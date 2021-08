Afganistán: en qué se diferencian al Qaeda, el Talibán y Estado Islámico

Getty Images

Tres grupos extremistas cohabitan en un convulso juego de poder en Afganistán: el Talibán, al Qaeda y Estado Islámico. Tras la salida de las fuerzas occidentales y la llegada del Talibán al poder, los expertos temen una posible nueva era del yihadismo en Oriente Medio y Asia central. Al Qaeda y Estado Islámico (EI) puede que hayan sido debilitados en los últimos años, pero siguen activos y ahora podrían reforzarse. Comparten una ideología fundamentalista al igual que el Talibán, pero estos tres grupos tienen aspiraciones y métodos distintos. "El Talibán es el jugador más significativo de Afganistán. Al Qaeda es un grupo transnacional yihadista que busca reconstruir sus redes. Estado Islámico también, pero tendrá una batalla cuesta arriba dado que es enemigo mortal tanto de al Qaeda como el Talibán", resume Colin Clarke, investigador y analista de seguridad en el Soufan Center de Nueva York.En BBC Mundo te explicamos las diferencias más importantes.

Getty Images El autodenominado califato de Estado Islámico en amplias zonas de Irak y Siria se caracterizó por un uso extremo de la violencia.

Origen

Getty Images En una aparición, inédita, Osama Bin Laden explicó los motivos de su "guerra santa" contra Estados Unidos en la cadena CNN en 1998, tres años antes de los atentados del 11 de septiembre.

Interpretación del islam

Getty Images La división entre chiitas y sunitas ha causado múltiples conflictos en Oriente Medio.

Objetivos

Getty Images Los talibanes surgieron a comienzos de los 90 a raíz de disputas internas en Afganistán. Su objetivo es restaurar la ley sharía en el país.

Enemigos

Getty Images En 2001, George W. Bush, entonces presidente de EE.UU., declaró la "guerra contra el terror". Este país es el enemigo extranjero número uno del Talibán, Estado Islámico y Al Qaeda.

Métodos

Getty Images En su tiempo de apogeo, al Qaeda buscaba amendrentar a Estados Unidos a través de ataques dramáticos de alto impacto.

Getty Images El atentado en el aeropuerto de Kabul del pasado 27 de agosto, cuya autoría reclamó Estado Islámico, mató a cerca de 200 personas.

Reclutamiento

Getty Images EI, según expertos, ha capitalizado más que ningún otro grupo extremista el poder de internet, convenciendo a aquellos que no pueden unirse a la lucha en Oriente Medio para que ejecuten ataques en sus países de origen.

Al Qaeda y los talibanes emergieron en laa fines de los 80 y lasde Afganistán a comienzos de los 90. Estado Islámico surgió años más tarde, a partir de soldados iraquíes y la franquicia de al Qaeda en IrakAl Qaeda fue fundada por el millonario saudí Osama Bin Laden a finales de los 80. En español, significa "La Base" o "La Red", y servía precisamente como unared de apoyo logístico y armamentístico a los musulmanes que pelearon contra la Unión Soviética. Para ello reclutó individuos de todo el mundo islámico.Una vez derrotados los soviéticos, un grupo de jóvenes guerreros y estudiantes de la etnia pastún al norte de Pakistán y sur de Afganistán, conocidos como talibanes, ganó cada vez más popularidad. Prometían restaurar la paz y seguridad en Afganistán y su versión austera de la sharía, la ley islámica, una vez en el poder. Pronto lograron apoyo suficiente, conquistaron Kabul y controlaron prácticamente todo el país a partir de 1996. Para entonces, al Qaeda ya era mucho más que una red de apoyo logístico. Se había convertido en una. Y el régimen talibán, por gratitud y a cambio de financiamiento, les acogió en Afganistán.La facción de al Qaeda en Irak fue precursora directa de Estado Islámico y actor protagonista en la resistencia contra las fuerzas extranjeras desde 2003, cuando EE.UU. invadió el país. En 2006, al Qaeda en Irak incorporó a otros grupos extremistas y adoptó el nombre de Estado Islámico de Irak, aspirando a competir contra las ideas originales de al Qaeda y convertirse en líder universal del islamismo. Después de 2011, cuando Estado Islámico penetró en Siria y ganó cada vez más poder en la guerra civil, se hizo llamarautoproclamó un califato y se distanció definitivamente de al Qaeda.Expertos consultados por BBC Mundo indican que el Talibán, al Qaeda y Estado IslámicoAdemás, los tres practican la rama sunita del islam, una interpretación más estricta de principios que el chiismo, la otra rama. Muchos conflictos entre países musulmanes tienen su origen en esta división."Creen que la violencia, en nombre de la fe, está justificada, que es un deber y quien no luche, es mal musulmán", apunta a BBC Mundo Michele Groppi, investigador de Orden Internacional del King's College en Londres. "Los tres grupos creen que", agrega. "Al igual que la Biblia, el Corán tiene versículos duros, muy fuertes. Pero la gran mayoría de musulmanes, en general, rechazan esos principios violentos. Dicen que eran válidos al principio de la fe, cuando estaba amenazada. La yihad, la guerra santa, tenía sentido entonces", cuenta el investigador. Sin embargo, el grado de extremismo entre los tres grupos varía según sus objetivos. Los expertos sitúan aquí la mayor diferencia.El Talibán pretende instaurar la ley sharía en Afganistán. La última vez que lo hizo implantó un régimen estricto, especialmente contra las mujeres.Ante el recuerdo de la experiencia talibán entre 1996 y 2001, muchos afganos han huido en masa del país en las últimas semanas, temiendo que ahora que tienen el poder se repita la historia.Aún así, ". Pretenden restaurar Afganistán a través de un pasado musulmán idealizado", explica a BBC Mundo Daniel Byman, experto en terrorismo y Oriente Medio en la Universidad de Georgetown en Washington DC, Estados Unidos."La gran diferencia es que mientras, los talibanes no pretenden cambiar otros países musulmanes. Se centran solo en Afganistán", apunta Byman. Irónicamente, al Qaeda y Estado Islámico coinciden en su. Es decir, un proceso de elección de líder religioso y político de todos los musulmanes del mundo donde imperen exclusivamente las leyes del islam."Pero difieren en que mientras EI quiere crear un califato desde ya, al Qaeda piensa que es demasiado pronto. Considera que la comunidad yihadista y las sociedades musulmanes no están preparadas. No es su prioridad", agrega Byman.El Talibán, al Qaeda y Estado Islámico comparten un enemigo lejano: Estados Unidos y Occidente."También tienen enemigos cercanos,, que son los gobiernos que apoyan a Estados Unidos y Occidente o los que han rechazado la visión más religiosa del islam y han optado por la división entre el estado y la iglesia, un fundamento común en sociedades occidentales", dice Groppi a BBC Mundo. Ejemplos de estos gobiernos apóstatas serían Irán o Siria, aunque dichas enemistades a veces son puestas en duda. EE.UU. ha denunciado en más de una ocasión posibles"Desde el comienzo, Estado Islámico fue más violento que al Qaeda y llevó a cabo, además de una guerra contra Occidente, una lucha sectaria contra otros musulmanes que no compartían su ideología", diferencia Byman. De hecho, el experto especifica que el enemigo principal de al Qaeda sigue siendo EE.UU., mientras que EI prioriza atacar a comunidades chiitas y otras facciones religiosas minoritarias dentro de Oriente Medio. ", una pérdida de recursos y perjudicial para el proyecto yihadista", dice Byman. EI, por otra parte, también es enemigo del Talibán, al que ve como "traidor por negociar con Estados Unidos", explica Groppi. Sin embargo, periféricamente están conectados a los talibanes a través de un tercer grupo.Según los investigadores,, que a su vez está estrechamente vinculada a los talibanes.En resumen, en la lucha por el liderazgo yihadista, EI tiene varios frentes abiertos. Entre ellos, contra el Talibán en Afganistán y contra Al Qaeda a nivel global desde que rompieron vínculos en 2014.Para combatir Estados Unidos, al Qaeda ha empleado ataques dramáticos y de alto impacto como los del 11-S en Nueva York, para activar al mundo musulmán y amedrentar a Washington para que se retire de sus tierras, en especial de Arabia Saudita y sus lugares sagrados.También lanza campañas propagandísticas para convencer a musulmanes de que la yihad es su obligación y que los objetivos de Al Qaeda son prioritarios sobre los locales. "Estado Islámico también pleantea esos argumentos, pero con. Ambicionan controlar territorio, consolidar y expandir su posición para crear un gobierno donde los musulmanes vivan bajo su interpretación de la ley musulmana", explica Byman. "Para EI, el terrorismo es parte de la guerra revolucionaria. En territorios bajo control, celebraban ejecuciones masivas, decapitaciones públicas y violaciones.Al Qaeda, si cabe, tiene un enfoque algo más gentil", agrega el experto. La campaña expansionista de EI le llevó a controlar amplios territorios en Irak y Siria, con un máximo apogeo. En los últimos años sufrieron cruentas derrotas y perdieron mucho de lo ganado frente a fuerzas occidentales y sirias, estas últimas con apoyo ruso.Sin embargo, en Afganistán se asienta una facción llamada, que ahora siembra miedo y ataca poblaciones y etnias minoritarias en el país y el pasado jueves protagonizó un ataque suicida en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, matando a cerca de 200 personas.Por su parte, el Talibán ha empleado tácticas de guerra y ataques contra el gobierno y fuerzas de seguridad afganas en las últimas semanas, priorizando la toma de ciudades importantes hasta finalmente hacerse con Kabul, la capital.Según capturaba provincias,, sobre todo a las mujeres. Sin embargo, Groppi dice a BBC Mundo que, a pesar del uso de la fuerza, "el avance talibán también se explica en una campaña propagandística en que han logrado convencer a la población, sobre todo rural, de que son la solución a muchos problemas del país, especialmente la corrupción".El Talibán, al Qaeda y Estado Islámico se han valido de reclutamientos locales a los que logran convencer para sus causas respectivas.Inciden en la necesidad de la yihad, la lucha, para salvar y "purificar" su religión. No obstante, las pretensiones globales de al Qaeda y Estado Islámico también los ha llevado a incorporar"En esto, EI ha sido el más exitoso. Capitalizó el poder de internet. En Irak y Siria tenía mucha fuerza de marca: una bandera, un territorio, prácticamente un Estado", dice Groppi."Los esfuerzos en redes sociales de EI han sido impresionantes y lograron movilizar mejor a individuos en Occidente que, al tener poco o nada de contacto con la organización y no haber podido viajar a Siria o Irak,", explica Byman.Entre ellos, los sonados ataques de París en 2015, donde militantes de EI (algunos habían estado en zonas de combate) mataron a 130 personas, considerada la mayor atrocidad en tiempos de paz en décadas.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.