido Comunista Chino gobernante, y que en esta ocasión debe sellar el tercer mandato del presidente Xi Jinping.El presupuesto militar de Pekín, que se sitúa alrededor de US$225.000 millones, no sobrepasa aún al de Estados Unidos, que es cuatro veces mayor.Pero los analistas creen que China minimiza la cifra total de cuánto gasta en defensa.El primer ministro saliente, Li Keqiang, dijo a la APN que "están aumentando los intentos externos de reprimir y contener a China"."Las fuerzas armadas deberían intensificar el entrenamiento militar y la preparación en todos los ámbitos", dijo.

Getty Images

Los analistas creen que China quería asustar a Taiwán cuando realizó entrenamientos militares en el estrecho en 1996.

También se anunció en la reunión que China buscará un objetivo de crecimiento económico reducido de alrededor del 5% este año.Las Dos Sesiones, como se conocen las reuniones, son un evento anual.Pero las sesiones de este año son particularmente significativas ya que se espera que los delegados remodelen varias instituciones clave del Partido Comunista y del Estado.La reunión de la APN de esta semana también formalizará el liderazgo de Xi en el país, ya que será elegido presidente de China y jefe de las fuerzas armadas.Xi ya aseguró su posición en los escalones del poder chino en octubre del año pasado, cuando el Partido Comunista lo reeligió como su líder para un tercer mandato.Chinese President Xi Jinping waves at the Great Hall of the People in Beijing, China

Reuters

El aumento en el gasto militar se produce en un momento en el que el gigante asiático ve sus lazos con Estados Unidos deteriorarse aún más debido a la guerra de Ucrania y el reciente capítulo de los globos espía junto con el cálido trato que le dispensa el presidente ruso Vladimir Putin.Los funcionarios estadounidenses también han advertido repetidamente que China podría invadir Taiwán en los próximos añosy el país ha estado haciendo exhibiciones de fuerza militar en el aire y en el mar cada vez mayores alrededor de Taiwán, incluidos el lanzamiento de misiles balísticos.China ve a Taiwán como una provincia separatista que en algún momento volverá a estar bajo el control de Pekín.La APN también dará a conocer a la figura equivalente de un primer ministroque tradicionalmente supervisa la economía y los aspectos administrativos de la gobernabilidad.Se espera que Li Qiang, uno de las personas de mayor confianza de Xi, asuma el cargo.

Las dos sesiones de China

Las Dos Sesiones en Beijing son la s reuniones anuales de la asamblea legislativa de China y el máximo órgano asesor político que atraen a miles de representantes de todo el país.

y el máximo órgano asesor político que atraen a miles de representantes de todo el país. La Asamblea Popular Nacional es el equivalente del país a un parlamento. En teoría, es el órgano estatal más poderoso. En realidad, actúa como un organismo que confirma las decisiones el Partido Comunista Chino gobernante, aprobando leyes clave sobre decisiones que ya se han tomado.

es el equivalente del país a un parlamento. En teoría, es el órgano estatal más poderoso. En realidad, actúa como un organismo que Chino gobernante, aprobando leyes clave sobre decisiones que ya se han tomado. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), que no tiene poder legislativo real, atrae a sus miembros de varios sectores de la sociedad. Sus debates son dignos de mención por cuestiones sociales y económicas emergentes.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.