Alemania busca atraer profesionales de América Latina: dónde hay vacantes y cuáles son los requisitos

Getty Images

La escasez de mano de obra en Alemania afecta a varias profesiones.

"Si no actuamos, nos faltarán 7 millones de trabajadores para 2035".Son las palabras del ministro de Trabajo de Alemania, Hubertus Heil, en una entrevista con el Financial Times a principios de mayo.Un mes después, Heil y la canciller germana, Annalena Baerbock, se encuentran en plena gira por Brasil, Colombia y Panamá con el ojo puesto, entre otras cosas, en facilitar la captación de profesionales cualificados para cubrir vacantes en su país."América Latina y Europa son socios naturales", declaró Baerbock al inicio del viaje.Una de cada seis empresas en Alemania sufre escasez de mano de obra, según el último informe anual de la Agencia Federal de Trabajo (BA).Además,falta personal en 200 de un total de 1.200 profesiones evaluadas en el estudio, en comparación con 148 el año pasado.El problema no es nuevo. El gobierno alemán aprobó en 2020 la Ley de Inmigración Cualificada para atraer profesionales en sectores con falta de personal. Pero no ha sido suficiente y este año las autoridades han suavizado aún más los requisitos para vivir y trabajar legalmente en Alemania, que necesita unos 400.000 inmigrantes cualificados cada año, según estimaciones.Te explicamos cuáles son las profesiones más demandadas y qué requisitos hay que cumplir para aprovechar las oportunidades que ofrece el motor de Europa.

Personal sanitario

Getty Images Los enfermeros/as y médicos/as son los profesionales más demandadaos.

Informáticos, ingenieros y científicos

Getty Images La ingeniería es uno de los sectores que brindan las oportunidades más interesantes.

Conductores, especialistas y empleos "verdes"

Getty Images En 2021 se transportaron en Alemania 3.690 millones de toneladas de mercancías por camión, 387,7 millones por tren y 195 millones en vías navegables interiores.

Getty Images Las vacantes en el sector "verde" incluyen algunas de las especialidades ya mencionadas en este artículo, desde ingenieros e informáticos hasta técnicos en plantas de energías verdes.

Los visados

Si eres enfermero o médico, ¿te plantearías trabajar en un hospital, clínica o residencia de Alemania?El país tiene una alta esperanza de vida (83,4 años para las mujeres y 78,6 para los hombres) y una población marcadamente envejecida.Para 2035, más de 20 millones de alemanes tendrán más de 67 años -la edad oficial de jubilación en Alemania-, según la Oficina Federal de Estadística.La demanda de enfermeros/as y personal especializado en cuidar ancianos ya sobrepasa con creces la oferta local, y en los próximos años todos los estudios indican que seguirá creciendo.Actualmente hayen hospitales, residencias de personas mayores y otros centros asistenciales en el país, según datos del gobierno.En cuanto a los requisitos, es imprescindibleo cuidado asistencial y, si este no alcanza el nivel requerido, realizar un examen o un curso de adaptación.Además, hay que tener un nivel mínimo B1 (intermedio) de idioma alemán, demostrar que se está física y mentalmente sano, y presentar un certificado limpio de antecedentes penales.El sector de la salud de Alemania, aunque en menor medida, también necesita.En este caso, se necesita una autorización estatal para ejercer la profesión y aceptar un empleo. Para obtenerla, el estado donde se aspire a trabajar (Alemania se compone de 16 estados federados) determina si la formación médica en el país de origen es equivalente a la germana.En plena revolución de las tecnologías de la información (TI), Alemania ocupó el puesto 8 de 132 países en el índice Global de Innovación de 2022, año en que(US$120.000 millones), según datos del gobierno.Si tienes formación o experiencia en este sector, quizá encuentres oportunidades en el país europeo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.Estas necesitan profesionales cualificados en áreas como desarrollo de software, soporte de software y hardware, seguridad informática o ciencia de datos.Alemaniaen varios sectores, desde planificación de obras y arquitectura hasta la inteligencia artificial pasando por la industria automotriz, que incluye prometedoras ramas como la movilidad eléctrica y la conducción autónoma.Planificar y controlar la producción, hacer pruebas de calidad y diseñar o construir equipos y modelos son algunas de las labores que más se demandan, e incluso existe la posibilidad de acceder a puestos directivos si se cuenta con una formación muy avanzada.Losgraduados en universidades de América Latina también tienen oportunidades en Alemania, donde pueden acceder a puestos de trabajo en docencia, investigación, informática, marketing o administración, entre otras ramas.En el caso de los doctorandos, es posible cursar programas de investigación en el país europeo mediante becas y programas.Como potencia económica e industrial, Alemania posee una extensa y avanzada red logística y de transporte que cada día mueve millones de productos.Pero tiene un problema:que quieran ponerse al volante de uno de los más de 4 millones de camiones registrados en el país, e incluso escasean los maquinistas de trenes y barcos.De hecho, ya más de uno de cada cuatro chóferes en las carreteras alemanas son extranjeros, según datos del gobierno.Este empleo requiere un permiso de conducir adecuado (C1 o superiores en la escala de la UE) que puede obtenerse allí mediante pruebas o convalidar el del país de origen si este tiene un acuerdo con Alemania.En menor medida, el país también buscade calefacción y aire acondicionado.Por otra parte, la industria medioambiental es una fuente cada vez mayor de empleo en un país comprometido con alcanzar la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero en 2045.Según un estudio de KOFA (el centro de captación de mano de obra cualificada), Alemania enfrenta una escasez de 216.000 trabajadores para la expansión de las energías solar y eólica.Si no tienes pasaporte europeo, para conseguir un trabajo en Alemania necesitarás un visado, cuya obtención contempla algunos requisitos.Entre ellos, se exige demostrar(aunque para algunos puestos, como los del sector sanitario, se exige uno superior), garantizar que se dispone de dinero suficiente para subsistir durante la estancia en el país y cumplir con los requisitos específicos de cada programa de cualificación. Una vez otorgado el visado, el gobierno concedeen los que el aspirante puede homologar su cualificación profesional o adquirir formación adicional. Una vez homologado y listo para trabajar, tiene un período de un año para encontrar un empleo acorde con su profesión. Con estas iniciativas, Alemania brinda posibilidades de aprendizaje y desarrollo, aportando valiosas oportunidades laborales y económicas a miles de personas.Sin embargo, algunos expertos han señalado los posibles efectos adversos que este tipo de políticas causan en los países emisores de migrantes, en específico la llamada "".El sociólogo Aly Tandian, presidente del Observatorio Senegalés de Migraciones, criticó recientemente en el medio The Conversation Africa la flexibilización de las leyes alemanas para la captación de talentos en el extranjero.Argumentó que puede provocar no solo una reducción de los recursos humanos cualificados en países en desarrollo, sino importantes recortes de inversión en educación y salud, así como de sus ingresos fiscales.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.