Argentina gana el Mundial: los récords que se rompieron en Qatar 2022

Qatar 2022 ha sido un Mundial donde ha pasado de todo. Selecciones que sorprenden, algunas tristes decepciones y jugadores que han maravillado por la intensidad con que han disputado sus encuentros. Han sido 64 partidos, que ha dejado un campeón, Argentina,y muchos recuerdos para los hinchas. Pero también ha sido un Mundial lleno de récords, tanto los que se han dado en el torneo como los que han conseguido los jugadores, especialmente las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero no solo ellos, por esa razón en BBC Mundo te mostramos las principales marcas que consiguieron en Qatar 2022.

Messi tiene 35 años. Probablemente este fue su último mundial.

Lionel Messi y su huella legendaria

Getty Images Pelé siempre será una leyenda del fútbol.

Getty Images Kylian Mbappé es la estrella indiscutible de la selección francesa.

Mbappé va camino del récord

El legado de Cristiano

Getty Images Stephanie Frappart arbitró el partido Alemania vs. Costa Rica.

Las marcas del torneo

Amin Mohammad Jamali Nico Williams juega en la selección española, mientras que su hermano lo hace en la de Ghana.

Dos hermanos, distintas selecciones

Lo del argentino en Qatar ha sido apoteósico.Tiene 35 años y las últimas gotas de su inconmensurable talento las derramó, una a una, en este Mundial. Y ese despliegue maravilloso también se transformó en algunas marcas, como por ejemplo que: 26.como el jugador con mayor número de partidos en un Mundial. Además, en Qatar, Messi se convirtió en el goleador histórico de su selección en un Mundial: con los dos logrados ante Francia, llegó a 13 goles y superó a Gabriel Omar Batistuta, quien tenía 10.Incluso logró superar también a un histórico como Pelé, que anotó 12.Sin embargo, quedó lejos de los 16 que marcó el alemán Miroslavde la Copa del Mundo. Además de los siete tantos logrados en Qatar,de las eliminatorias.En octavos frente a Australia, en cuartos ante Países Bajos, en semifinales contra Croacia y en la final ante Francia.Y como si esto no fuera poco, el capitán argentino se convirtió en eldistintos. Esto significa, además, que se une al exclusivo grupo de futbolistas que han disputado cinco Copas del Mundo junto a Matthäus, Antonio Carbajal, Rafa Márquez y Cristiano Ronaldo. Ahora, parte de sus cinco anotaciones tiene que ver con otro récord: Argentina esen un Mundial, con cinco.Así superó a los cuatro que le habían cobrado a Países Bajos en 1978 y a Portugal en 1966. Además, al conducir a Argentina a un nuevo título, hace que sea la primera selección sudamericana en ganar un Mundial desde que Brasil lo consiguiera en Corea y Japón 2002.A pesar de la derrota, la final de Kylian Mbappé fue histórica.Tres goles que permitieron a Francia llegar viva a los penaltis y que hicieron del delantero del PSGEn total, son 12 los goles que ha logrado ya el francés en los Mundiales.A solo cuatro del record de Klose y cony 23 años.Además,, es el segundo en lograrlo en una final de la Copa del Mundo, tras Geoff Hurst en 1966, y el primero que anota 4 goles en finales mundialistas.Hubo muchos jugadores legendarios en esta Copa del Mundo.Uno de ellos fue por supuesto Cristiano Ronaldo, quien dejó otro par de marcas. La principal es que con su gol ante Ghana, se convirtió enRonaldo anotó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora en Qatar 2022. Además con su participación en Qatar también se unió al exclusivo grupo de jugadores queTal vez el principal hecho de esta Copa del Mundo es que por primera vez en la historia de los mundiales masculinos una terna arbitral compuesta por mujeres se encargaría de administrar justicia en en un encuentro. Sucedió en el Alemania vs. Costa Rica, cuandoárbitraron el partido. Pero Qatar es un torneo que impuso marcas desde el partido inaugural:A ese registro sumó que fue la primera selección local en perder los tres partidos que disputó. A los pocos días se registró el partido más largo en la historia de los mundiales en una fase de grupos.Fue en el Inglaterra vs. Irán, que terminó 6-2 y contabilizó 117 minutos, porque el juez del encuentro decidió agregar 14 minutos de reposición en el segundo tiempo y 10 en el primero.Las jornadas continuaron y los números y registros también se acumularon. Los hermanos Iñaki y Nico Williams se convirtieron en loscon dos selecciones distintas.Nico estuvo con España, mientras que su hermano representó a Ghana, el país de origen de sus padres. Y Marruecos se convirtió en la primer selección africana en llegar a las semifinales de un Mundial.