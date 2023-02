Argentina y Chile ofrecen la ciudadanía a los nicaragüenses opositores a los que despojaron de su nacionalidad

Getty Images

Tanto el presidente argentino, Alberto Fernández, como su homólogo chileno, Gabriel Boric, han criticado duramente la decisión del gobierno de Daniel Ortega.

Chile y Argentina les han abierto las puertas a los más de 300 nicaragüenses opositores a los que la justicia de su país despojó de su nacionalidad.Según anunciaron este martes, ambos gobiernos están dispuestos a ofrecer su ciudadanía a las personas que han sido tratadas "injustamente" y que han sido víctimas de una "persecución".España, que la semana pasada ya había anunciado una medida similar para los más de 200 opositores que fueron desterrados y enviados a Estados Unidos, extendió este martes la oferta a un segundo grupo de 94 personas que también se quedaron sin nacionalidad, entre ellos los escritores Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017, y Gioconda Belli.Todos fueron sido acusados de "traidores a la patria" y sentenciados "a la pérdida de sus derechos de ciudadanos de forma perpetua".La Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) condenó la semana pasada la decisión y la calificó que iba en contra de las leyes internacionales.

Respeto de los derechos humanos

Solidaridad internacional

Getty Images Después de la decisión de despojar de su nacionalidad a más de 300 personas, miles de personas salieron a las calles en apoyo al gobierno de Daniel Ortega.

La portavoz de la presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti, publicó en su cuenta de Twitter que el gobierno estaba dispuesto a otorgar la ciudadanía tanto a Ramírez como Belli, así como a "".Horas después fue el canciller, Santiago Cafiero, quien amplió la oferta durante una entrevista con Radio Con Vos."Si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos.", aseguró.Cafiero reiteró que su país condenó "la persecución que han sufrido muchos nicaragüenses" y que siempre ha expresado la necesidad de que Nicaragua "vuelva a respetar los derechos humanos".Chile, por su parte, puso a disposición de las más de 300 personas que fueron privadas de su nacionalidad y derechos políticos una alternativa que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según "las normas constitucionales y legales que regulan".", y la solidaridad entre los pueblos, trascienden las coyunturas políticas", dijo la cancillería chilena a través de un comunicado.Chile reiteró que esas personas, "identificadas como opositoras políticas", han sido "injustamente expatriadas de Nicaragua".El presidente chileno, Gabriel Boric, expresó a través de sus redes sociales su rechazo a la decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega a quien calificó como "dictador"."Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense", escribió Boric."y en los actos, y no se priva por decreto", puntualizó.Para agregar en otro tuit que "compartimos la patria de la democracia que no debería tener fronteras".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.