Al menos 4 personas muertas deja un tiroteo en medio de una fiesta de cumpleaños en Alabama, EEUU

Habitantes de Dadeville, Alabama, se abrazaron durante la vigilia celebrada este domingo en memoria de las víctimas.

Al menos cuatro personas muertas dejó un tiroteo masivo este sábado en medio de la celebración de un cumpleaños en el estado de Alabama, en el sur de EE.UU. Además, 28 personas resultaron heridas y algunas se encuentran en estado crítico. El asalto ocurrió dentro del estudio de baile Mahogany Masterpiece, en la localidad de Dadeville.Entre las víctimas fatales está Phil Dowdell, un joven que se perfilaba como una estrella del fútbol americano estatal.Tras conocerse el incidente, el presidente de EE.UU., Joe Biden, hizo un nuevo llamado para reforzar el control a la venta de armas en el país. "¿A qué ha llegado nuestra nación cuando los jóvenes no pueden asistir a una fiesta de cumpleaños sin miedo?", preguntó Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca el domingo.Este asalto lleva a EE.UU. a la marca sombría de más de 160 tiroteos masivos en lo que va del año, según el Archivo de Violencia Armada del país norteamericano.Con una población de 3.200 habitantes, Dadeville es una pequeña localidad rural donde no se habían presentado escenas de violencia de esta escala. Además no se sabe mucho del atacante, cómo se logró detener el asalto o si el sospechoso fue abatido o está bajo custodia policial.

Se desconoce hasta el momento quién fue el responsable del ataque en la localidad del estado de Alabama.

De acuerdo a lo señalado por el sargento Jeremy Burkett de la policía local, la investigación será "un proceso largo y complicado"."Vamos a trabajar de manera metódica para examinar lo que ocurrió, para ver los hechos y garantizar que se haga justicia para las familias", señaló. De acuerdo al reporte de la policía, los heridos van desde "extremadamete críticos" hasta rasguños y contusiones menores.

Joven promesa

Getty Images Equipos de bomberos trabajan en la escena del tiroteo en Dadeville.

A pesar de que la información ha sido suministrada de forma incompleta, los medios locales indican que la mayoría de las víctimas serían adolescentes, debido que el ataque se produjo en medio de una fiesta de cumpleaños de una oven de 16 años. Entre las víctimas está Dowdell, cuya muerte fue reportada a los medios por su abuela. Èl estaba cursando el último año de secundaria y había sido becado por la universidad de Jacksonville para que jugara fútbol americano. "Uno de los jóvenes que fue asesinado era uno de nuestros atletas estrella y simplemente un gran tipo", dijo el pastor de una de las iglesias de la comunidad y del equipo de fútbol de la secundaria, Ben Hayes.agregó. Keenan Cooper, quien trabajaba como DJ en la fiesta de cumpleaños, le dijo a los medios locales que trató de ayudar a esconder a las personas debajo de las mesas cuando comenzó el tiroteo,Cooper informó que la fiesta era para la hermana de Dowdell.La policía acordonó el lugar mientras avanzan las investigaciones de lo ocurrido. El gbernador de Alabama, Kay Ivey, envió sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. "", escribió en su cuenta de Twitter. Alabama es un estado conocido por proteger el derecho de los ciudadanos a poseer armas, y el mensaje de condolencias del gobernador republicano ha recibido críticas en las redes sociales por parte de quienes abogan por la reforma de la ley de armas.Ivey es un firme partidario del derecho a poseer y portar armas, y el año pasado firmó una legislación que pone fin al requisito de