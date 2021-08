Afganistán: la impactante imagen que muestra a 640 personas huyendo de Kabul en un avión militar estadounidense abarrotado

Defense One

Una impactante imagen, que se volvió viral en redes sociales, parece mostrar a cientos de personas apiñadas en un avión C-17 de la Fuerza Aérea de EE.UU. que despega de la capital afgana, Kabul, hacia Qatar el domingo.En un intento desesperado por escapar de Kabul después de que las fuerzas del Talibán tomaron el control de la capital, centenares de afganos aterrorizados, que ya habían recibido autorización para abandonar el país, lograron entrar en la rampa semiabierta del avión. En lugar de obligarlos a salir, la tripulación decidió despegar.Según Defense One, un sitio estadounidense de noticias de defensa y seguridad, que dijo haber obtenido la imagen de los militares, alrededor de 640 personas estaban a bordo del Globemaster III C-17, muchas más de su capacidad indicada.El vuelo no tenía planeado llevar una carga tan grande, pero algunos afganos aterrorizados se subieron a la rampa semiabierta del C-17, informó Defense One.En lugar de intentar expulsar a los ciudadanos de la aeronave, "la tripulación tomó la decisión de despegar", le dijo un funcionario de defensa a Defense One. "Aproximadamente 640 civiles afganos desembarcaron de la aeronave cuando llegó a su destino", agregó el funcionario de defensa.El vuelo fue uno de varios que pudo despegar con cientos a bordo, y es posible que otros hayan llevado a más pasajeros.

Twitter Cientos de afganos se lanzaron desesperados a la pista de despegue.

La imagen contrasta radicalmente con las caóticas escenas de un día después, cuando miles de personas abarrotaron el aeropuerto de Kabul el lunes y se vio a gente aferrándose al costado de aviones militares en movimiento.Los vuelos fueron suspendidos temporalmente y, según informes, al menos siete personas murieron en el aeropuerto el lunes.También se vieron imágenes de video mostrandomilitar mientras viajaba por la pista.Según los informes, funcionarios de defensa estadounidenses dijeron que los pasajeros que abordaron el C-17 el domingo, entre los que había mujeres y niños, fueron evacuados de manera segura desde Kabul hacia Qatar.