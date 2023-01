Autoridades de EEUU investigan el incidente que puso en grave riesgo de colisión a dos aviones en Nueva York

Getty Images

La autoridad federal de aviación de EE.UU. (FAA) abrió una investigación tras el riesgo de colisión que se registró la noche del pasado 13 de enero en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de la ciudad de Nueva York.El incidente se dio cuando un vuelo de la compañía Delta Airlines con destino a Santo Domingo, República Dominicana, inició su carrera de despegue en una pista del JFK y otro avión de American Airlines estaba cruzando la misma pista.El controlador aéreo del JFK emitió una orden urgente a los pilotos del avión de Delta, quienes lograron detener la aeronave y evitar un accidente."¡Mierda! ¡Delta Airlines 1943 cancele autorización de despegue!", dice un controlador, según la grabación de las conversaciones.Un pasajero en el vuelo de Delta relató que algunas personas se asustaron cuando se dio el parón de la aeronave.Según los audios de la frecuencia de radio entre los controladores y pilotos, los pilotos de American presuntamente no siguieron una orden.La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) serán las que determinen qué fue lo que falló y las posibles sanciones.

¿Qué se sabe de lo ocurrido?

Getty Images Los controladores en la torre del aeropuerto JFK estaban guiando a los aviones a sus pistas de salida.

Departures at @JFKairport last night were departing 4L and arriving on 4R. According to @flightradar24 and @liveatc, AA106 crossed 4R while DL1943 was departing. @FAANews will definitely review this, and I am going to assume that ASAP reports were also filed.



(HT @xJonNYC) https://t.co/4OTXonfjUv pic.twitter.com/8cFvEBLfYI— Ross Feinstein (@RossFeinstein) January 14, 2023

El incidente ocurrió el pasadopoco después de las 20:00 hora local (01:00 GMT, sábado).El vuelo 1943 de Deltaestaba en la pista 4L esperando la autorización para despegar hacia. Al mismo tiempo, el vuelo 106 de Americanhaciarodaba hacia la pista de despegue designada.Según los audios recopilados por ATC Live, un sitio que monitorea radiofrecuencias de aviación,desde la pista 4L.Pero al momento de iniciar su carrear de despegue,por una calle de rodaje que la atraviesa."¡Mierda! ¡Delta 1943 cancele autorización de despegue!", dice el controlador. "Delta 1943 cancele autorización de despegue", vuelve a decir.El piloto responde que aborta el despegue y suspira con un "ufff".Algunos expertos en aviación pudieron reconstruir las posiciones de los aviones a través de sitios de monitoreo de vuelos.

La FFA informó el domingo que, según un "análisis preliminar", el vuelo DL1943 "detuvo su rodaje de despegue aproximadamente a 1.000 pies (300 m) antes del punto" donde el AA106cruzaba desde una calle de rodaje adyacente. Al igual que la NTSB, anunció una investigación del incidente.

Un susto a bordo

Getty Images American Airlines operaba un Boeing 777 con capacidad de hasta 300 pasajeros. Delta un Boeing 737 de hasta 180 pasajeros.

Delta informó que "después de que la aeronave se detuvo de manera segura en la pista, regresó a la puerta donde los clientes desembarcaron". El vuelo fue reprogramado para el día siguiente, mientras que el vuelo AA106 despegó poco después hacia Londres.Donall Brian Healy, un pasajero en el vuelo de Delta Airlines, dijo que el incidenteentre algunos de quienes estaban a bordo."Hubo reacciones vocales, algunos gritos cuando el avión comenzó a reducir la velocidad, luego un silencio total. Sentí una oleada de adrenalina sabiendo que esto no era normal y sin saber qué esperar", dijo Healy a Business Insider."Cuando el avión se detuvo, me di cuenta de que estaríamos bien, pensé que era algo mecánico".Según su testimonio, el piloto les informó que el aborto de despegue se dio porque otra aeronave pasó en frente de ellos.En los audios de las comunicaciones registrados también se escucha al controlador informar a los pilotos del vuelo AA106 que cometieron unaUno de los pilotos responde: "La última autorización que nos dieron [era que] fuimos autorizados a cruzar [la pista], ¿es eso correcto?".El controlador le responde queEl AA106 en cambio estaba camino a la pista 31L."Vamos a escuchar las grabaciones, pero se suponía que ustedes despegarían desde la pista 4L. Y ustedes están ahora en posición para la 31L", dice el controlador. Uno de los más graves desastres en la historia de la aviación fue en una colisión entre aviones en una pista ocurrido en Tenerife, España, en marzo de 1977 . Murieron 583 personas y resultaron heridas decenas más.