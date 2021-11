Ahmaud Arbery: declaran culpables a los 3 acusados del asesinato de un joven negro que hacía deporte

Cortesía de la familia

Ahmaud Arbery tenía 25 años.

Culpables de asesinato y otros múltiples cargos.Tras dos días de deliberaciones, el jurado leyó el veredicto de culpabilidad para los tres hombres acusados de matar a un joven negro que hacía deporte el año pasado en una pequeña ciudad de Georgia, Estados Unidos.Ahmaud Arbery, de 25 años, trotaba en un barrio residencial cuando fue abordado por Travis McMichael, su padre, Gregory, y un vecino de ambos, William Bryan.Tras un enfrentamiento que fue grabado en un video que se volvió viral, Arbery fue disparado de muerte.Los tres hombres fueron declarados culpables de múltiples cargos.El caso causó conmoción en Estados Unidos tras la difusión de las imágenes en las que se veía el momento del crimen.Los tres hombres se enfrentan a una posible cadena perpetua.Todos ellos negaron las acusaciones y alegaron que actuaron en defensa propia.

Distintas condenas

EPA Gregory y Travis McMichael fueron detenidos el jueves por la noche.

La muerte de Arbery

El decisivo video

Getty Images Los vecinos han depositado flores y recuerdos en honor de Ahmaud Arbery.

Los tres acusados escucharon en silencio la lectura del veredicto. Ante la pregunta de si querían dirigirse al tribunal, los tres declinaron.La defensa pidió que se les preguntara individualmente a los miembros del jurado si el veredicto era correcto. Cada uno de las nueve mujeres y los tres hombres del jurado confirmaron que así era.Travis McMichael fue declarado culpable de todos los cargos.Su padre, Greg McMichael, fue hallado no culpable de asesinato malicioso, pero culpable de las otras ocho acusaciones.Su vecino William Bryan fue declarado culpable de homicidio, asalto agravado, detención ilegal e intento criminal de cometer un delito.Ahmaud Arbery corría en una zona residencial de la costera ciudad de Brunswick cuando fue abordado por los tres hombres temprano en la tarde del 23 de febrero de 2020.En un reporte policial inicial, Gregory McMichael -un exagente de policía- dijo que vio a Arbery yen una serie de robos en domicilios.Él y su hijo tomaron sus armas y decidieron perseguirle en una camioneta.En el reporte, McMichael contó que él y su hijo le dijeron a Arbery que se detuviera porque querían hablar con él y que el joven corredor atacó al hijo. Siempre según esta versión, hubo disparos y Arbery cayó.La madre de Arbery, Wanda Cooper Jones, explicó que la policía le contó que su hijo estuvo implicado en un robo antes del incidente, a lo que la familia respondió que no creía que el entusiasta corredor hubiera cometido un crimen y que además iba desarmado.Las imágenes grabadas por otro hombre en el vecindario parecen mostrar a los McMichael esperando a Arbery, que corre en la dirección donde están ellos a plena luz del día.El video, de 36 segundos de duración, fue filmado desde un vehículo que estaba detrás de la camioneta involucrada en el suceso.En las imágenes se ve a un hombre haciendo jogging que se aproxima a la camioneta por detrás.El corredor intenta sortear al vehículo y entonces. Hay gritos amortiguados y se oyen disparos.Un segundo hombre está de pie en la parte trasera de la camioneta. A continuación se ve a este segundo hombre con una pistola junto al otro hombre y ya no se ve a Arbery en la imagen.La difusión del video fue crucial para que se procesara a los ahora condenados.