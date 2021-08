Afganistán: qué ahora con la economía del país tras la llegada de los talibanes (y cuál puede ser el papel de China)

EPA

Los donantes de ayuda internacional han mostrado sus preocupaciones luego de que el Talibán retomara el control del país.

La economía de Afganistán está "moldeada por la fragilidad y la dependencia de la ayuda internacional". Este es el problemático panorama económico que describió el Banco Mundial muchos meses antes de que los talibanes se hicieran otra vez con el control del país, algo que se concretó este fin de semana. Y con la situación actual, las perspectivas económicas son mucho más precarias, con una nube de incertidumbre que se cierne sobre la asistencia financiera que le llega a este país. Por una parte, Afganistán tiene recursos minerales, pero la crisis política ha impedido su explotación.La dependencia económica es llamativa. En 2019, el Banco Mundial mostró que la ayuda para el desarrollo representaba el 22% del ingreso general nacional (que no es lo mismo que el PIB, pero sí muy parecido). Esta es una cifra muy alta, pero es mucho menor que la de unos 10 años atrás, cuando llegaba al 49%.Ahora esas ayudas están bajo un manto de duda.La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Heike Maas, le dijo a las cadenas de su país que "no le vamos a dar otro centavo si los talibanes toman el control del país y reintroducen la ley sharia". Otros países que son proveedores de ayuda van a estar mirando la situación muy de cerca.

El mal de la corrupción

Getty Images Cerca del 60% del ingreso promedio de los hogares en Afganistán dependen de la agricultura y el campo.

Riqueza mineral

EPA El tráfico de drogas ha sido una importante fuente de ingresos para los talibanes.

Poderes extranjeros

Getty Images Afganistán posee un gran potencial de explotación de minerales.

La fragilidad a la que se refiere el Banco Mundial se ilustra con los altos gastos en defensa y seguridad antes de que los talibanes retomaran el control: Afganistán dedica el 29% del PIB a estos gastos, una cifra muy superior al 3% promedio que tienen los países de bajos ingresos. Además de la seguridad y los serios problemas de corrupción, detrás hay otro aspecto crítico persistente en Afganistán: la poca inversión extranjera que hay en el país. De acuerdo con, en los últimos años no se han hecho anuncios sobre nuevas inversiones, por parte de capitales extranjeros iniciando nuevos negocios. Desde 2014 solo se han contado cuatro inversiones de este tipo.Solo para comparar, en Nepal el número de nuevos negocios con inversión extranjera es 10 veces superior al logrado por Afganistán, y Sri Lanka multiplica por unas 50 veces esa cifra en ese mismo período. El Banco Mundial describe el sector privado afgano como "estrecho".A esto se suma que en el país funciona una enorme economía informal e ilegal. Por ejemplo, hay minería ilegal y, por supuesto, la muy conocida producción de opio y su contrabando asociado. El tráfico de drogas también es una fuente de financiamiento para los talibanes.Dicho todo esto, la economía afgana ha crecido desde la invasión en 2001. Aunque las cifras económicas de Afganistán no son del todo confiables, lo que estas muestran, de acuerdo con el Banco Mundial, es un crecimiento promedio anualDespués de ese año, los números del crecimiento caen un poco (que coinciden con la reducciòn de los niveles de ayuda) a un promedio de 2,5% desde 2015 hasta 2020.Ahora, el país cuenta con abundantes recursos naturales y, en la medida en que mejore la seguridad y reduzca la corrupción, puede ser atractivo para los negocios internacionales. Se pueden encontrar grandes cantidades disponibles de cobre, cobalto, carbón y hierro. También hay yacimientos de gas y petróleo. Un material particular destaca sobre otros: el litio, que tiene una alta demanda para la producción de baterías para celulares y vehículos eléctricos. Y va a ser fundamental para la industria automotriz en su transición hacia un modelo de "emisión cero"De vuelta en 2010, un general estadounidense le dijo al New York Times queEl diario también reportó que el departamento de Defensa de EE.UU. había dicho en un informe que el país podía convertirse en la "Arabia Saudita del litio". Pero a pesar ello, este potencial no está ni cerca de ser explotado. Ni los afganos están cerca de percibir algún beneficio por ello.Se han presentado muchos informes que revelan la voluntad de China de tomar parte. El gigante asiático parece tener mejores relaciones con los talibanes que las potencias occidentales, por lo que puede tener una ventaja si el nuevo régimen se mantiene en el poder.Ahora, lo cierto es que las empresas chinas obtuvieron contratos para desarrollar operaciones de cobre y petróleo, pero no pasó mucho. Es de esperar que China esté interesada. Las oportunidades están allíPero cualquier empeño chino, ya sea oficial o empresarial, va a necesitar cierta certeza de que tendrá éxito. Y los chinos se mostrarán reacios a comprometerse a menos que sientan que los problemas de seguridad y corrupción están lo suficientemente resueltos -o al menos, contenidos-Una pregunta clave para cualquier inversionista potencial, de China o de cualquier otro lugar, será si es probable que los talibanes serán más capaces de crear el tipo de entorno que necesita el negocio de lo que lo fue el anterior gobierno afgano.Otro factor que puede afectar la economía es el empleo de las mujeres. En la última década, el porcentaje de la población femenina de más de 15 años con empleo ha aumentado drásticamente, aunque en 2019 era del 22%, todavía bajo los estándares internacionales. Bajo control de los talibanes, es probable que este cambio se revierta,En el futuro inmediato, también existe una gran incertidumbre sobre la estabilidad financiera. En estos días se han visto largas filas de personas que intentan sacar su dinero de los bancos.El Afghan Islamic Press, con sede en Pakistán, informó que un portavoz talibán ofreció garantías a los propietarios de bancos, cambistas, comerciantes y tenderos de que sus vidas y propiedadesQue incluso haya dudas sobre la seguridad física de los operadores financieros es impactante.Necesitan tener confianza para que funcione el sistema financiero de Afganistán. Pero también se necesita que los clientes sientan que su dinero está seguro y eso seguramente no sucederá pronto.