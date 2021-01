Biden anuncia que EE.UU. exigirá una prueba de coronavirus y cuarentena a todos los viajeros que lleguen del extranjero

Reuters

Una prueba de coronavirus y cuarentena al llegar.Esos serán los requisitos para todo aquel que quiera viajar a Estados Unidos desde el extranjero, anunció el presidente Joe Bidentras su primer día completo en el cargo.El gobierno de Biden se ha puesto como prioridad frenar la pandemia en el país, donde el virus se ha cobrado las vidas de 400.000 personas hasta la fecha, y firmó una serie de órdenes ejecutivas con ese fin."La situación empeorará antes de mejorar", advirtió Biden, alertando de que Estados Unidos podría superar las 500.000 muertes a causa del virus el mes que viene. Las órdenes que firmó se enmarcan en su Plan de Acción Nacional contra el coronavirus, y tratan de lo siguiente:

Garantizar la cadena de distribución

Mantener la seguridad de los trabajadores

Asegurar una respuesta [al virus] equitativa

Promover los viajes seguros

Crear un consejo de pruebas para la pandemia

Datos sobre coronavirus que tienen que ser registrados

Garantizar que el apoyo de la Guardia Nacional está disponible

Expandir el acceso a tratamientos y el cuidado contra la covid-19

Respuesta global

Reuters Biden se ha puesto como prioridad absoluta frenar la pandemia en el país.

Uno de las grandes promesas en el plan de Biden es llegar a los 100 millones de vacunaciones en sus primeros 100 días en el cargo.Preguntado al terminar el acto si ese objetivo es, teniendo en cuenta que eso significaría que 50 millones de personas son vacunadas en un país de alrededor de 330 millones, Biden consideró que es "un buen comienzo"."Cuando lo anuncié, todos dijeron que no era posible. Venga ya. Denme un respiro, hombre", respondió el mandatario. El diario The New York Times destacó que al ratio actual de producción, alrededor del doble de vacunaciones deberían estar disponibles en ese periodo de tiempo. Más información en breve