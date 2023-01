Blue Monday: el verdadero origen de llamar así a este lunes, el día más triste del año, y las críticas al hombre que lo inventó

Getty

Según el psicólogo Cliff Arnall, el tercer lunes de enero es el día más triste del año.

Puede que no lo hayas notado, pero se supone que este es el día más triste del año, al menos en el hemisferio norte.En muchos lugares llueve y hace frío. Pocos bolsillos se han recuperado de los excesos navideños. Y de las resoluciones de año nuevo, ¿quién se acuerda?Por eso este lunes, el tercero de enero, es conocido en inglés como "Blue Monday", que en español traduce "lunes triste".Las redes sociales están llenas de "mensajes de ánimo" para pasar estas 24 horas deprimentes.¿Pero de verdad es un día triste? ¿De dónde viene esta idea?

El día malo

Mensajes felices

Todo empezó en 2005 con el intento del psicólogo Cliff Arnall de diseñar una fórmula para calcular cuál es el peor día del año.Además del clima, los excesos navideños y las frustradas resoluciones de año nuevo, Arnall también introdujo en sus cálculos los niveles de motivación y la necesidad de tomar medidas.Su resultado ha sido cuestionado pero cada año se comenta, se critica y se debate sobre este día.El origen de esta fórmulapara la compañía de viajes Sky Travel, ya desaparecida.Arnall, que trabajó en un centro adjunto de la Universidad de Cardiff (Gales) y ahora imparte cursos sobre la felicidad y el bienestar personal, ha sido criticado por algunos compañeros de profesión.Según contó Arnall al diario británicoTheTelegraphen una entrevista en 2010, al principio le pidieron que calculara "cuál sería el mejor día para planificar las vacaciones de verano".Pero Arnall, pensando en lo que le cuentan sus pacientes, analizó los factores que estresan a quienes acuden a sus talleres y concluyó que el tercer lunes de enero "es particularmente deprimente".El neurocientífico Dean Burnett, que trabajó en el departamento de psicología de la británica Universidad de Cardiff, tachó la fórmula deen un artículo en el diario británico The Guardian.Para el científico Ben Goldacre, las ecuaciones de Arnall son "estúpidas y algunas de ellas ni siquiera tienen sentido matemático", escribió en The Guardian."No es ninguna sorpresa, puesto que vienen preparadas por compañías de relaciones públicas que solo buscan el nombre de un científico", agregó.La fecha en el calendario ha servido para que las redes sociales se inunden de mensajes de ánimo y buenos propósitos para contrarrestar el que se supone que es el día más triste del año.Pero también hay empresas que intentan aprovechar el tirón de este día para ofrecer algún producto con el que ayudar a levantar el ánimo.De hecho, en 2016 Arnall hizo parte de la campaña #StopBlueMonday que impulsa el gobierno de las Islas Canarias en la que dice "no dejes que esta fórmula te dé permiso para reír o llorar…Estas 24 horas te pertenecen, no dejes que nadie te las arrebate, ni siquiera un tal Cliff Arnall".*Esta es una versión actualizada de un artículo publicado originalmente el 18 de enero de 2016.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.