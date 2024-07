Your browser doesn’t support HTML5 audio

El huracán Beryl continúa imparable y avanza en su trayectoria hacia la península de Yucatán.

Tocó tierra el miércoles en Jamaica como huracán de categoría 4 tras dejar al menos siete muertos en la región del Caribe, tres de ellos en Venezuela, tres en Granada y uno en la isla Unión.

En un siglo de registros de la temporada de huracanes del Atlántico, que va de principios de junio a fines de noviembre, Beryl es el que más pronto ha alcanzado categoría 5 (el nivel más intenso en la escala de Saffir-Simpson).

En Jamaica, Beryl causó fuertes lluvias y vientos de más de 215 km por hora en la costa sur del país. Arrancó techos y destrozó viviendas además de dejar a más de 400.000 personas sin luz, pero no se registraron víctimas mortales.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que el centro de Beryl se aleja de las Islas Caimán y se esperan vientos fuertes, marejadas ciclónicas peligrosas y olas dañinas en la costa de la península de Yucatán temprano el viernes.

Se prevé que Beryl -que en las últimas horas bajó de intensidad y es ahora un huracán de categoría 2- toque tierra en México en la madrugada del viernes hora local.

Tras cruzar la península de Yucatán se anticipa que el huracán gane fuerza en el golfo de México y vuelva a tocar tierra en el noreste de México, cerca de la frontera con Texas.

Reuters Preparativos en Mérida, en el estado de Yucatán.

Alerta naranja y alerta amarilla

Se prevé que Beryl provoque lluvias de intensas a torrenciales en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, así como lluvias de muy fuertes a intensas en Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, según el Servicio Meteorológico Nacional de México.

Getty Images Cartel en Cancún. Se prevé que Beryl toque tierra en México entre la noche del jueves y la madrugada del viernes hora local.

La Coordinación Nacional de Protección Civil activó el miércoles la alerta naranja (peligro alto) en municipios del oeste, sur, norte, este y centro de Quintana Roo.

Municipios en los estados de Yucatán y Campeche se mantienen en alerta amarilla (peligro medio).

En el caso de alerta naranja se recomienda a la población entre otras medidas vigilar el nivel del agua si viven cerca de un río o laguna, cerrar puertas y ventanas y acudir a refugios temporales si la vivienda no es segura.

En los municipios bajo alerta amarilla se aconseja identificar el refugio temporal más cercano a la ruta para llegar rápido y guardar documentos importantes en bolsas de plástico.

@MaraLezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la evacuación de varias localidades vulnerables del estado, como Isla María Elena y Punta Herrero.

Además de la preparación de refugios, también se anunció la suspensión de clases el jueves 4 y viernes 5 de julio, así como el despliegue de cientos de militares.

Residentes de Cancún y otras localidades se han apresurado a ir a los supermercados para abastecerse de suministros. En algunos casos se encontraron con estantes vacíos.

Getty Images Supermercado en Cancún. Muchos quisieron asegurar un stock de provisiones.

Getty Images En algunos casos fue necesario restringir las compras de emergencia.

Huevos de tortuga

Ante la llegada inminente del huracán las autoridades mexicanas evacuaron incluso huevos de tortugas marinas de las playas de Cancún.

Huevos depositados recientemente por tortugas carey, una especie protegida en México, fueron desenterrados y trasladados en hieleras cubiertos con arena.

Ayuntamiento Benito Juárez Los huevos de tortugas carey fueron evacuados cubiertos con arena en hieleras.

En algunas zonas también se crearon barreras con bolsas de arena para proteger a los nidos de las fuertes olas.

En general, se recomienda a la población local no interferir con los nidos. “En una situación normal esto no estaría bien, porque seguramente provocará mortalidad”, afirmó a la agencia AP la bióloga Graciela Tiburcio, experta en tortugas marinas de México quien no participó en el traslado.

Dijo que habría una menor tasa de huevos que sobrevivirían. “Esa es la realidad. Pero también es una realidad que si los nidos se dejan allí se perderán todos”.

El departamento de medio ambiente municipal informó que había desenterrado más de 10.000 huevos de alrededor de 93 nidos.

Rápida intensificación

Las temperaturas excepcionalmente altas de la superficie del mar se consideran una razón clave por la que Beryl ha sido tan poderoso, señala Mark Poynting, reportero climático de la BBC.

Por lo general, tormentas tan fuertes sólo se desarrollan más adelante en la temporada, después de que los mares se hayan calentado durante el verano.

"Aunque no está claro hasta qué punto el cambio climático contribuyó a la formación temprana del huracán Beryl, nuestros modelos climáticos sugieren que la intensidad media de los huracanes se incrementará en el futuro debido al aumento del calentamiento global", explicó a la BBC Hiroyuki Murakami, científico investigador del Laboratorio Geofísico de Dinámica de Fluidos de la NOAA.

Los meteorólogos y científicos del clima también apuntaron la rapidez con la que se fortaleció el huracán Beryl.

Se necesitaron sólo 42 horas para que pasara de una depresión tropical (con vientos máximos sostenidos de 60 km/h o menos) a un gran huracán (de más de 180 km/h).

El huracán Beryl es un ejemplo de "intensificación rápida", donde la velocidad máxima del viento aumenta muy rápidamente. Puede ser especialmente peligroso porque las comunidades tienen menos tiempo para prepararse.

La frecuencia y magnitud de estos eventos de rápida intensificación en el Atlántico parecen haber aumentado en las últimas décadas, afirma Poynting.

"Por muy sin precedentes que sea Beryl, en realidad se alinea en gran medida con los tipos de extremos que esperamos en un clima más cálido", le dijo a la BBC Andra Garner, profesor de la Universidad Rowan en Estados Unidos.

"Depende de nosotros reducir nuestras emisiones para cambiar esa historia".

Previsión y nerviosismo

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México

Los mexicanos de los estados caribeños saben bien cómo es una temporada de huracanes. No es la primera vez que se tienen que preparar para la llegada de uno.

Muchas casas y restaurantes, por ejemplo, tienen cortinas anticiclónicas y plantas de electricidad. Y los que no tienen la forma de comprar este tipo de tecnología han puesto madera en sus ventanas y han guardado las cosas que pueden romperse o generar pequeños proyectiles.

Los gobernadores de los estados en riesgo, por su parte, han pedido a los comercios que cierren en la noche para que la gente pueda volver a sus casas.

Y aunque haya una cultura aprendida de la previsión, eso no evita el nerviosismo: varias tiendas fueron vaciadas hace una semana de papel higiénico, aceite y productos enlatados, entre otros productos.

Muchos esperan que la intensidad de Beryl se reduzca una vez toque la costa mexicana, lo cual se prevé para la madrugada del viernes, y que más que un huracán lo que reciban sea una tormenta con vientos fuertes.

