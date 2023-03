Bajos Instintos me costó la custodia de mi hijo: Sharon Stone

Alamy

La famosa escena de Sharon Stone en la exitosa película de 1992.

La actriz Sharon Stone aseguró que uno de sus papeles más emblemáticos la llevó a perder la custodia de su hijo en 2004.Su papel como protagonista de la película "Bajos instintos" en 1992 distorsionó la percepción que el público tenía de ella, aseguró Stone en un podcast."¿Sabes que tu madre hace películas de sexo?", recordó la actriz que el juez le preguntó a su hijo de cuatro años.Las reacciones a una escena del filme, en la que se expone brevemente mientras cruza las piernas, la llevaron a evitar papeles similares, señaló.Stone y su esposo de entonces, Ron Bronstein, adoptaron a su hijo Roan en el año 2000. Pero cuando la pareja se divorció en 2004, el juez otorgó la custodia a Bronstein.Aquella decisión le causó una gran angustia, confesó la actriz al presentador Bruce Bozzi en el podcast "Mesa para dos"."Terminé en la Clínica Mayo con un incremento de los latidos en la cámara superior e inferior de mi corazón", dijo Stone. "Literalmente me rompió el corazón".La actriz indicó que el trato que recibió tras la película fue brutal, teniendo en cuenta la cantidad de sexo y desnudez que aparece en la televisión hoy en día."Quizás vieron una milésima de segundo de mi supuesta desnudez", dijo Stone. "Y perdí la custodia de mi hijo".

"Humillada"

Getty Images Stone encarnó el papel de la escritora Catherine Tramell en la película "Bajos instintos".

Stone aseguró que muchos en Hollywood la juzgaron por su papel en el thrillererótico, en el que interpretó a una novelista que seduce a un detective de la policía, interpretado por Michael Douglas."Me nominaron a un Globo de Oro por ese papel, y cuando fui a la premiación y dijeron mi nombre,", dijo Stone."Estaba tan humillada", recordó. "Yo estaba como:¿Qué tan desgarrador y aterrador fue?".Stone dijo que ahora evita los papeles que proyectan a las mujeres bajo una luz sexualizada o con personalidades oscuras. Sin embargo, agregó que los fanáticos no deben confundir a los actores con sus personajes."El tipo que interpretó a Jeffery Dahmer (la serie de Netflix sobre un asesino en serie), nadie piensa que es una (persona) que se come a la gente", dijo Stone. "Lo convierte en una persona muy compleja que interpretó un papel increíblemente difícil".