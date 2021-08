Ashraf Ghani, presidente de Afganistán: “nuestro país está en grave peligro de inestabilidad por la guerra que nos han impuesto”

ARG

"Como su presidente, mi objetivo es prevenir una mayor inestabilidad, violencia y desplazamiento de mi pueblo", dijo Ashraf Ghani.

En medio de la fuerte ofensiva de los talibanes, que ya controlan cerca de la mitad de las capitales regionales de Afganistán, este sábado el presidente del país, Ashraf Ghani, pronunció un breve y sombrío discurso. "Nuestro querido país de Afganistán está en grave peligro de inestabilidad debido a la guerra que se nos ha impuesto", comenzó diciendo el líder afgano. "Como su presidente, mi objetivo es prevenir una mayor inestabilidad, violencia y desplazamiento de mi pueblo", agregó.

Especulaciones de renuncia

Getty Images Miles de personas están en campamentos improvisados en Kabul tras huir de la ofensiva talibán.

Ghani aseguró también que su "máxima prioridad" será la "removilización de nuestras fuerzas de seguridad y defensa". "Y se están dando pasos serios al respecto", prometió.El presidente afgano indicó que no permitirá que una guerra "impuesta" a la gente "cause más muertes" y elogió a las "valientes" fuerzas de seguridad que han estado tratando de defender las ciudades de los talibanes.La declaración se produjo en medio de especulaciones de que Ghani estaba a punto de anunciar su renuncia, lo que, hasta el momento, no ha sucedido.El secretario general de la ONU,dijo que la situación en Afganistán se estaba saliendo de control y que los civiles pagarán el precio más alto si el conflicto continúa.La ofensiva talibán se produce en medio de la retirada de las tropas estadounidenses y extranjeras después dede operaciones militares.Más demurieron en Afganistán solo el mes pasado, según Naciones Unidas.Este viernes, los talibanes conquistaron la segunda ciudad más grande del país,.La urbe de 600.000 habitantes fue una vez un bastión del grupo extremista y es estratégicamente importante debido a su aeropuerto internacional y su producción agrícola e industrial.Los talibanes también recuperaron el control de la cercana ciudad dey ahora dominan aproximadamente la mitad de las capitales regionales de Afganistán.La última evaluación de inteligencia estadounidense sugiere que el grupo extremista podría intentar avanzar sobreen 30 días.La última vez que los talibanes tomaron el control de Kabul fue endespués de cuatro años de guerra civil en Afganistán.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.