Biden: el excepcional dispositivo de seguridad que ha militarizado Washington (y por qué las autoridades temen un ataque interno)

Getty Images

Las imágenes de Washington estos días previos a la investidura de Joe Biden son inéditas en la historia reciente del país.

Cierres de carreteras y de líneas de metro, controles de vehículos, camiones militares, vallas y bloques de cemento para cercar la Casa Blanca y el Capitolio, y más de 25.000 tropas.El centro de Washington se ha convertido desde esta semana en una zona fortificada para evitar cualquier incidente antes o durante la investidura del presidente electo Joe Biden.El violento asalto al Capitolio el 6 de enero, en el que murieron 5 personas, llevó a incrementar la seguridad en la capital estadounidense y especialmente del National Mall, el recinto que alberga los monumentos más emblemáticos de la ciudad y donde se suelen concentrar multitudes.Normalmente, las autoridades dedican meses a preparar un exhaustivo plan de seguridad para la toma de posesión presidencial, que suele ser un día de festividades. Pero este año las medidas serán inéditas, ante la amenaza de nuevos ataques organizados por grupos de extrema derecha.El acceso a grandes partes de la ciudad ha sido restringido y el Servicio Secreto está coordinandoel plan de seguridad, junto a al menos 20 agencias de seguridad y entidades de seguridad pública.

EPA

Los residentes de Washington se encuentran estos días con controles militarizados como estos en sus calles.

Las autoridades decidieron trasladar a la ciudad 25.000 tropas de la Guardia Nacional de al menos seis estados y el Distrito de Columbia, un número mayor de tropas que las desplegadas actualmente por EE.UU. en guerras en el extranjero, destaca la prensa estadounidense.Estas fuerzas se sumarán a más de 3.800 policías de la policía metropolitana y 2.200 de la policía del Capitolio, el cuerpo en el punto de mira desde el ataque a la sede legislativa, informa Reuters.

Un año de preparativos

EPA Las autoridades también levantaron vallas de varios metros de altura para cercar el Capitolio, sede del Congreso.

EPA Las autoridades levantaron controles de seguridad como éste para acceder a zonas cercanas al National Mall, que permanece cerrado.

Un ataque "interno"

Getty Images Alrededor de la Casa Blanca también se incrementó la seguridad.

Reuters Esta es otra imagen que se puede ver en Washington estos días: los carteles de FBI en busca de pistas sobre los participantes del asalto al Capitolio.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en Washington DC, y el resto de territorios del país también permanecen en alerta ante la posibilidad de protestas violentas.Y es que el FBI ha advertido de la posibilidad deen los Capitolios estatales de todo el país.Ante este tipo de alertas, algunas aerolíneas, como Delta y Alaska Airlines, han prohibido que los pasajeros que vuelen a Washington DC facturen armas.El agente Matt Miller, quien dirige los planes de seguridad en nombre del Servicio Secreto, señaló a la prensa el pasado viernes que se llevaba trabajando en la planificación para la ceremonia de investidura alrededor de un año.Como evidencia de la situación de tensión en la capital, este lunes el complejo del Capitolio fue confinado brevementey se suspendió un ensayo de la investidura de Biden.La policía aseguró que tomó esa medida "por precaución" después de que varios testigos aseguraran haber visto una humareda cercana al complejo, si bien poco después afirmaron que no había ningún peligro para el público.El presidente electo ha insistido en cumplir con la tradición de jurar el cargo frente al Capitolio, en el exterior, pero el evento de traspaso de poder seráal de sus predecesores.Normalmente, el discurso del presidente electo y su investidura suelen ser presenciados en directo por miles de personas en la explanada del National Mall, pero las medidas de seguridad han forzado a cerrar esa zona.A ello se suman las restricciones por la pandemia, lo que ha llevado a que tan solo se hayan concedido 1.000 entradas para la ceremonia, en lugar de las 200.000 que habitualmente se proporcionan.Las autoridades también trabajan para evitar la posibilidad de un ataque "interno".Según publica la prensa estadounidense, funcionarios de defensa de Estados Unidos aseguran que el gobierno federal investiga a las 25.000 tropas de la Guardia Nacional dedicadas a garantizar la seguridad durante la investidura.Esta medida adicional de precaución responde a unasobre el extremismo en el seno de este cuerpo y se produce después de que se confirmara que diversas personas que participaron en el asalto al Capitolio tenían lazos militares, informó The Washington Post.Además, el domingo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó delde Nuevo México, Cuoy Griffin, por cargos relacionados con el asalto.Griffin, fundador de un grupo llamado "Cowboys for Trump" y quien, según la acusación, formó parte de la turba que atentó contra el Capitolio pero no llegó a entrar en el inmueble,"Si lo hacemos, entonces va a ser un día triste, porque la sangre correrá desde ese edificio", señaló en un video publicado en Facebook, según un documento del FBI recogido por Reuters.Es esa violencia mostrada por los miembros de la turba del Capitolio la que sigue alarmando en el pais, y la que lamentablemente marcará el final de la presidencia de Trump... y el inicio de la de Biden.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.