Luego de semanas ausente de la pública, la princesa de Gales, Kate Middleton, difundió un mensaje en video este viernes en el que hizo público que está siendo sometida a un tratamiento de quimioterapia preventiva para hacer frente a un cáncer que le fue diagnosticado.

La esposa del príncipe William, heredero al trono de Inglaterra, se sometió a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero, tras la cual estuvo ingresada en una clínica de Londres durante 13 días.

El hecho de que no hubiera retomado sus actividades oficiales desde entonces había servido de caldo de cultivo para numerosos rumores y dudas sobre la situación por la que podía estar atravesando.

En su mensaje en video, la princesa de Gales explica qué ocurrió durante estas semanas de ausencia y las razones por las cuales ha permanecido fuera de la mirada pública.

Estas fueron sus palabras:

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía.

"Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue un éxito.

"Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento.

"Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo.

"Me tomó tiempo recuperarme de una cirugía importante para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos tomó tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y para darles la tranquilidad de que voy a estar bien.

"Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu.

"Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para nosotros dos.

"Esperamos que ustedes comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento.

"Mi trabajo siempre me ha aportado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo. En este momento, también pienso en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer.

"Para todos aquellos que se enfrentan a esta enfermedad, cualquiera que sea su forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".

