Brittney Griner: Rusia traslada a la estrella del baloncesto estadounidense a una colonia penal

Griner fue condenada a nueve años de prisión en agosto pasado.

La estrella de baloncesto estadounidense Brittney Griner está siendo fue trasladada de una prisión rusa a una colonia penal.El equipo legal de la atleta de 32 años indicó que el traslado comenzó la semana pasada. Sin embargo, sus abogados desconocen su paradero y cuál era su lugar de destino.En febrero pasado, Griner fue arrestada en un aeropuerto cerca de Moscú, luego de que las autoridades hallaran vaporizadores de aceite de cannabis en sus maletas.La doble ganadora olímpica fue declarada culpable de contrabando y posesión de aceite de cannabis en agosto, y fue sentenciada a nueve años en una colonia penal.Aunque el uso de cannabis es ilegal en Rusia, se ha acusado a Moscú de utilizar a Griner "como un peón político".Tradicionalmente, las autoridades rusas informan a la embajada de Estados Unidos sobre dónde se encuentran los presos internacionales. Sin embargo, en este caso el equipo de Griner supone que no habrá información sobre ella hasta dentro de dos semanas.Las colonias penales son herederas de los campos de trabajos forzados de la era soviética, también conocidos como gulags.Los presos se alojan en barracones y realizan trabajos. Algunas colonias disponen de fábricas que producen artículos como alimentos o ropa. En otros casos los reclusos se dedican a la construcción.

Griner ha ganado dos medallas olímpicas.

"Error honesto"

"Rehén" del gobierno ruso

Considerada por muchos como la mejor jugadora de baloncesto profesional de todos los tiempos, Griner se declaró culpable durante el juicio. Dijo que había cometido un "error honesto" y que no tenía la intención de infringir la ley.El mes pasado, su equipo legal apeló la sentencia, pero esta fue confirmada por un tribunal cerca de Moscú y el fiscal estatal la describió como "justa".A través de un enlace de video, la doble ganadora olímpica dijo en la audiencia de apelación que.El abogado de la estrella de la WNBA, Alexander Boykov, afirmó que su equipo esperaba que fuera posible un intercambio de prisioneros.Boykov criticó la sentencia de Griner por ser excesivamente dura: "Ningún juez, con la mano en el corazón, dirá honestamente que la sentencia de nueve años de Griner está en línea con la ley penal rusa", señaló después de que su apelación fuera rechazada.En Rusia, la posesión de menos de 6 gramos de cannabis normalmente se castiga con. Se cree que Griner tenía menos de 1 gramo cuando ingresó a Rusia para jugar baloncesto durante la temporada baja de Estados Unidos.Tras el rechazo de su apelación, la esposa de la atleta, Cherelle Griner, dijo al programa CBS Mornings que la estrella del baloncesto era un "rehén" del gobierno ruso.Dijo que no sabía si a su cónyuge "le queda algo en el tanque para seguir despertando todos los días y estar en un lugar donde no tiene a nadie".Tras conocer la noticia de su traslado a una colonia penal, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos se mantenía "inquebrantable" en los intentos de liberar a Griner y a otros estadounidenses detenidos.Agregó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había ordenado "persuadir a sus captores rusos para".El secretario de Estado, Antony Blinken, señaló que Estados Unidos esperaba que las autoridades rusas proporcionaran a los funcionarios de su embajada acceso a Griner y otros estadounidenses detenidos en Rusia.A fines de julio, el gobierno de Biden propuso unpara asegurar la liberación de Griner, así como la del exmarine Paul Whelan, a quien Moscú acusa de espionaje. Los funcionarios dijeron que Rusia aún no había respondido positivamente a la sugerencia y que la diplomacia no debería llevarse a cabo en público.La invasión rusa de Ucrania una semana después del arresto de Griner y el respaldo de Estados Unidos a Kyiv han avivado las tensiones entre los dos países.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.